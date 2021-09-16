طريقة إعداد كيكة البرتقال الأسفنجية الهشة بمذاق رائع

أفضل أنواع الكيك هو الكيك الخفيف الأسفنجية فكلما كان الكيك أكثر هشاشة كان دليلاً على جودة إعداده ويوجد أنواع لا حصر لها من الكيك وأشهرها الكيك السادة الأكثر تداولاً فهو يمكن أن يتم تصنيفه مثل المعجنات سكرية المذاق أو وجبات خفيفة بجانب المشروبات الدافئة المفضلة لدي الجميع، ويوجد أنواع مختلفة من الكيك السادة وهو كيك سادة ولكن بنكهات مختلفة مثل كيكة البرتقال فهي من ناحية الشكل تبدو كأنها كيكة سادة فلا يختلف لونها كثير عن الكيك التقليدي ولكن يكمن الاختلاف في تحضير كيكة البرتقال أو الكيك السادة هو مذاقها قد لا يوجد إختلاف في جميع أنواع الكيك من حيث المكونات سوي في النكهات المضافة من البرتقال أو الشوكولاتة أو الفراولة وغيرهم ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير كيكة البرتقال بسهولة في عدة خطوات بسيطة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة المكونات: كأس عصير برتقال ثقيل مركز.

ثلاث وحدات من البيض متوسط الحجم.

كأس سكر ناعم أبيض.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المفروم.

كأس من زيت الذرة.

كأسين دقيق فاخر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة ملح. طريقة التحضير: تحضير صينية الكيك أولاً ووضع بها ورقة زبدة لضمان عدم الإلتصاق وفي حالة عدم توفر ورق الزبدة يمكن اللجوء إلي الطريقة التقليدية وهي وضع الزيت ونثر الدقيق. يفضل أن يتم تشغيل الفرن قبل بداية التحضير والعجن على درجة حرارة 200 درجة. تحضير طبق العجانة العميق ووضع الدقيق والبيكنج باودر معاً ورشة ملح ونقلبهم بالملعقة الخشبية. تحضير الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض ثم الفانيليا وعصير البرتقال بالإضافة إلي مسحوق السكر وقشر البرتقال والزيت وتشغيل الخلاط حتى الإندماج بشكل جيد ويرتفع كمية البيض وتصبح خفيفة. نسكب الخليط السائل على الدقيق ويتم مزج المكونات معاً ويفضل عدم استخدام اليدين في عجن الكيك من الأفضل المعلقة لبضع دقائق حتى يصبح المزيج هش وناعم. صب عجينة الكيك في الصينية التي تم تحضيرها ووضعها في الفرن لمدة نصف ساعه لا يتم فتح الفرن بعد ذلك نختبر نضجها وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

أفضل أنواع الكيك هو الكيك الخفيف الأسفنجية فكلما كان الكيك أكثر هشاشة كان دليلاً على جودة إعداده ويوجد أنواع لا حصر لها من الكيك وأشهرها الكيك السادة الأكثر تداولاً فهو يمكن أن يتم تصنيفه مثل المعجنات سكرية المذاق أو وجبات خفيفة بجانب المشروبات الدافئة المفضلة لدي الجميع، ويوجد أنواع مختلفة من الكيك السادة وهو كيك سادة ولكن بنكهات مختلفة مثل كيكة البرتقال فهي من ناحية الشكل تبدو كأنها كيكة سادة فلا يختلف لونها كثير عن الكيك التقليدي ولكن يكمن الاختلاف في تحضير كيكة البرتقال أو الكيك السادة هو مذاقها قد لا يوجد إختلاف في جميع أنواع الكيك من حيث المكونات سوي في النكهات المضافة من البرتقال أو الشوكولاتة أو الفراولة وغيرهم ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير كيكة البرتقال بسهولة في عدة خطوات بسيطة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة المكونات: كأس عصير برتقال ثقيل مركز.

ثلاث وحدات من البيض متوسط الحجم.

كأس سكر ناعم أبيض.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المفروم.

كأس من زيت الذرة.

كأسين دقيق فاخر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة ملح. طريقة التحضير: تحضير صينية الكيك أولاً ووضع بها ورقة زبدة لضمان عدم الإلتصاق وفي حالة عدم توفر ورق الزبدة يمكن اللجوء إلي الطريقة التقليدية وهي وضع الزيت ونثر الدقيق. يفضل أن يتم تشغيل الفرن قبل بداية التحضير والعجن على درجة حرارة 200 درجة. تحضير طبق العجانة العميق ووضع الدقيق والبيكنج باودر معاً ورشة ملح ونقلبهم بالملعقة الخشبية. تحضير الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض ثم الفانيليا وعصير البرتقال بالإضافة إلي مسحوق السكر وقشر البرتقال والزيت وتشغيل الخلاط حتى الإندماج بشكل جيد ويرتفع كمية البيض وتصبح خفيفة. نسكب الخليط السائل على الدقيق ويتم مزج المكونات معاً ويفضل عدم استخدام اليدين في عجن الكيك من الأفضل المعلقة لبضع دقائق حتى يصبح المزيج هش وناعم. صب عجينة الكيك في الصينية التي تم تحضيرها ووضعها في الفرن لمدة نصف ساعه لا يتم فتح الفرن بعد ذلك نختبر نضجها وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:

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