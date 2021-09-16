ألذ وأسهل كيكة الاسنكيرز بصوص الكراميل بالخطوات في المنزل

كيك، من الحلويات سهلة وسريعة التحضير وتتميز أنها اقتصادية غير مكلفة مادية يحبها الأطفال كثير وأيضا لكبار يمكن تقديمها مع كوب من الشاي ويمكن تحضيرها على وجبة الفطار، يتم تحضير ألكيك بأكثر من طريقة كما يمكن أيضا تزينها وتحضير طبقة ألكيك طرقة مخصصة وقدم افضل تورتة تقدم في اجمل المناسبات اليوم نقدم لكم وصفة لذيذة وشهية نرجو المتابعة.

كيكة الاسنكيرز، هي صفة يتم تحضيرها من خلال عدة طبقات ولاكن لا تستغرق الكثير من الوقت أو تحتاج إلى بذل مجهود مضاعف يجب فقط اتباع الخطوات الخطوات وتوفير المكونات حى نحصل على طعم شهى ولذيذ وتقديمها إلى أطفالنا بدلا من الحلويات الجاهزة.

طريقة عمل كيكة الاسنكيرز بصوص الكراميل.

كيك هوهوز سبق وان قمنا لكم الطريقة واليوم نقدم طريقة كيك سنيكرز، وهى تتكون من عدة طبقات سوف نقدم لكم مقادير كل طبقة على حدة يجب أولا تحضير طبقة ألكيك وتتكون من.

كيكة الشوكولاتة

كوب وربع دقيق.

ربع كوب كاكاو خام .

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب لبن(حليب).

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان(نسكافيه).

٢ ملعقة ص بيكنج بودر.

عدد ٢ بيضه.

رشه ملح.

كريمة الكراميل

٣ باكت كريم كراميل.

٣ كوب لبن.

١٥ قطعة بسكويت شاي ساده اولكر.

علبه قشطه نباتي. أو نص كوب قشطه بلدي.

صوص الشوكولاتة.

٦ قطع شوكولاتة سنيكرز.

علبة قشطه نباتي.

٤ ملاعق كبيرة من شوكولاته سبريد(نوتيلا).

يجب في البداية تحضير طبقة ألكيك نحضر الخلاط أو العجان ونضع مكونات ألكيك وحتى يصبح لدى طبقة بدون تكلات. نحضر صنية الفرن ونضع قليل من الدقيق ونضع خليط ألكيك وتدخل فرن سخن على ١٨٠ لمده ١٥ ل ٢٠ دقيقه. بعد التسوية نتركها حتى تبرد ثم نبدأ في طبقه الكريمة. نضع حله على النار ويضاف أليها ٣ كوب لبن+ و أكياس كريم كراميل البودر فقط ونضعهم على النار مع التقليب حتى الغليان ونقفل النار. ثم نحضر الخلاط نضع خليط الكريم كراميل و يضاف ألية البسكوت+ وللقشطه ويخلط جيدا. ثم نضع الخليط فوق طبقة ألكيك ونضعها داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات واكثر. ثم نجهز حله على النار نحط ألقشطه والاسنيكرز والنوتيلا ونقلب على نار هاديه لحد ما كل الشوكولاته تذوب ونقفل النار وننتظر الصوص حتى يبرد ثم نضعه على وجه ألكيك.



خطوات عمل كيكة الاسنكيرز بصوص الكراميل

كيك سنيكرز بالخطوات في المنزل.