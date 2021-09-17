أطعمة تقوي الشعر وتعيد للشعر قوته وكثافته وتمنع سقوط الشعر

أطعمة تقوي الشعر..هل يوجد بالفعل طعام يساع علي تقوية الشعر وتعزيز نموه ؟ ..فإجابة أخصائيين التغذية تأكد بأن هناك بالفعل بعض أنواع الطعام التي تعمل علي تقوية الشعر ونموه وكثافة الشعر، ومما لا شك فيه أن سقوط الشعر يؤدي الي إزعاج الكثير من النساء والرجال علي حد سواء، فلابد علي جميع الذين يعانون من تساقط الشعر اتباع بعض الأنظمة الغذائية، كما يجب علي الأشخاص الاعتناء بفروة الشعر جيداً، ومن خلال المقال سوف بنقوم بعرض تلك الأغدية التي تعمل علي تقليل تساقط الشعر وزيادة كثافته .

أطعمة تقوي الشعر

الخضروات الورقية

من المعروف أن الخضروات الورقية تحتوي علي كميات كبيرة من فيتامين A، الذي يعمل علي تسهيل وزيادة إنتاج المواد اللازمة لترطيب فروة الرأس، لذا ينصح اخصائي التغذية بتناول أي خضروات ورقية مثل السبانخ والجر جير وغيرها بكميات كبيرة، حيث يتوفر به كمية كبيرة أيضاً من الحديد الذي يحافظ علي إمداد فروة الرأس بالأكسجين الذي يعمل بشكل كبير علي نمو الشعر.

البيض

البيض يحتوي علي مستويات عالية من البروتين والمعادن والفيتامينات وخاصة صفار البيض، وتحافظ تلك المواد علي وجود مادة الكيراتين في بصيلات الشعر بشكل كبير، كما تحفز تلك المواد علي نمو الشعر وعدم تساقط الشعر وتجديده، وتضيف إليه كثافة وحجم أكبر من المعتاد، كما أن الدهون التي توجد في صفار البيض تعمل علي مرونة وليونة الشعر بشكل واضح.

المكسرات والبذور

تعمل بذور القرع ” اليقطين” وبذور عباد الشمس و الشيا والسمسم وغيرها من البذور بإمداد الشعر بالأحماض الأمينية التي تعمل عل ينمو الشعر بشكل ملحوظ، كما تعم المكسرات علي نمو وتطويل الشعر بشكل ملحوظ مثل الفول السوداني واللوز والكاجو وغيرها من المكسرات التي تحتي علي مادة البيوتين.

تناول الأسماك

تناول ألأسماك من أهم الأغدية التي تساعد في نمو الشعر ومنع تساقطه بشكل كبي، حيت أن تناول السمك يمد الجسم بفيتامين د وفيتامين E ، اوميغا 3 وبعض الأحماض ألأمينيه التي تعمل علي تعزيز نشاط بعض البروتينات في الجسم، ومن أهم أنواع الأسماك التي تعمل علي تعزيز نمو الشعر السالمون و التونه والسمك المملح.