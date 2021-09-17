اعملي بلح الشام المقرمشة بدون قمع وبكل سهولة مثل الجاهز

بلح الشام يعتبر من أشهر أنواع الحلويات في مطابخ جميع أنحاء العالم، خاصة في المطبخ الشامي،لأنه يتميز بطعمه المقرمش والهش ورائحته القوية، كما يجعل جميع الأشخاص يعشقون تناوله، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بلح الشام بدون قمع. طريقة عمل بلح الشام بدون قمع طريقة عمل بلح الشام بدون قمع المكونات كوب كبير من الماء.

3 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

80 جرام من زيت الذرة.

كوب كبير من الطحين.

زيت غزير للقلي. مكونات القطر كوب كبير من الماء.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 كوب كبير من السكر. طريقة التحضير تحضير القطر، امزجي السكر مع مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم قلبي الخليط باستمرار حتى يصل إلى مرحلة الغليان. ضيفي باقي المكونات إلي خليط السكر، ثم امزجيهم مرة أخرى، ثم اتركيهم اتركي حتى يتكون خليط كثيف. اتركي القطر جانبا حتى يصبح جاهز للاستخدام. تحضير بلح الشام، اخلطي الماء مع مقدار زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار واتركيه لمدة خمس دقائق. اسكبي الطحين بشكل تدريجي فوق خليط الزيت، ثم استمري في التقليب حتى يتكون خليط متجانس، ثم اتركيه جانبا حتي يهدأ. امزجي الخليط السابق مع مقدار البيض، بواسطة العجانة، حتى تتكون عجينة ناعمة. احضري مقلاة كبيرة، ثم ضعي بها زيت القلي، ثم ضعيها على النار. قومي بتشكيل عجينة بلح الشام بواسطة الملعقة إلى كرات متساوية الحجم، ثم ضعيها بالزيت حتى يكتسب اللون الذهبي. ضعي بلح الشام في القطر لمدة دقيقتين، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بلح الشام اللذيذ طريقة التحضيرطريقة عمل بلح الشام اللذيذ المكونات: 160 جرام من الطحين.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

3 حبات من البيض.

ربع لتر من الماء.

ثلاث ملاعق متوسطة من السميد.

رشة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من الزبدة.

ربع ملعقة كبيرة من السكر.

نصف لتر من القطر. طريقة التحضير امزجي الملح مع مقدار الزبدة، والسكر، والماء في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم قلبيه جيدا حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الطحين بشكل تدريجي إلى خليط الزبدة، ثم اخلطي المكونات لمدة ثلاث دقائق حتى يتكون خليط يشبه العجينة. اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ، ثم ضيفي إليه السميد ومقدار النشا، والبيض، ثم اعجني الخليط بواسطة اليد. قومي بتشكيل العجينة بواسطة كيس الحلواني، ثم وزعيها في زيت ساخن خاص بالقلي، ثم اتركيها على النار حتى يكتسب اللون الذهبي. ضعي بلح الشام بالقطر لمدة 120 ثانية، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

بلح الشام يعتبر من أشهر أنواع الحلويات في مطابخ جميع أنحاء العالم، خاصة في المطبخ الشامي،لأنه يتميز بطعمه المقرمش والهش ورائحته القوية، كما يجعل جميع الأشخاص يعشقون تناوله، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بلح الشام بدون قمع. طريقة عمل بلح الشام بدون قمع طريقة عمل بلح الشام بدون قمع المكونات كوب كبير من الماء.

3 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

80 جرام من زيت الذرة.

كوب كبير من الطحين.

زيت غزير للقلي. مكونات القطر كوب كبير من الماء.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 كوب كبير من السكر. طريقة التحضير تحضير القطر، امزجي السكر مع مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم قلبي الخليط باستمرار حتى يصل إلى مرحلة الغليان. ضيفي باقي المكونات إلي خليط السكر، ثم امزجيهم مرة أخرى، ثم اتركيهم اتركي حتى يتكون خليط كثيف. اتركي القطر جانبا حتى يصبح جاهز للاستخدام. تحضير بلح الشام، اخلطي الماء مع مقدار زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار واتركيه لمدة خمس دقائق. اسكبي الطحين بشكل تدريجي فوق خليط الزيت، ثم استمري في التقليب حتى يتكون خليط متجانس، ثم اتركيه جانبا حتي يهدأ. امزجي الخليط السابق مع مقدار البيض، بواسطة العجانة، حتى تتكون عجينة ناعمة. احضري مقلاة كبيرة، ثم ضعي بها زيت القلي، ثم ضعيها على النار. قومي بتشكيل عجينة بلح الشام بواسطة الملعقة إلى كرات متساوية الحجم، ثم ضعيها بالزيت حتى يكتسب اللون الذهبي. ضعي بلح الشام في القطر لمدة دقيقتين، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بلح الشام اللذيذ طريقة التحضيرطريقة عمل بلح الشام اللذيذ المكونات: 160 جرام من الطحين.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

3 حبات من البيض.

ربع لتر من الماء.

ثلاث ملاعق متوسطة من السميد.

رشة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من الزبدة.

ربع ملعقة كبيرة من السكر.

نصف لتر من القطر. طريقة التحضير امزجي الملح مع مقدار الزبدة، والسكر، والماء في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم قلبيه جيدا حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الطحين بشكل تدريجي إلى خليط الزبدة، ثم اخلطي المكونات لمدة ثلاث دقائق حتى يتكون خليط يشبه العجينة. اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ، ثم ضيفي إليه السميد ومقدار النشا، والبيض، ثم اعجني الخليط بواسطة اليد. قومي بتشكيل العجينة بواسطة كيس الحلواني، ثم وزعيها في زيت ساخن خاص بالقلي، ثم اتركيها على النار حتى يكتسب اللون الذهبي. ضعي بلح الشام بالقطر لمدة 120 ثانية، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير

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