طريقة عمل سلطة الرمان في البيت ب 3 وصفات أحلى وأسرع من بعض وطعم لذيذ

طريقة عمل سلطة الرمان ، الرمان من أحد أهم وأقوى الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز الصحة، وللأسف الكثير من الأشخاص يحصرون تناوله كنوع من أنواع الفواكه فقط، لأنه يمكن استخدامه في تحضير أشهى أنواع الأكلات مثل الدجاج بالرمان.

طريقة عمل سلطة الرمان

سلطة الرمان التي يمكن التغيير عليها وإضافة لها مكونات أخرى تجعله من أشهى أنواع السلطات التي تقدم في أرقى المطاعم، وفي خلال السطور القليلة سنتعرف على أفضل طريقة لعمل سلطة رمان في 5 دقائق بطعم ولا اروع.

المكونات

مقدار كوب متوسط الحجم من حب الرمان.

حزمتين من الجرجير المفروم خشن.

ملعقة صغيرة من الملح.

عدد خمسة أوراق من الخس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

طريقة التحضير

أضيفي الرمان + الخس في وعاء عميق واتركيه جانبًا.

في وعاء آخر ضعي الخل + الملح + زيت الزيتون + الثوم + دبس الرمان واخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

اسكبي الخليط على الرمان والخس في طبق التقديم ثم قدميها على الفور.

الوصفة الاولى: طريقة عمل سلطة الرمان بالجرجير

المكونات

ثمرتان كبيرتين من الباذنجان المشوي مقطع مكعبات.

كوب من حب الرمان.

ثمرة من البصل مقطعة شرائح.

نصف كوب من عين الجمل.

ملعقتان كبيرتان من الخل البلسميك.

مقدار ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

جرجير.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

ضعي كلًا من الباذنجان + الرمان + عين الجمل + البصل في وعاء عميق امزجي كل المكونات جيدًا.

اخلطي كلًا من الخل + زيت الزيتون + الملح + الفلفل الأسود في وعاء ثم اخفقي جيدًا واسكبي الخليط على المكونات السابقة في طبق التقديم.

الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة الرمان والباذنجان المشوي

المكونات

ثمرتين من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

حزمتين من الجرجير المقطع.

ثمرتان الخيار المقطع.

ثمرة من البصل صغيرة الحجم (مفرومة).

كوب من الرمان.

أربع ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من دبس الرمان.

رشة من السماق.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

انقعي الخل بعد تقطيعه في الخل والملح ثم افرميه واتركيها في مصفاة حتى تتخلصين من الماء الزائد.

في وعاء آخر ضعي كلًا من الخيار + الطماطم + البصل في وعاء عميق وامزجي جيدًا.

ثم أضيفي الجرجير للمكونات السابقة.

في إناء آخر ضعي زيت الزيتون + عصير الليمون + الخل + دبس الرمان + الملح + الفلفل الأسود + السماق وامزجي كل المكونات جيدًا ثم اسكبيها على المكونات السابقة.

وأضيفي على الوجه الرمان والجوز ثم قدمي السلطة على الفور.

المكونات

كوبان من حب الرمان.

حزمة من البقدونس مفروم ناعم.

ثمرة من البصل مفرومة ناعم.

ملعقتان كبيرتان من النعناع المجفف.

مقدار ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف كوب من البرغل المنقوع ليلة كاملة ومصفى من الماء.

ثلاثة ثمرات من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

ضعي البصل + الزيت + الملح + الفلفل+ البقدونس + الطماطم في وعاء واخفقي كل المكونات معًا ثم اتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم اخرجيه وأضيفي المكونات المتبقية مع الخلط مرتين حتى تمام التجانس واسكبيها في طبق التقديم.

الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة الرمان للرجيمالوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة رمان سريعة