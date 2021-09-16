طريقة عمل بسكوت النشادر بالمنزل والطعم أحلى وألذ من محلات الحلويات

بسكوت النشادر ، من أنواع البسكويت الهش الذي يذوب في الفم عند تناولها مع كوب من الشاي أو الحليب، كما يعشقه الأطفال ويحبون تناوله في وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، وكذلك يحب الكبار تناوله لأنه هش وسهل المضغ وطري على الأسنان، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأطفال، بسبب احتوائه على البيض واللبن الذي يوجد بهما عنصر الكالسيوم بكثرة والمعروف بفوائده العظيمة في نمو العظام والأسنان، وطرق تحضير هذا النوع من البسكويت في المنزل بسيطة وسهلة جداً، وتستطيع أي ربت منزل تحضيره بسهولة بأقل التكاليف، كما تضمن أن تكون جميع مكوناته طازجة وسليمة وخالية من أي مواد حافظة تضر بالصحة العامة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش اللذيذ بالمنزل.

مكونات بسكوت النشادر

يحتوي هذا النوع من البسكويت الرائع الهش على بعض المكونات المعروفة والمتوفرة وهى كما يأتي:-

نصف كيلو من الزبدة.

خمس بيضات.

كوب واحد من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من اللبن.

ملعقة كبيرة من النشادر.

ثلاثة أرباع الكيلو من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات وهى كما يلي:-

نقوم بوضع اللبن في وعاء، ثم نضعه على النار لتدفئته، ثم نقوم بتذويب النشادر داخله. نخفق السمن مع السكر من خلال المكسر حتى نحصل على قوام كريمي الشكل، ثم نقوم بوضع البيض بالتدريج، ثم الفانيليا ونخفق المكونات مرة أخرى. نقوم بوضع اللبن على الخليط السابق، ثم نقوم بالخفق مرة ثانية. نحضر بوله أخرى، ثم نضع بها الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلبهم جيداً، ثم نضع الخليط السابق عليهم ونقلبهم حتى يصبح الخليط متجانس تماماً. نضع الخليط داخل كيس الحلواني، ثم ندهن صاج الفرن بالسمن، ونضع عليه أصابع البسكوت، ثم ندخله الفرن مدة 10 دقائق على درجة حرارة 160 مئوية حتى يستوي. نخرج البسكويت من الفرن، ونضعه في طبق التقديم مع كوب من الشاي أو الحليب وبالهناء والشفاء.

ملحوظة هامة: إذا قمنا بوضع البسكويت في الماكينة بدلاً من كيس الحلواني يجب أن نقوم بإضافة كوب من الدقيق، ونتركها العجينة حتى تبرد في الثلاجة قبل العمل بتشكيل بسكوت النشادر.