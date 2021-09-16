صبغ الشعر بالحناء بني فاتح باستخدام خلطات طبيعية وخطوات سهله

صبغ الشعر بالحناء بني فاتح هو ما تسعى إليه معظم السيدات، لأنه يعتبر من أكثر الألوان المميزة لدى معظم النساء، فهو يضفي إطلاله جذابة، حيث يجعل الوجه أكثر إشراقا، حيث يزداد تألق السيدة حيث تبدو أكثر لفتا للأنظار، وتبدو أصغر سنا من نظيراتها، وتتميز الحناء منذ القدم بفوائدها الجمة للشعر، حيث تقوي البصيلات، تفيد في تنعيم الشعر، تجعل الشعر أكثر لمعانا، تعالج الكثير من مشاكل الشعر، وتعمل بطريقة فعالة على تنعيم الشعر، فلابد من خلط بعض المكونات الأخرى بالإضافة إلى الحناء، كالكركم مثلا، فالكركم يعطي لون بني فاتح للشعر، ومن خلال موقعنا سنحاول أن نوضح طريقة تحضير بعض الصبغات الطبيعية، التي تضفي لونا لا مثيل له على الشعر، وتجعله لامعا.

صبغ الشعر بالحناء بني فاتح

الكثير من طرق صبغ الشعر مثل استخدام صبغ الشعر بالنسكافيه، واستخدام مكونات لصبغ لون أحمر ناري طبيعية، ومن الألوان المميزة اللون البني بدرجات، ويمكن تحضير صبغة بني من الأتي:

كميه مناسبة من الحناء، ذات نوعية ممتازة.

نصف الكمية السابقة كركم.

معلقتان من الخل الأبيض.

عصي 2 ليمونه مصفي.

القليل من الماء الدافىء.

يتم خلط كمية الحناء والكركم مع التقليب حتي يتجانس المسحوقين.

ويوضع الخليط في وعاء زجاجي عميق.

ثم قومي بوضع الماء الدافىء، مع التلقيب حتي تحصلي على قوام كريمي متجانس.

بعد ذلك اتركي الخليط لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

ويضاف عصير الليمون إلى الخليط .

ثم تفرد الصبغة على الشعر بنسب متساوية.

يغطى الشعر بغطاء بلاستيك محكم، لضمان امتصاص الشعر للصبغة.

تترك الصبغة على الشعر لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

اغسلي اشعر بماء دافىء، مع استخدام شامبو مناسب.

احصلي على لون بني فاتح يميل إلى الاصفرار.

خطوات صبغة الشعر بمكونات طبيعيةصبغ الشعر لون بني محمر بالحناء

وهذا باستخدام الحناء وكمية مناسبة من الشاي الأحمر، والقليل من مسحوق القهوة، القليل من مغلي الكركدية، أو استخدام البنجر كبديل، وبعض قطرات الخل الأبيض، مع عصير 2 ليمونه، وهذا بخطوات سهلة، يغلى الشاي الأحمر، وتغلى القهوة جيدا، مع تصفية الكل، ثم ضعي الحناء في إناء عميق مناسب للكمية المطلوبة، قومي بخلط كافة المكونات التي سبق ذكرها، ثم يترك الخليط لمدة ساعتان دون وضع عصير الليمون والخل.

وبعد مرور الوقت يضاف الخل والليمون غلى الخليط، ويفرد على الشعر بنسب متساوية، وهذا باستخدام مشط مناسب، مع مراعاة الابتعاد عن فروة الرأس الملامسة للوجه، ثم قومي بشطف الشعر ببعض من الماء الدافىء، ثم غسله بشامبو خاص يناسب الصبغة، واحصلي على لون بني يميل إلى الاحمرار.