بملعقة فازلين اصنعي روج الشفايف الثابت في البيت بألوان جذابة ومختلفة بدون أي مواد كيميائية

بملعقة فازلين اصنعي روج الشفايف الثابت في البيت، طريقة عمل روج طبيعي ثابت وهو روج لا يعد ضار بالشفتين ويعمل على التحسين وبشكل ملحوظ من الشكل والملمس للشفاه، كما أن الروج الذي يتم عمله وخلطه وبالاستعانة بالمكونات والمواد الطبيعية يعمل على تلوين الشفاه ولكن من دون إحداث أي نوع من أنواع الأعراض الجانبية، فهو يعد من المكونات التي تجعل الشفاه خالية من أي مظهر جفاف كما يحافظ عليها رطبة وتخلو بشكل تام من أي تشققات قد تصيب الشفتين وبالأخص خلال أيام فصل الشتاء.

بملعقة فازلين اصنعي روج طبيعي ثابت

بملعقة فازلين اصنعي روج طبيعي ثابت ومن أهم المكونات التي تدخل بالفازلين وتعد هي الأنسب لعمل خلطة معززة بالمواد الخالية من الكيماويات والمتوفر بها الفيتامينات والمواد المرطبة، ولا تحدث أي مشكلات جلدية بالشفاه وتلك المكونات نقوم بالذكر لها على ذلك النحو الآتي:

ملعقة من مكون الفازلين.

بذور كتان.

ملعقة ماء ورد.

لون طبيعي وغذائي.

ملعقة مكون جل ألوفيرا.

نحضر الوصفة الخاصة بالروج الطبيعي بملعقة الفازلين

من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة المميزة بالإحضار للقدر الملائم، والذي نضع به كمية بذر الكتان مع الكمية التي تلائم من المياه النقية ويوضع القدر فوق النار، وبعدها يتم التصفية للجل الذي ينتج عن ذلك الغلي، وبعدها يتم تبريده ليتم المزج له مع المكون الرئيسي بالوصفة وهو الفازلين حيث أنهما يساعدان في التماسك للروج بعد الخلط لكافة المقادير ووضع اللون المرغوب والتقليب، وبعدها يتم التبريد للخليط الكريمي الناعم بالثلاجة إلى أن يصبح بنفس قوام الروج المعروف وتلك الخلطة تعد هي الأنسب لعمل الروج الطبيعي.

أهم مميزات الروج الطبيعي بالفازلين

الروج الطبيعي بالاستعانة بمكون الفازلين يعتبر من بين أقوى المكونات الطبيعية والتي تعزز من لون الشفاه وتجعلها رطبة وبملمس صحي وجيد، كما أنه يجعلها خالية أي تشققات، ويقيها من أي أثر للجفاف، ويفيد هذا النوع من الروج في عمل وقاية للجلد من الهواء الجوي، وتعد تلك هي الوصفة المثالية والتي تساعد على الحفاظ على الشفاه بمظهر أفضل.