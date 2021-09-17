طريقة عمل سلطة سمبريرو في البيت أفضل وأشهى السلطات المكسيكية الصحية

طريقة عمل سلطة سمبريرو , أحد أشهر وأشهى السلطات المكسيكية الجميلة التي تتميز بطعمها المميز والرائع، تقدم في أرقى المطاعم الفاخرة، وتحظى على مكانة كبيرة في قلوب الكثير من الأشخاص، تحتوي على مجموعة قوية من الخضروات الرائعة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الأساسية، هذا بخلاف طعمها الشهي الذي جعل جميع السيدات تبحث عن طريقة تحضيرها في البيت، ولكن للأسف في كل مرة لن تكون بنفس الطعم الذي يتم تناوله في المطاعم، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكم أسهل طريقة عمل سلطة سمبريرو في البيت بطعم أقوى وأفضل. طريقة عمل سلطة سمبريرو المكونات

ثمرتين من الطماطم المفرومة.

ثمرة من الفلفل الأحمر المفروم.

1 ثمرة من الفلفل الأخضر.

ثمرة من البصل المفروم ناعم.

كوب من الذرة المسلوقة.

1 كوب من الفاصوليا الحمراء. مكونات صوص السلطة ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

فص من الثوم المهروس.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء مفرومة. طريقة التحضير ضعي كل صوص السلطة في وعاء وامزجي جيدًا.

ثم اخلطي كل مكونات الخضروات في وعاء عميق واسكبي صوص السلطة مع التقليب جيدًا.

اسكبي السلطة في وعاء التقديم ثم قدميه على الفور. طريقة عمل سلطة سمبريرومكونات صوص السلطةطريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة سمبريرو بالأفوكادو الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة سمبريرو بالأفوكادو المكونات كوب من الفاصوليا الحمراء.

نصف كوب من الذرة الحلوة.

ثمرة من الفلفل الحار.

ثمرتين من الفلفل الرومي بحجم متوسط.

2 ثمرة من الأفوكادو بحجم متوسط. مكونات صوص السلطة ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير حضري الصوص في الخطوة الأولى عن طريق وضع كل المكونات في وعاء عميق امزجي جميع المكونات جيدًا. قطعي كل الخضروات والأفوكادو مكعبات صغيرة الحجم وضعيها في وعاء عميق. ضعي الذرة + الفاصوليا على الخليط السابق وامزجي المكونات كلها معًا جيدًا. اسكبي صوص السلطة مع التحريك المستمر حتى تصبح متجانسة ثم اسكبيها في طبق التقديم. الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة سمبريرو بوقا بالكريمة الحامضة. مكونات صوص السلطةطريقة التحضيرالوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة سمبريرو بوقا بالكريمة الحامضة. المكونات نصف كوب من الجبن الشيدر.

1/2 كوب من البصل الأخضر المقطع.

نصف كوب من الزيتون الأسود.

أربع ثمرات من الطماطم (مقطعة شرائح).

كوب من خبز التورتيلا المحمص.

ثمرة من الأفوكادو المهروس.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الكريمة الحامضة.

حزمة من الخس الإفرنجي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

1/2 ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملح. طريقة التحضير ضعي الخس + البصل + الطماطم + الطماطم + الزيتون + الجبن المبشور في وعاء وامزجي كل المكونات معًا.

ثم أضيفي الأفوكادو + عصير الليمون + الكريمة الحامضة + الزيت + السكر + الثوم + الفلفل الحار +الملح مع الإستمرار في الخفق جيدًا.

ومن ثم اسكبي خليط السلطة في وعاء التقديم مع خبز التورتيلا. الوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة سمبريرو بوقا مشبعة المكونات كوب من الفاصوليا البيضاء المسلوقة.

مقدار كوب من الفاصوليا الحمراء المسلوقة.

ثمرة من البصل كبيرة الحجم مقطعة شرائح طولية.

ثلاثة ثمرات من الفلفل الألوان (أحمر، أصفر، أخضر).

نصف كوب من الخل.

معيار نصف كوب من الذرة الحلوة المسلوقة.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من المستردة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير انقعي البصل مع السكر مع الخل مع المسطردة لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت يتم إضافة كل الخضروات الأخرى مع التقليب.

ثم أضيفي الملح + البهارات مع المزج مرة أخرى ثم اسكبي الخليط في وعاء التقديم.

زيني الطبق بأوراق البقدونس وشرائح الليمون، والفلفل الأخضر. طريقة التحضيرالوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة سمبريرو بوقا مشبعة

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