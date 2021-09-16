بدون أكسجين صبغ الشعر لون أشقر لامع بوصفة غير مكلفة وطبيعية

هل تبحثين عن تجديد لون شعرك الأسود إلى لون جديد أشقر وجذاب ولامع، وتبحثي عن أفضل الطرق والوصفات بعيداً عن صالون التجميل، التي تقوم باستخدام بعض المواد الكيماوية والتي من أهم أسباب دمار الشعر، وحتى تسطيعي توفير تلك المبالغ الباهظة واستخدام المواد الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الهامة لترطيب الشعر، فأليك الخلطة الجبارة وبمكونات بسيطة من داخل مطبخك يمكنك أن تجددي لون شعرك بدون خوف أو قلق من استخدامها، فأنها تحتوي على خلاصة العناصر الطبيعية التي يحتاج إليها الشعر، لتحصلي على لون جذاب وناطق.

الكركم يستخدم في الكثير من المنتجات الطبيعية للبشرة والشعر، فهو الصديق المثالي في العناية الفائقة بصحة الجسم من جميع النواحي، صبغ الشعر لون أحمر بالنشا، فيستخدم في علاج الأوجاع والجروح، فعند عمل عجينة لينة من الكركم وماء الورد بضمادة بسيطة سوف تعالج الجرح وبدون ترك أثر، صبغ الشعر لون بني نحاسي بدون أكسجين، وعند استخدام الكركم وماء الورد وزيت الزيتون فأنه يعمل على تفتيح المناطق الداكنة تحت الإبط وفي بعض الأماكن السوداء، وهنا يمكنك أن تقوم باستخدام الكركم كلون صبغة يقوم بتغير لون الشعر إلى الأشقر اللامع في دقائق وبخطوات سهلة وبسيطة.

الليمون له أهمية كبيرة وبديل جيد للأكسجين، فيمكنك منح الشعر لون أفتح من اللون الذي يسوده باستخدام بضع قطرات من الليمون على الشعر وتركه تحت أشعة الشمس لفترة 40 دقيقة، صبغ الشعر بالجزر بوصفة جبارة وغير مكلفة، وسوف تلاحظين أن الشعر أصبح أفتح درجة عن لونه، وبتكرار تلك الطريقة سوف تتمتعين بشعر أفتح، ويجب أن تقومي بترطيب الشعر بعد غسله من الليمون حتى لا يجف بسبب أشعة الشمس، ويقرر تلك الطريقة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصل على أفضل النتائج.

من أشهر التوابل الهندية هو الكركم والذي يعتبر المصدر الأساسي في الاستخدام الطبي كما ذكرنا، وسوف نتحدث عن طريقة استخدام الكركم في تغيير لون الشعر إلى اللون الأشقر، باستخدام 10 ملاعق كبيرة من الحناء، عصر ثمرتين ليمون، ثلاث ملاعق كركم، ماء ساخن، ملعقة خل تفاح، يخلط جميع المكونات سويا معادا الليمون، وتترك في مكان دافئ ومغطاة حتى تختمر، لمدة ثلاث ساعات، ثم يضاف إليها الليمون ويتم وضعها على الشعر بفرشاة الصبغة المخصصة، وتترك على الشعر لمدة 4 ساعات وسوف تلاحظين وتندهشين من اللون الأشقر اللامع الذي سوف يزين شعرك، وهذه الطريقة صالحة تماما وليس بها أي ضرر حيث أنها كل عناصرها طبيعية 100% وليس بها مواد كيماوية.