اصنعي بنفسك قرص العجوة الطرية في المنزل لتحضير وجبة إفطار شهية

قرص العجوة الطرية ، من أجمل أنواع المخبوزات المحببة لدي الكثير من الناس، لأنها تحتوي على العجوة التي تمد الجسم بالطاقة وهى مصدر جيد للمعادن والحديد الهام لصحة الأنسان، وهى وجبة متكاملة تحتوي على الحليب والبيض والسكر وهم عناصر هام لبناء جسم الأطفال، ويتم تصنيعها من عجينة قطنية تصلح لجميع أنواع المخبوزات الحلو الحادقة، ويمكن حشوها بالجبنة، أو بالسكر والقرفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل قرص العجوة الطرية بخطوات بسيطة بمكونات توجد في كل مطبخ وبدون إي تكلفة. مكونات قرص العجوة الطرية مكونات قرص العجوة الطرية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل القرص بكل سهولة وهى كما يلي:- كوب من الحليب الدافئ. بيضة واحدة. ثلث كوب من السكر. ملعقة من الخميرة الفورية. ربع كوب من الزيت. ربع كوب من السمنة. ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر. رشة صغيرة من الملح. طبق متوسط من العجوة. ملعقة كبيرة من السمنة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير قرص العجوة الشهي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الحليب، والبيض، والخميرة، والسكر ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيداً.

ونعجن باستمرار حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يختمر، ثم نقوم بتقطيعه على شكل كور صغيرة الحجم، ثم نغطيها ونتركها حتى ترتاح.

ثم نحضر طبق ونضع العجوة والسمنة ومع بعض ونعجنهم جيداً حتى تصبح مثل العجينة.

نقوم بتشكيلها على شكل أصابع طويلة الحجم ونتركها جانباً.

نحضر قطع العجين ونفرها بواسطة النشابة، ثم نضع أصابع العجوة في المنتصف ونلفها على شكل رول.

نقوم ببرم العجينة حتى نحصل على الطول المضبوط، ثم نلها على شكل دائرة، ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة بواسطة السكينة على حافة الدائرة حتى تصبح مثل الجاهزة.

استمري بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نضع القرص في صينية مدهونة بقليل من السمنة.

نترك القرص ترتاح لمدة ربع ساعة حتى تختمر، ثم نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن ونضع الصينية داخلها حتى تتحمر.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل القرص العجوة في المنزل توجد عدة نصائح بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يفضل نخل الدقيق جيداً قبل العجن. يفضل أن يكون الحليب دافئ عند العجن. تسخين الفرن جيداً قبل الخبز. يفضل وضع الخميرة مع الحليب والسكر. ترك العجين يرتاح جيداً قبل التقطيع. يفضل ترك العجين يختمر لمدة كافية حتى نحصل على عجينة جيداً. الوسوم

قرص العجوة الطرية ، من أجمل أنواع المخبوزات المحببة لدي الكثير من الناس، لأنها تحتوي على العجوة التي تمد الجسم بالطاقة وهى مصدر جيد للمعادن والحديد الهام لصحة الأنسان، وهى وجبة متكاملة تحتوي على الحليب والبيض والسكر وهم عناصر هام لبناء جسم الأطفال، ويتم تصنيعها من عجينة قطنية تصلح لجميع أنواع المخبوزات الحلو الحادقة، ويمكن حشوها بالجبنة، أو بالسكر والقرفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل قرص العجوة الطرية بخطوات بسيطة بمكونات توجد في كل مطبخ وبدون إي تكلفة. مكونات قرص العجوة الطرية مكونات قرص العجوة الطرية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل القرص بكل سهولة وهى كما يلي:- كوب من الحليب الدافئ. بيضة واحدة. ثلث كوب من السكر. ملعقة من الخميرة الفورية. ربع كوب من الزيت. ربع كوب من السمنة. ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر. رشة صغيرة من الملح. طبق متوسط من العجوة. ملعقة كبيرة من السمنة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير قرص العجوة الشهي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الحليب، والبيض، والخميرة، والسكر ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيداً.

ونعجن باستمرار حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يختمر، ثم نقوم بتقطيعه على شكل كور صغيرة الحجم، ثم نغطيها ونتركها حتى ترتاح.

ثم نحضر طبق ونضع العجوة والسمنة ومع بعض ونعجنهم جيداً حتى تصبح مثل العجينة.

نقوم بتشكيلها على شكل أصابع طويلة الحجم ونتركها جانباً.

نحضر قطع العجين ونفرها بواسطة النشابة، ثم نضع أصابع العجوة في المنتصف ونلفها على شكل رول.

نقوم ببرم العجينة حتى نحصل على الطول المضبوط، ثم نلها على شكل دائرة، ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة بواسطة السكينة على حافة الدائرة حتى تصبح مثل الجاهزة.

استمري بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نضع القرص في صينية مدهونة بقليل من السمنة.

نترك القرص ترتاح لمدة ربع ساعة حتى تختمر، ثم نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن ونضع الصينية داخلها حتى تتحمر.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل القرص العجوة في المنزل توجد عدة نصائح بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يفضل نخل الدقيق جيداً قبل العجن. يفضل أن يكون الحليب دافئ عند العجن. تسخين الفرن جيداً قبل الخبز. يفضل وضع الخميرة مع الحليب والسكر. ترك العجين يرتاح جيداً قبل التقطيع. يفضل ترك العجين يختمر لمدة كافية حتى نحصل على عجينة جيداً.

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