طريقة عمل العجينة القطنية بالحليب لتشكيل مخبوزات هشة وطرية

تعتبر العجينة القطنية بالحليب من أشهى وأشهر أنواع العجائن التي تستعمل في أغلب المخبوزات والمعجنات المشهورة والتي يبحث عن طريقة عملها كثير من الأفراد لمذاقها الشهي، ويمكن إعدادها وبأقل التكاليف والإمكانيات، و يمكن عملها بسرعة لتعجب كبير السن وصغير السن، وستكون مفيدة لكل الفئات العمرية لما فيها من فيتامينات يحتاجها الجسم في تغذيته والنمو عند الأطفال كالتي في البيض واللبن، ويكمن سرها في طريقة عملها ومكوناتها التي سنعرضها لكم في هذا المقال.

ثلاث اكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من الحليب الدافئ السائل.

حبتين من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ثلاث ملاعق من الزبدة الطرية (بدرجة حرارة الغرفة)

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة من الملح.

كما ذكرنا أن السر في هذا العجين هو طريقة تحضيره التي تميزه وتجعل منه لذيذ جدا وإليكم بعض الخطوات لضمان عجينة قطنية وهاشة وذات مذاق خاص ومذهل: