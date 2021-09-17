طريقة عمل بيتزا الدجاج شهية جداً بطعم رائع ونكهة جميلة

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تعد بيتزا الدجاج من الوجبات التي نجد إقبالاً كثيراً عليها ولها عشاقها من الكبار والصغار، يعتاد الكثير من الناس علي شرائح من الخارج من المطاعم حيث توجد مطاعم متخصصة فقط في عمل البيتزا، ولكن يمكننا إعدادها في المنزل بطريقة سهلة ومذاق شهي ونكهة جميلة أشهي من المطاعم، وذلك من خلال مكونات بسيطة جداً متواجدة في المنزل، وتعتبر البيتزا من الوجبات التي يمكن تقديمها بأكثر من طعم فيمكن تقديمها باللحم ويمكن تقديم بالتونة أو اللانشون وغيره حسب الذوق والطعم الذي نرغب به، وتعد البيتزا من الأكلات السريعة التي يمكن تقديمها مع أنواع مختلفة من السلطات أو الكاتشب فهي من الوجبات اللذيذة، ومن خلال مكونات بسيطة جداً سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بيتزا الدجاج اللذيذة بالمنزل.مكونات عمل بيتزا الدجاج
يمكننا إعداد البيتزا داخل المنزل من خلال مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:-
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- رشة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
لتحضير الحشوة
- صدر دجاج كبير.
- بصلة متوسطة الحجم.
- فص ثوم مهروس.
- فلفل ألون مقطع شرائح.
- زيتون أخضر وأسود.
- نصف كوب من الجبنة الشيدر.
- نصف كوب الجبنة الموتزاريلا.
- رشة ملح وفلفل.
للصلصة
- ثلاث ملاعق من معجون الطماطم.
- ٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ملعقة صغيرة كزبرة خضراء مفرومة.
يتم تحضير بيتزا الدجاج من خلال خطوات سهلة هي كالآتي:-
- نقوم بخلط كلاً من السكر والحليب والخميرة والماء مع كوب من الدقيق، ثم نتركهم لمدة عشر دقائق.
- ثم نضيف إليهم كوب ونصف من الدقيق ونضيف الزيت، ثم نعجن المكونات جيداً حتي تتكون لدينا عجينة ملساء وطرية.
- ندهنها بقليل من الزيت نغطيها ثم نتركها لكي تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تحضير الصلصة
- نضع مقلاة علي النار ثم نضيف إليها زيت الزيتون ثم نضيف الثوم، ونقلب قليلاً ثم نضيف معجون الطماطم.
- ثم نقلب المكونات قليلاً ونتبله بالملح والفلفل والزعتر والكزبرة والجافة والخضراء.
- ثم نطفئ النار ونتركها لكي تبرد تماماً.
يتم تجهيز الحشوة باتباع الآتي:ـ
- نقوم بتقطيع صدر الدجاج إلي مكعبات صغيرة، ثم توضع مقلاة علي النار ونضيف إليها زيت الزيتون.
- ثم تتبل بالملح والفلفل الأسود، ونقلب حتي نحصل علي اللون الذهبي.
- يضاف الثوم و البصل والفلفل الشرائح ونقلب المكونات لمدة دقيقتين، ثم ترفع من علي النار وتترك لكي تبرد قليلاً.
- نقوم بفرد العجين التي تم تجهيزها علي سطح مرشوش بالدقيق ثم تفرد علي شكل دائرة رفيعة السمك.
- ثم توضع في صينية مبطنة بورق الزبدة ونقوم بعمل فتحات في العجين باستخدام الشوكة.
