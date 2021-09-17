كريم النشا وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد كيراتين طبيعي من الاستعمال الاول

كريم النشا وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد تتعدد الوصفات المستخدمة في تنعيم الشعر لجعله يبدو مفرود بشكل جيد حيث تظهر نتائج هذه الوصفات بشكل جيد من خلال وضع النشا بشكل أساسي في مكوناتها لأنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات اللازمة لإصلاح التلف في الشعر إلى جانب إضافة زيت الزيتون والذي يملك خصائص فعالة في تنعيم وفرد للشعر وحتى تتمكن من استخدام هذه الوصفة بشكل جيد يفضل أن تقوم بالاطلاع على كل من الآتي.

كريم النشا وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد

تملك هذه الوصفة خواص فعالة في إعادة الحيوية واللمعان للشعر إلى جانب قدرته على جعل الشعر يبدو أنعم من خلال المداومة على هذه الوصفة باعتبارها إحدى روتينات العناية الأسبوعية للشعر والتي تكون من خلال التعرف على المكونات وطريقة الاعداد التالية.

معدل ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النشا.

ملعقتين من زيت الزيتون.

معدل اربع معالق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

كأس من الحليب السائل والذي يفضل ان يكون حليب جوز الهند.