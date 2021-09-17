ماسك النشا لفرد الشعر: للحصول علي شعر مثل الحرير2021

يعد ماسك النشا لفرد الشعر ، من أقوي الماسكات التي تعمل علي فرد الشعر بمكونات طبيعية 100%، وحيث يعمل علي ترطيب الشعر وتنعيمة دون التلف والتساقط، ويحتوي الماسك علي مواد غير ضارة بالشعر حيث يعد الشعر مصدر جمال كل فتاة وسيدة، وتبحث كل الفتيات علي شعر ناعم وغير متساقط وغير متجعد، واليكم الحل النهائي والخرافي لفرد وتنعيم الشعر في المنزل بدون مواد ضارة بالشعر، والان نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل ماسك النشا لفرد الشعر للحصول علي شعر ناعم وغير مجعد ومثل الحرير من اول استخدام للماسك وتحدي2021.

مكونات عمل ماسك النشا لفرد الشعر للحصول علي شعر مثل الحرير

سوف نتعرف اليوم علي المكونات الخاصة بهمل الماسك الرهيب الذي يعمل علي فرد وتنعيم الشعر المجعد دون مواد ضارة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

معلقتين من زيت الزيتون.

معلقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

نتعرف اليوم علي ابسط طريقة لتحضير واستخدام الماسك والحصول علي افضل نتائج من فرد الشعر بخطوات سهلة جدا وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا وبعض الماء ونقلبهم جيداً. ثم نضيف زيت جوز الهند وزيت الزيتون ونستمر في التقليب لبعض الوقت. ونقلب جيدا حتي يصبح خليط متجانس وكريمي ونضعه في الثلاجة لبعض الوقت ايضا. ثم نقوم بغسلة الشعر جيدا باستخدام الشامبو الخاص بكم وننشف الشعر بشكل جيد جداً. ثم نضع طبقة من الخليط علي الشعر كله من الجزور حتي الاطراف ونسرح الشعر جيداً. نترك الخليط علي الشعر لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة كاملة حتي نحصل علي افضل نتائج. نكرر العملية والوصفة مرتين في الشهر للحصول علي اقوي درجات الفرد الطبيعي لشعر.

نصائح تساعد علي فرد الشعر المجعد دون مواد ضارة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي تساعد علي فرد الشعر بخطوات بسيطة دون مواد ضارة مثل الفرد الجاهز وهي كالتالي:-