- نقوم بإضافة الصلصة ونوزعها جيداً علي الوجه، ثم تضاف قطع الدجاج والخضار ثم نوزع فوقها الجبن الشيدر والموتزاريلا ثم نضع علي الوجه شرائح الزيتون ثم توضع رشة من زيت الزيتون ورشة من الزعتر.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونتركها حتي تنضج ويذاب الجبن علي الوجه، وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
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تعد بيتزا الدجاج من الوجبات التي نجد إقبالاً كثيراً عليها ولها عشاقها من الكبار والصغار، يعتاد الكثير من الناس علي شرائح من الخارج من المطاعم حيث توجد مطاعم متخصصة فقط في عمل البيتزا، ولكن يمكننا إعدادها في المنزل بطريقة سهلة ومذاق شهي ونكهة جميلة أشهي من المطاعم، وذلك من خلال مكونات بسيطة جداً متواجدة في المنزل، وتعتبر البيتزا من الوجبات التي يمكن تقديمها بأكثر من طعم فيمكن تقديمها باللحم ويمكن تقديم بالتونة أو اللانشون وغيره حسب الذوق والطعم الذي نرغب به، وتعد البيتزا من الأكلات السريعة التي يمكن تقديمها مع أنواع مختلفة من السلطات أو الكاتشب فهي من الوجبات اللذيذة، ومن خلال مكونات بسيطة جداً سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بيتزا الدجاج اللذيذة بالمنزل.مكونات عمل بيتزا الدجاج
يمكننا إعداد البيتزا داخل المنزل من خلال مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:-
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- رشة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
لتحضير الحشوة
- صدر دجاج كبير.
- بصلة متوسطة الحجم.
- فص ثوم مهروس.
- فلفل ألون مقطع شرائح.
- زيتون أخضر وأسود.
- نصف كوب من الجبنة الشيدر.
- نصف كوب الجبنة الموتزاريلا.
- رشة ملح وفلفل.
للصلصة
- ثلاث ملاعق من معجون الطماطم.
- ٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ملعقة صغيرة كزبرة خضراء مفرومة.
يتم تحضير بيتزا الدجاج من خلال خطوات سهلة هي كالآتي:-
- نقوم بخلط كلاً من السكر والحليب والخميرة والماء مع كوب من الدقيق، ثم نتركهم لمدة عشر دقائق.
- ثم نضيف إليهم كوب ونصف من الدقيق ونضيف الزيت، ثم نعجن المكونات جيداً حتي تتكون لدينا عجينة ملساء وطرية.
- ندهنها بقليل من الزيت نغطيها ثم نتركها لكي تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تحضير الصلصة
- نضع مقلاة علي النار ثم نضيف إليها زيت الزيتون ثم نضيف الثوم، ونقلب قليلاً ثم نضيف معجون الطماطم.
- ثم نقلب المكونات قليلاً ونتبله بالملح والفلفل والزعتر والكزبرة والجافة والخضراء.
- ثم نطفئ النار ونتركها لكي تبرد تماماً.
يتم تجهيز الحشوة باتباع الآتي:ـ
- نقوم بتقطيع صدر الدجاج إلي مكعبات صغيرة، ثم توضع مقلاة علي النار ونضيف إليها زيت الزيتون.
- ثم تتبل بالملح والفلفل الأسود، ونقلب حتي نحصل علي اللون الذهبي.
- يضاف الثوم و البصل والفلفل الشرائح ونقلب المكونات لمدة دقيقتين، ثم ترفع من علي النار وتترك لكي تبرد قليلاً.
- نقوم بفرد العجين التي تم تجهيزها علي سطح مرشوش بالدقيق ثم تفرد علي شكل دائرة رفيعة السمك.
- ثم توضع في صينية مبطنة بورق الزبدة ونقوم بعمل فتحات في العجين باستخدام الشوكة.
- نقوم بإضافة الصلصة ونوزعها جيداً علي الوجه، ثم تضاف قطع الدجاج والخضار ثم نوزع فوقها الجبن الشيدر والموتزاريلا ثم نضع علي الوجه شرائح الزيتون ثم توضع رشة من زيت الزيتون ورشة من الزعتر.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونتركها حتي تنضج ويذاب الجبن علي الوجه، وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
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