وصفة الملح لإزالة شعر العانة نهائياً من الجذور وتبييضها في ثواني بدون ألم، يعد إزالة الشعر الزائد من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه جميع الفتيات والسيدات خاصةً في منطقة العانة.
ولهذا فإنها تلجأ إلي الطرق التقليدية مثل استخدام السويت أو الشفرة أو الكريم وكلها طرق معروفة بنتائجها السريعة والفعالة.
إلا أنها تتسبب في التهاب الجلد وظهور البثور ولكن علي الرغم من ذلك فإنه أمر ضروري للحفاظ علي المظهر المثالي للجسم.
ولهذا فإن الوصفات الطبيعية هي من أفضل الحلول للتخلص من الشعر الزائد نهائياً وبدون عودة لحساسية الجلد في هذه المنطقة.وصفة سحرية للتخلص من شعر العانة وتفتيحها بمكون من المنزل
التخلص من شعر العانة هو أمر لا يمكن الاستغناء عنه حتي يتم الحفاظ علي نظافة هذا المكان بدون أي احمرار أو تهيج.
ولهذا يعد الملح من المكونات القوية التي تساعد علي منع نمو بصيلات الشعر الصغيرة كما يقوم بتفتيح لون الجلد.
كما أنه يساعد علي تقشير الجلد وإزالة الطبقة الميتة وهذا لنتائجه الفعالة في إزالة الشعر الزائد والحفاظ علي صحة الجلد.
ولذا سوف أقدم لكم أفضل وصفة لإزالة شعر العانة نهائياً من الجذور في وقت قصير وبدون ألم.مكونات وصفة الملح لإزالة شعر العانة وتبييضها
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الترمس المطحون.
- 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- في وعاء نظيف وجاف قومي بخلط الملح والترمس والنشا جيداً حتي تتجانس.
- ثم أضيفي الخل وماء الورد بالتدريج حتي تحصلي علي خليط ناعم بدون أي تكتلات.
- يتم تنظيف المنطقة المراد منها نزع الشعر وتجفيفها جيداً.
- ثم يتم وضع الوصفة علي المكان المراد إزالته وتترك لمدة 15 دقيقة.
- بعد أن يجف الخليط تماماً يتم نزعها في عكس اتجاه نمو الشعر.
- يتم غسل المكان بالماء الفاتر ثم البارد ثم تجفف جيداً بمنشفة قطنية.
- تستخدم الوصفة عند الحاجة مع الاستمرار عليها وسوف تلاحظي عدم نمو الشعر مرة أخري.
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وصفة الملح لإزالة شعر العانة نهائياً من الجذور وتبييضها في ثواني بدون ألم، يعد إزالة الشعر الزائد من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه جميع الفتيات والسيدات خاصةً في منطقة العانة.
ولهذا فإنها تلجأ إلي الطرق التقليدية مثل استخدام السويت أو الشفرة أو الكريم وكلها طرق معروفة بنتائجها السريعة والفعالة.
إلا أنها تتسبب في التهاب الجلد وظهور البثور ولكن علي الرغم من ذلك فإنه أمر ضروري للحفاظ علي المظهر المثالي للجسم.
ولهذا فإن الوصفات الطبيعية هي من أفضل الحلول للتخلص من الشعر الزائد نهائياً وبدون عودة لحساسية الجلد في هذه المنطقة.وصفة سحرية للتخلص من شعر العانة وتفتيحها بمكون من المنزل
التخلص من شعر العانة هو أمر لا يمكن الاستغناء عنه حتي يتم الحفاظ علي نظافة هذا المكان بدون أي احمرار أو تهيج.
ولهذا يعد الملح من المكونات القوية التي تساعد علي منع نمو بصيلات الشعر الصغيرة كما يقوم بتفتيح لون الجلد.
كما أنه يساعد علي تقشير الجلد وإزالة الطبقة الميتة وهذا لنتائجه الفعالة في إزالة الشعر الزائد والحفاظ علي صحة الجلد.
ولذا سوف أقدم لكم أفضل وصفة لإزالة شعر العانة نهائياً من الجذور في وقت قصير وبدون ألم.مكونات وصفة الملح لإزالة شعر العانة وتبييضها
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الترمس المطحون.
- 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- في وعاء نظيف وجاف قومي بخلط الملح والترمس والنشا جيداً حتي تتجانس.
- ثم أضيفي الخل وماء الورد بالتدريج حتي تحصلي علي خليط ناعم بدون أي تكتلات.
- يتم تنظيف المنطقة المراد منها نزع الشعر وتجفيفها جيداً.
- ثم يتم وضع الوصفة علي المكان المراد إزالته وتترك لمدة 15 دقيقة.
- بعد أن يجف الخليط تماماً يتم نزعها في عكس اتجاه نمو الشعر.
- يتم غسل المكان بالماء الفاتر ثم البارد ثم تجفف جيداً بمنشفة قطنية.
- تستخدم الوصفة عند الحاجة مع الاستمرار عليها وسوف تلاحظي عدم نمو الشعر مرة أخري.
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