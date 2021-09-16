الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس مكونات طبيعية مجربة منزليًا 2022

الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس ، والتي تستخدمها الروسيات، للحفاظ على ساقين ناعمتين، ناصعتي البياض، وهي من الوصفات الشعبية الموروثة بروسيا، وهي وصفة لتبييض الرجلين من اول استعمال، وتستخدم من زمن الإمبراطورية الروسية، فهي من الوصفات التي كانت تستخدمها، الإمبراطورة الروسية كاترين العظيمة، وينصح بها للعروس، خاصة التي تعاني من سواد في منطقة الركب، أو اسمرار في الساقين بشكل عام، وذلك لنتائجها المبهرة، وسهولة تحضيرها، ولأنها بمكونات طبيعية من مطبخك، ويطلق عليها خلطة تبييض القدمين بالليمون، فبإمكانك إعدادها في المنزل بسهولة، فهي خلطة لتبييض الرجلين سهلة التحضير، دون اللجوء لمستحضرات تجميلية، لإخفاء سواد الساقين، أو اللجوء لكريمات تفتيح تجارية، بها مواد كيميائية ضارة للجلد.

والجدير بالذكر أن اسمرار الساقين المذكور، ليس له علاقة بلون البشرة الأصلي، فالوصفة تستطيع استخدامها سمراوات البشرة، لما لها تأثير تنعيم، لجعل ساقيك ناعمين مثل الحرير، كما تستطيع أيضًا ذوات البشرة البيضاء استخدامها للحفاظ على رونق ساق موحد اللون، وأبيض مثل الثلج، وتستخدم مع وصفة تفتيح القدمين بالنشا تسريع النتائج، وللعروس بشكل خاص لا تغفل عن اتباع روتين الوصفات الكورية أيضًا، مثل الوصفة الكورية لتبييض الوجه، وأيضًا الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، وكذلك الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود ، وإن كنتي تعاني من الهالات السوداء بشكل مزعج في الوجه عليكي باتباع وصفة كورية للتخلص من الهالات السوداء نهائيًا.

2 فنجان من عصير الليمون.

كوب زبادي.

3 ملاعق سكر خشن.

3 ملاعق عسل نحل طبيعي.

زيت لوز حلو.

زيت جنين القمح.

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

أولًا أحضري وعاء وضعي به عصير الليمون، وأضيفي عليه الكركم البودرة، وعسل النحل الطبيعي، وبالتقليب جيدًا. كذلك قومي بإضافة حليب الزبادي، والسكر الخشن إلى الخليط وبالتقليب جيدًا، حتى تمام امتزاج جميع المكونات سويًا. ثم اغسلي ساقيك بماء دافئ، وجففيهما بمنشفة خشنة النسيج قليلًا. ثم استخدمي فرشاة الماسك وافردي الخليط على ساقيك من الأمام والخلف، واهتمي بمنطقة الركب. كذلك اتركي ماسك التبييض على قدميك لمدة 3 ساعات، حتى يجف جيدًا. ثم افركي الماسك بحركات دائرية على ساقيك، ولا تنسي تضعي تحت ساقيك منشفة عريضة، لمنع تناثر بودرة الماسك على الأرض. ثم بعد فرك ماسك تبييض الساقين، قومي بغسل قدميك بماء فاتر، وجففيهما جيدًا، وادهني ساقيك بزيت جنين القمح، بعد خلطه مع زيت اللوز الحلو، واتركيهما طوال الليل. أيضًا استمتعي بساقين ببياض الثلج ونعومة فائقة، من أول استعمال، باستخدام وصفة تبييض القدمين بالليمون، وبإمكانك تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع، لمدة أسبوعين فقط. في النهاية النتيجة كما ذكرنا، تظهر من أول استعمال، وكما ذكرنا سابقًا أن تحضير خلطة لتبييض الرجلين سهلة، ولا تحتاج لوقت لتري نتائجها بسرعة أيضًا، فهي وصفة لتبييض الرجلين من اول استعمال.

نصائح خاصة للعروس لنتائج تفتيح فعالة بنسبة 100%

في الختام للعروس، ينصح باستخدام عدة وصفات طبيعية، كروتين قبل موعد الزفاف، بحد أدني شهر، لإطلالة متميزة يوم الزفاف، ومنها وصفة كوري لتبييض سواد الكوعين للعروس، وصفة روسية لعلاج سواد الظهر للعروس، كما ينصح باتباع وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين، مع الحرص في حال أن يكون سبب اسمرار أي منطقة في الجسم، ترجع لسبب طبي، لابد من استشارة طبيب الجلد.

في الختام أيضًا ننصح كل عروس، للحصول على مزيد من نتائج أفضل، وأسرع باستخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، وكذلك وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وابهري الجميع بطلة زفاف إمبراطورية ملكية ساحرة، في ليلة عرسك.