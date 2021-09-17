طريقة عمل السجق بوصفات سريعة وسهلة في المنزل والطعم حكاية

طريقة عمل السجق الأكلات الشعبية المصرية كثيرة ومتنوعة ولها شعبية في جميع البلاد العربية حينما وصلت أليهم، جميع المطابخ تبدع وتحترف وتزيد من لمساتها السحرية عندما تحضر أكلة ذات طابع مصري، السجق أو السوسيس من الوجبات السهلة سريعة التحضير ويقدم بأكثر من طريقة ويستخدم في المعجنات والمخبوزات، البيتزات، يفضل الجميع تناوله كوجبة خفيفة. طريقة عمل السجق الشاروما طريقة عمل السجق الشاروما المكونات كيلو سجق بلدي.

بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

ثلاث حبات طماطم مكعبات.

فلفل رومي أخضر.

فلفل حلو أحمر.

فلفل حلو أصفر.

حبتان فلفل حار أحمر وأخضر أختياري.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات سجق.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرة زيت. طريقة التحضير يسلق السجق ويقطع حلقات متوسطة.

نغسل حبات الفلفل الرومي والحار ونقطعهم شرائح.

نضع مقلاة كبيرة عميقة على نار متوسطة.

نضيف الزيت والبصل والثوم نقلبهم حتى يدبلوا.

نضيف الفلفل و مكعبات الطماطم، حلقات السجق، نضع التوابل.

نقلبهم وتركهم لمدة ربع ساعة على النار.

تغرف في أطباق التقديم. طريقة عمل طاجن السجق بالخضروات طريقة عمل طاجن السجق بالخضروات المكونات كيلو سجق.

حبتان بطاطس مقطعة مكعبات كبيرة.

ثلاث حبات طماطم مكعبات.

كوب بسلة.

كوبان فاصوليا خضراء.

ملعقتان كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

طاجن فخار.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

بصلتان مفرومة. طريقة التحضير نغسل الخضروات ثم نضع طنجرة مناسبة نضيف الزيت والبصل.

نقلب البصل حتي يدبل نضيف جميع الخضروات.

نقطع السجق حلقات متساوية ونضفهم مع مكعبات الطماطم ومعجون الصلصة.

نضيف التوابل والملح ونقلبهم ونتركهم لمدة ربع ساعه على النار.

نحضر الطاجن نضع السجق بالخضروات ونساويهم.

نضعهم في الفرن لمدة نصف ساعة، وتقدم ساخنة.

ويقدم بجانبها الأرز والسلطات. طريقة عمل السجق بالمكرونة طريقة عمل السجق بالمكرونة المكونات نصف كيلو مكرونة أي نوع.

نصف كيلو سجق.

علبة صلصة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرة سمن. طريقة التحضير نسلق المكرونة ونتركها في مصفاه.

نضع طنجرة على النار، نضيف البصل والزيت.

نترك البصل حتي يصفر لونه نقطع السجق ونشوحه مع البصل.

نتركهم لمدة خمس دقائق ثم نضيف الصلصلة ونضيف ربع كوب ماء.

نترك الصلصة على النار حتي تسبك ونضيف المكرونة ونقلبها.

نغرفها في أطباق التقديم ويقدم بجانبها السلطات. الوسوم

طريقة عمل السجق الأكلات الشعبية المصرية كثيرة ومتنوعة ولها شعبية في جميع البلاد العربية حينما وصلت أليهم، جميع المطابخ تبدع وتحترف وتزيد من لمساتها السحرية عندما تحضر أكلة ذات طابع مصري، السجق أو السوسيس من الوجبات السهلة سريعة التحضير ويقدم بأكثر من طريقة ويستخدم في المعجنات والمخبوزات، البيتزات، يفضل الجميع تناوله كوجبة خفيفة. طريقة عمل السجق الشاروما طريقة عمل السجق الشاروما المكونات كيلو سجق بلدي.

بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

ثلاث حبات طماطم مكعبات.

فلفل رومي أخضر.

فلفل حلو أحمر.

فلفل حلو أصفر.

حبتان فلفل حار أحمر وأخضر أختياري.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات سجق.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرة زيت. طريقة التحضير يسلق السجق ويقطع حلقات متوسطة.

نغسل حبات الفلفل الرومي والحار ونقطعهم شرائح.

نضع مقلاة كبيرة عميقة على نار متوسطة.

نضيف الزيت والبصل والثوم نقلبهم حتى يدبلوا.

نضيف الفلفل و مكعبات الطماطم، حلقات السجق، نضع التوابل.

نقلبهم وتركهم لمدة ربع ساعة على النار.

تغرف في أطباق التقديم. طريقة عمل طاجن السجق بالخضروات طريقة عمل طاجن السجق بالخضروات المكونات كيلو سجق.

حبتان بطاطس مقطعة مكعبات كبيرة.

ثلاث حبات طماطم مكعبات.

كوب بسلة.

كوبان فاصوليا خضراء.

ملعقتان كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

طاجن فخار.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

بصلتان مفرومة. طريقة التحضير نغسل الخضروات ثم نضع طنجرة مناسبة نضيف الزيت والبصل.

نقلب البصل حتي يدبل نضيف جميع الخضروات.

نقطع السجق حلقات متساوية ونضفهم مع مكعبات الطماطم ومعجون الصلصة.

نضيف التوابل والملح ونقلبهم ونتركهم لمدة ربع ساعه على النار.

نحضر الطاجن نضع السجق بالخضروات ونساويهم.

نضعهم في الفرن لمدة نصف ساعة، وتقدم ساخنة.

ويقدم بجانبها الأرز والسلطات. طريقة عمل السجق بالمكرونة طريقة عمل السجق بالمكرونة المكونات نصف كيلو مكرونة أي نوع.

نصف كيلو سجق.

علبة صلصة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرة سمن. طريقة التحضير نسلق المكرونة ونتركها في مصفاه.

نضع طنجرة على النار، نضيف البصل والزيت.

نترك البصل حتي يصفر لونه نقطع السجق ونشوحه مع البصل.

نتركهم لمدة خمس دقائق ثم نضيف الصلصلة ونضيف ربع كوب ماء.

نترك الصلصة على النار حتي تسبك ونضيف المكرونة ونقلبها.

نغرفها في أطباق التقديم ويقدم بجانبها السلطات.

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