الكريم السحري أقوي كريم طبيعي مزيل للعرق وتبييض الابطين وازالة السواد نهائيا

الكريم السحري أقوي كريم طبيعي مزيل للعرق وتبييض الابطين فصل الصيف من بين الفصول السنوية والتي تحتاج إلى عناية خاصة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التعرق والتي تؤدي بدورها إلى حدوث روائح كريهة أثناء فترات العمل أو التنزه لهذا تحرص العديد من الفتيات على استخدام وصفات ومنتجات طبيعية تمنع ظهور رائحة العرق الكريهة وتحافظ على البشرة آمنة دون أي أضرار ناتجة عن التأثيرات الكيميائية لهذا نقدم أفضل الوصفات المنزلية في الجزء التالي.

الكريم السحري أقوي كريم طبيعي مزيل للعرق وتبييض الابطين

يعد اللافندر من بين المكونات الطبيعية والمميز والتي تمنح الجسم رائحة جميلة ومنعشة كما يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها بجانب استخدامه الأمن حتى على صغار السن والإعداد الوصفة يفضل القيام بجمع مختلف المكونات والتي نظمها في الجزء التالي.

معدل ¾ كأس من خليط نشأ الذرة و خميرة الخبز الفورية.

ما يقارب من عشر قطرات من بعض الزيوت العطرية من زيت النعناع وزيت اللافندر بالإضافة إلى بضع قطرات من زيت خشب الصندل وإحدى زيوت مضادة الفطريات.

معدل ستة ملاعق صغيرة الحجم من زيت جوز الهند الطبيعي.

إحدى الملاعق الصغيرة من مكون ومسحوق فيتامين E.

لا تتم طريقة الاعداد بشكل عشوائي حيث يتوجب القيام باتخاذ عدة خطوات أولية نصائح لاستخدام المنتج وحفظه بشكل جيد للاستمرار. باستخدامه لأطول فترة ممكنة دون التلف السريع وتتمثل الطريقة في كل من الآتي