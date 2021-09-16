طريقة عمل العجينة القطنية بالحليب لتشكيل مخبوزات هشة وطرية

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تعتبر العجينة القطنية بالحليب من أشهى وأشهر أنواع العجائن التي تستعمل في أغلب المخبوزات والمعجنات المشهورة والتي يبحث عن طريقة عملها كثير من الأفراد لمذاقها الشهي، ويمكن إعدادها وبأقل التكاليف والإمكانيات، و يمكن عملها بسرعة لتعجب كبير السن وصغير السن، وستكون مفيدة لكل الفئات العمرية لما فيها من فيتامينات يحتاجها الجسم في تغذيته والنمو عند الأطفال كالتي في البيض واللبن، ويكمن سرها في طريقة عملها ومكوناتها التي سنعرضها لكم في هذا المقال.مقادير عجينة الحليب
- ثلاث اكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من الحليب الدافئ السائل.
- حبتين من البيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- ثلاث ملاعق من الزبدة الطرية (بدرجة حرارة الغرفة)
- نصف ملعقة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة من الملح.
كما ذكرنا أن السر في هذا العجين هو طريقة تحضيره التي تميزه وتجعل منه لذيذ جدا وإليكم بعض الخطوات لضمان عجينة قطنية وهاشة وذات مذاق خاص ومذهل:
- في البداية نقوم بإحضار وعاء كبير ونقوم بوضع نصف كوب من الحليب السائل الدافئ فيه.
- ثم بعد ذلك نضيف إليهم السكر والخميرة ونقوم بتقليبهم حتى يذوب كلا من السكر والخميرة تماماً.
- وبعدها نغطي الوعاء من كافة جوانبه ونتركه لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تتخمر الخميرة وتتفاعل مع السكر واللبن.
- نقوم بإحضار وعاء آخر ثم نضع فيه البيض وتحضر المضرب الكهربائي لنقوم بخفقه بسرعه متوسطة.
- بعد خفق البيض تماماً نقوم بوضع الزبدة والزيت عليه ونقوم بالخفق مره أخرى حتى نحصل على مزيج مختلط بشكل جيد.
- وبعدها تدريجيا نقوم بسكب كمية الحليب المتبقية على خليط البيض ونستمر في الخفق حتى يمتزج كل المكونات.
- ثم نضيف الدقيق لهذا المزيج مع إضافة رشه ملح ونقوم بعجنهم سوياً ومستمر بذلك حتى مرور 10 دقائق للحصول على عجينة قطنية وناعمة.
- وبعد العجن نقوم بإحضار إناء أو صينية وندهنها بالقليل من الزيت.
- وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجين كما نشاء ونضعه داخل الصينية أو الوعاء ونغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى تتخمر العجينة.
- واخيرا بعد أن تختمر يمكننا تشكيلها ووضعها في الفرن لخبزها.
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تعتبر العجينة القطنية بالحليب من أشهى وأشهر أنواع العجائن التي تستعمل في أغلب المخبوزات والمعجنات المشهورة والتي يبحث عن طريقة عملها كثير من الأفراد لمذاقها الشهي، ويمكن إعدادها وبأقل التكاليف والإمكانيات، و يمكن عملها بسرعة لتعجب كبير السن وصغير السن، وستكون مفيدة لكل الفئات العمرية لما فيها من فيتامينات يحتاجها الجسم في تغذيته والنمو عند الأطفال كالتي في البيض واللبن، ويكمن سرها في طريقة عملها ومكوناتها التي سنعرضها لكم في هذا المقال.مقادير عجينة الحليب
- ثلاث اكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من الحليب الدافئ السائل.
- حبتين من البيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- ثلاث ملاعق من الزبدة الطرية (بدرجة حرارة الغرفة)
- نصف ملعقة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة من الملح.
كما ذكرنا أن السر في هذا العجين هو طريقة تحضيره التي تميزه وتجعل منه لذيذ جدا وإليكم بعض الخطوات لضمان عجينة قطنية وهاشة وذات مذاق خاص ومذهل:
- في البداية نقوم بإحضار وعاء كبير ونقوم بوضع نصف كوب من الحليب السائل الدافئ فيه.
- ثم بعد ذلك نضيف إليهم السكر والخميرة ونقوم بتقليبهم حتى يذوب كلا من السكر والخميرة تماماً.
- وبعدها نغطي الوعاء من كافة جوانبه ونتركه لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تتخمر الخميرة وتتفاعل مع السكر واللبن.
- نقوم بإحضار وعاء آخر ثم نضع فيه البيض وتحضر المضرب الكهربائي لنقوم بخفقه بسرعه متوسطة.
- بعد خفق البيض تماماً نقوم بوضع الزبدة والزيت عليه ونقوم بالخفق مره أخرى حتى نحصل على مزيج مختلط بشكل جيد.
- وبعدها تدريجيا نقوم بسكب كمية الحليب المتبقية على خليط البيض ونستمر في الخفق حتى يمتزج كل المكونات.
- ثم نضيف الدقيق لهذا المزيج مع إضافة رشه ملح ونقوم بعجنهم سوياً ومستمر بذلك حتى مرور 10 دقائق للحصول على عجينة قطنية وناعمة.
- وبعد العجن نقوم بإحضار إناء أو صينية وندهنها بالقليل من الزيت.
- وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجين كما نشاء ونضعه داخل الصينية أو الوعاء ونغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى تتخمر العجينة.
- واخيرا بعد أن تختمر يمكننا تشكيلها ووضعها في الفرن لخبزها.
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