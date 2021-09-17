كريم النشا وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد كيراتين طبيعي من الاستعمال الاول

كريم النشا وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد تتعدد الوصفات المستخدمة في تنعيم الشعر لجعله يبدو مفرود بشكل جيد حيث تظهر نتائج هذه الوصفات بشكل جيد من خلال وضع النشا بشكل أساسي في مكوناتها لأنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات اللازمة لإصلاح التلف في الشعر إلى جانب إضافة زيت الزيتون والذي يملك خصائص فعالة في تنعيم وفرد للشعر وحتى تتمكن من استخدام هذه الوصفة بشكل جيد يفضل أن تقوم بالاطلاع على كل من الآتي.كريم النشا وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد
تملك هذه الوصفة خواص فعالة في إعادة الحيوية واللمعان للشعر إلى جانب قدرته على جعل الشعر يبدو أنعم من خلال المداومة على هذه الوصفة باعتبارها إحدى روتينات العناية الأسبوعية للشعر والتي تكون من خلال التعرف على المكونات وطريقة الاعداد التالية.المكونات
- معدل ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النشا.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- معدل اربع معالق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- كأس من الحليب السائل والذي يفضل ان يكون حليب جوز الهند.
- نحضر إحدى الأواني والتي نضع بداخلها كل من النشا وعصير الليمون وباقي المكونات الاخر من زيت الزيتون والحليب.
- ندمج الخليط بشكل جيد حتى تمام التجانس ومن ثم نرفعه على نار هادئة مع الحرص على تقليب الخليط لعدم حدوث أي نوع من انواع التكتلات.
- بعد تمام تجانس الخليط وحصوله على قوام كريمي نرفعه من أعلى النار ونضعه جانبًا حتى تنخفض درجة حرارته.
- نبدأ في تطبيق الوصفة عبر وضع الخليط باستخدام فرشاة مناسبة وتوزيع الخليط على أجزاء الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- نقوم بلف الشعر جيدًا وتغطيتها بإحدى الأكياس البلاستيكية مع إحضار إحدى الفوط المنزلية وتعرضها حمام مياه ساخنة.
- نقوم بوضع الفوطة فوق الرأس وترك الوصفه لمدة تصل إلى ساعتين كحد أدنى حتى نستطيع غسل الشعر مرة أخرى.
- يفضل بعد إزالة بقايا الخليط من الشعر ان نقوم بوضع بلسم مناسب للشعر وتكرار هذه الوصفة بمعدل مرتين اسبوعيًا كنوع من أنواع الترطيب الطبيعي للشعر إلى جانب فرد الشعر بالاستخدام الدائم.
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كريم النشا وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد تتعدد الوصفات المستخدمة في تنعيم الشعر لجعله يبدو مفرود بشكل جيد حيث تظهر نتائج هذه الوصفات بشكل جيد من خلال وضع النشا بشكل أساسي في مكوناتها لأنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات اللازمة لإصلاح التلف في الشعر إلى جانب إضافة زيت الزيتون والذي يملك خصائص فعالة في تنعيم وفرد للشعر وحتى تتمكن من استخدام هذه الوصفة بشكل جيد يفضل أن تقوم بالاطلاع على كل من الآتي.كريم النشا وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد
تملك هذه الوصفة خواص فعالة في إعادة الحيوية واللمعان للشعر إلى جانب قدرته على جعل الشعر يبدو أنعم من خلال المداومة على هذه الوصفة باعتبارها إحدى روتينات العناية الأسبوعية للشعر والتي تكون من خلال التعرف على المكونات وطريقة الاعداد التالية.المكونات
- معدل ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النشا.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- معدل اربع معالق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- كأس من الحليب السائل والذي يفضل ان يكون حليب جوز الهند.
- نحضر إحدى الأواني والتي نضع بداخلها كل من النشا وعصير الليمون وباقي المكونات الاخر من زيت الزيتون والحليب.
- ندمج الخليط بشكل جيد حتى تمام التجانس ومن ثم نرفعه على نار هادئة مع الحرص على تقليب الخليط لعدم حدوث أي نوع من انواع التكتلات.
- بعد تمام تجانس الخليط وحصوله على قوام كريمي نرفعه من أعلى النار ونضعه جانبًا حتى تنخفض درجة حرارته.
- نبدأ في تطبيق الوصفة عبر وضع الخليط باستخدام فرشاة مناسبة وتوزيع الخليط على أجزاء الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- نقوم بلف الشعر جيدًا وتغطيتها بإحدى الأكياس البلاستيكية مع إحضار إحدى الفوط المنزلية وتعرضها حمام مياه ساخنة.
- نقوم بوضع الفوطة فوق الرأس وترك الوصفه لمدة تصل إلى ساعتين كحد أدنى حتى نستطيع غسل الشعر مرة أخرى.
- يفضل بعد إزالة بقايا الخليط من الشعر ان نقوم بوضع بلسم مناسب للشعر وتكرار هذه الوصفة بمعدل مرتين اسبوعيًا كنوع من أنواع الترطيب الطبيعي للشعر إلى جانب فرد الشعر بالاستخدام الدائم.
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