مكافحة ظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر بوصفة طبيعية 100%

شيب الشعر أمر لابد منه عند تقدم العمر، حيث يعتبر أمر مزعج جداً خاصة للسيدات، فقد يحدث لجميع الرجال والنساء في كافة بلدان العالم عند التقدم في العمر نظراً لقلة الخلايا الصبغية في الشعر، تلك الخلايا المسؤلة عن افراز صبغة الملانين للحفاظ علي لون الشعر، ولكن هناك عوامل أخري تسبب شيب الشعر كالجنيات الوراثية، حيث يرث الشخص من ولديه ظهور الشعر في سن مبكر، وأيضاً القلق الدائم إحدي الأسباب لظهور الشعر الأبيض وضغط الدم المرتفع، الإجهاد، الضغط النفسي والعصبي، والتعب الجسماني الدائم، مرض الثعلبة والبهاق، والكثير من الأمراض المناعية تسبب الشيب المبكر، التدخين، تناول الخمور والكحوليات، ففي ذلك المقال نتداول معكم أهم الطرق المعالجة للشيب المبكر.

وصفة بزيت أو بودرة عنب الثعلب الهندي

زيت عنب الثعلبة زيت مفيد جداً للعناية بالشعر، وله فوائد عديدة وكثيرة، حيث أنه غني بفيتامين سي المهم جداً للحفاظ علي الشعر وتقوية بصيلاته، وأيضاً مقاومة الشيخوخة التي تظهر في سن مبكر، حيث نستخدمه الان في وصفة لمعالجة الشيب المبكر والقضاء عليه نهائياً بتلك المكونات:

4 حبات من عنب الثعلب الهندي ان وجد، أو الاستبدال عنه بنصف كوب من عنب الثعلب.

نصف كوب من زيت جوز الهند الطبيعي.

طريقة تحضير الوصفة:

قومي بغلي عنب الثعلب مع زيت جوز الهمد علي النار لمدة 10 دقائق.

أو خلط الزيتين مع بعض البعض في حالة عدم وجود العنب.

تخزين الزيت في علبة زجاجية وأخذ ملعقتين للاستخدام.

تدليك الشعر بأكمله بخليط الزيت بداية من فروة الرأس حتي أطراف الشعر وتركه لمدة 20 دقيقة مع تغطية الشعر ويُفضل ترك الخليط طوال الليل وغسل الشعر في الصباح.

غسل الشعر بشامبو طبيعي خالي من الكبريتات.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الشاي الأسود لعلاج شيب الشعر

الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة، كا انه رائع لزيادة اللون الغامق للشعر.