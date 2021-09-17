وصفة طبيعية لحل جميع مشاكل الشعر والتخلص منها نهائياً في 3 ايام

نقدم لكم في ذلك المقال وصفة لمعالجة كافة مشاكل الشعر في آن واحد، حيث يمكنك سيدتي الحفاظ علي شعرك والعناية به دون الذهاب الي مراكز التجميل والتكلفة العالية، فقط قومي باتباع تلك الوصفة التي نقدمها بزيت السمسم فقط، بعد الإطلاع علي فوائده.

وصفة زيت السمسم لتغذية الشعر

السمسم من الحبوب الرائعة التي تُفيد الجسم بشك كبير، حيث أن له فوائد عدة للشعر لاحتوائه علي نسبه عالية جداً من مضادات الأكسدة التي تمنع شيب الشعر المبكر، ولهذا يعزز صحة الشعر ويجعله ذات لون شبابي، ففي ذاك المقال قد نذكر لكم فوائد زيت السمسم للشعر، وهي كالأتي:

يجعل الشعر صحي، وذلك لأنه ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعمل علي تجديد خلاياه وبناء خلايا جديدة، ولهذا يمنح الشعر السحري الجذاب. يعمل علي ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف، حيث يصل زيت السمسم الي الطبقات الداخلية للشعر ويتغلف بصيلاته، ليعمل علي ترطيبه ونعومته خاصةً في الجواء الجافة التي تسبب جفاف الشعر الزائد، كما يعمل علي معالجة الشعر بسبب الضرر الناتج عن كي الشعر واستشواره بشكل دائم. زيت السمسم من الزيوت الفواحه العطرية، ولهذا يعمل علي التخلص من حشرات الرأس بسبب رائحته القوية، كما يمكن استخدام ذلك الزيت للتخلص من بيض القمل، والتخلص من القمل أيضاً بوضعه ساعة في الشعر، ثم غسل الشعر. زيت السمسم يعمل علي معالجة تساقط الشعر، حيث يعمل علي تقوية بصيلات الشعر وتنشيط الدورة الدموية، ولهذا يقوي الشعر ويمنعه من التساقط. يعمل زيت السمسم علي تغليف الشعر وعمل طبقة خارجية عليه ليحميه من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية وكافة العوامل الخارجية كالغبار والأتربة. زيت السمسم يعالج تلف الشعر والتقصف أيضاً ويجعله الناتج عن الإصابة بالأمراض أو نتيجة فقر الدم، كما يعمل علي التخلص من الفطريات والقشرة الدائمة والجفاف. زيت السمسم يكافح ظهور الشعر الأبيض، ويعيد ظهوره الي لونه الطبيعي.

طريقة تحضير زيت السمسم للشعر

أحضري كمية مناسبة من زيت السمسم، وقومي بتدفئة علي النعر، ثم أفركي به فروة الرأس ووضع الباقي علي الشعر حتي أطرافه، ثم غطي شعرك بغطاء محكم وتركه لمدة ساعة كاملة، غسل الشعر بالماء الدافئ ثم البارد وبشامبو طبيعي.