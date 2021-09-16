طريقة عمل كيرياتين طبيعي للشعر من الأعشاب الطبيعية بمكونات بسيطة في البيت

طريقة عمل كيرياتين طبيعي للشعر، فالشعر المجعد من أكثر أنواع الشعر المزعجة التي تسبب حرج لكل سيدة، وخاصةً الفتيات الصغار، لذلك هن دائمات البحث عن طريقة عمل كيرياتين طبيعي للشعر، وذلك لأن منتجات كيرياتين والفرد المتواجدة في أسواق باهظة جدًا إضافة إلى أضرارها التي تلحقها بالشعر، من تساقط وضعف البصيلات، لذلك الوصفات الطبيعية لفرد الشعر أو كيرياتين الطبيعي هو الحل الأمثل في حل الشعر المجعد، وعلاج تقصف البصيلات، وهناك العديد من المنتجات الطبيعية التي تساعد على فرد بصيلات الشعر، وهذا ما نتعرف عليه في المقال التالي.

طبيعي للشعر من الأعشاب الطبيعية

الأعشاب الطبيعية تحتوي على الكثير من المواد الفعالة اللازمة لفرد الشعر، وذلك بعد مزجها جيدًا، على النحو التالي:

كوب من أوراق الريحان أو الروز ماري.

3 كوب من الماء.

ملعقة خل ابيض كبيرة.

في إناء يتم وضع أوراق الريحان مع الماء على نار متوسطة لمدة ثلاثين دقيقة.

بعد الغليان بثلاثين دقيقة يتم إضافة مقدار الخل، ويصفى المزيج بعد أن يبرد ويستخدم في غسل الشعر بعد استخدام الشامبو.

مكونات الوصفةطريقة تحضير الوصفةكيرياتين الزيوت لفرد الشعر

يمكنك الاعتماد على ترميم الشعر بالكولاجين للحفاظ على شعرك، أو استخدام مجموعة من الزيوت الطبيعية عند مزجها تساعد في فرد الشعر، بشكل ملحوظ خاصةً مع الاستخدام المنتظم لتلك الوصفة.

نصف فنجان صغير من زيت الخروع.

نصف فنجان جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت الروز ماري.

مكونات كيرياتين الزيوتطريقة تطبيق الوصفة

يتم مزج المكونات جيداً ثم في إناء ثم يوضع على نار هادئة حتى يصبح دافئًا، يتم عمل مساج لفروة الرأس بالمزيج مع التدليك الدائري، ومن ثم تغليف بصيلات الشعر بمزيج الزيوت، وتركه ما لا يقل عن 120 دقيقة قبل غسله بالطريقة المعتادة، تكرار الوصفة بشكل منتظم مرة أو مرتين أسبوعياً حسب حاجة الشعر، يعمل بشكل ملحوظ على فرد الشعر، وزيادة طوله ونعومته.

البيض أفضل كيرياتين طبيعي للشعر

يعد ترميم الشعر بالبروتين من أفضل الطرق المستخدمة حديثاً، كما يساعد البيض بشكل ملحوظ على فرد الشعر، وتنعيمه، وخاصةً بعد إضافة بعض المكونات التي تجعله أكثر فاعلية، وهذا من نطبقه في الوصفة التالية.

حبتين من البيض.

حبة موزة.

ربع كوب من العسل الأبيض.

في الخلاط الكهربائي يتم إضافة المكونات المذكورة ومزجهم جيدًا.

ثم نبدأ بتوزيع المزيج على الشعر بالكامل ومن جذوره حتى أطرافه، وتغليف جميع بصيلات الشعر

بعد ذلك يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك ساعتين، ثم يغسل جيداً بشامبو خالي من السلفات.

تكرر الوصفة مرة واحدة في الشهر سنلاحظ فرد الشعر بشكل ملحوظ مع تطبيق الوصفة والانتظام عليها.

مكونات الوصفةطريقة تطبيق الوصفة