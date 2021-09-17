أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمقصف وتنعيمه من أول استعمال

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمقصف، الشعر هو ركيزة أهتمام الرجل والمرأة، لأنه هو الذي يظهر الجمال فلذلك يحرصون على الاهتمام بالشعر، واتباع الروتين الصحي الذي يساعد في الحصول على شعر صحي خالي من أي مشكلات، فمن أكثر المشكلات التي تسبب الضيق والإحراج الشعر الخشن المقصف، فيبحثون عن المواد الطبيعية التي تساعدهم في تنعيم الشعر والتخلص من الهيشان.

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمقصف وتنعيمه

قناع الليمون مع جوز الهند

المكونات

ربع كوب من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بالاحتفاظ بالخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، قومي بالصباح بتوزيع الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر وبشامبو خالي من الكبريت، كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمقصف

قناع الحليب مع العسل

المكونات

ربع كوب من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، قومي بوضع الخليط على الشعر كاملاً، اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو الطبي المناسب لنوعية شعرك، تكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

وصفات طبيعيه لفرد الشعر الخشن والمقصف وتنعيمه

الزيوت الأساسية

المكونات

5 ملاعق من الأعشاب زيت الورد أو زيت خشب الصندل.

2 إلي 3 أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل

طريقة التحضير

قومي بوضع الأعشاب في إناء واضيفي وإليها 2 كوب من الماء، وقومي بغليها جيداً لمدة 30 دقيقة، واضيفي إليهم ملعقة من الخل، ثم اتركي الخليط حتي يبرد تماماً ثم قومي بوضع الخليط على الشعر واتركي الخليط علي الشعر لمدة ساعتين وقومي بتغطيتة بكيس نايلون ثم قومي بعد ذلك بغسل الشعر بالماء والشامبو، ثم قومي بعد ذلك بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع وذلك لكي يتم الحصول علي نتيجة فعالة في أقل وقت، حيث أن هذه الوصفة تعمل علي فرد الشعر وتنعيمه بسرعة البرق .