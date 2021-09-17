طريقة عمل سلطة صدور الدجاج في البيت بالخلطة السرية وبخطوات سهلة جدًا

طريقة عمل سلطة صدور الدجاج ، أحد أنواع السلطات الرئيسية التي تقدم في كبار المطاعم، والتي تتميز بطعمها المختلف، والمميز، والذي يجعلها سلطة يمكن تناولها مع كل وجبة، وتساعد في الشعور بالشبع، لأنها تحتوي على كل العناصر الأساسية المشبعة.

طريقة عمل سلطة صدور الدجاج

ولأننا نعلم أنك تبحثين عن طريقة سلطات جديدة وطعمها شهي، قررنا اليوم أن نقدم لكي كيفية عمل سلطة صدور الدجاج بسهولة في البيت.

وبطرق مختلفة أيضًا حتى تستطيعين التجديد والتغيير والخروج عن الروتين حتى مع تقديم السلطات المختلفة.

المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح.

كوب ونصف من الكرنب الأحمر شرائح.

نصف كوب من الحمص.

مقدار نصف كوب من الذرة الصفراء.

نصف كوب من الفاصوليا الحمراء.

ثمرة من الجزر المقطع.

معيار ثمرة من الخيار المقطع.

نصف كوب من شيري طماطم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج.

عدد ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

ضعي الزعتر مع الملح والزيت في وعاء وتبليها جيدًا ثم ضعيها على الجريل.

اتركيها حتى تصبح ناضجة تمامًا ثم اتركيها جانبًا.

في وعاء آخر عميق أضيفي كل أنواع الخضروات مع قطع الدجاج المقطع شرائح.

ثم امزجي المكونات واسكبيها في وعاء عميق ثم زيني وجه السلطة بقطع الدجاج المحمر، قدميها على الفور.

المكونات

قطعتان من صدور الدجاج المشوية مقطعة شرائح.

أربع ثمرات من البصل الأخضر مقطع شرائح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من سويت شيلي.

ثمرة من الفلفل الأحمر مقطع مكعبات.

ثمرة من الفلفل الأصفر مقطع مكعبات.

ثمن كيلو من المشروم مقطع شرائح.

ربع كوب من النعناع المفروم.

معيار ربع كوب من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ضعي الزيت مع المشروم حتى يصبح ناضج تمامًا.

ومن ثم ضعي كل الخضروات الأخرى في وعاء عميق ثم أضيفي المشروم والدجاج أيضًا وامزجي كل المكونات معًا جيدًا.

في إناء آخر ضعي السويت شيللي + الملح + الفلفل + الزيت امزجي جميع المكونات جيدًا.

اخفقي الخليط السابق على الخضروات ثم ضعيه في طبق التقديم.

الوصفة الاولى: طريقة عمل سلطة صدور الدجاج بالخضار والزعترالوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة صدور الدجاج المشويةطريقة التحضير