طريقة عمل آيس كريم بالموز للتخلص من الحر بصورة سهلة ونكهة طبيعية في المنزل

يعد الآيس كريم بالموز من المثلجات اللذيذة التي يعشقها الكثيرين ويقبل عليه الكثير في فصل الصيف، وهنا سوف نقدمه بنكهة مختلفة وهي نكهة الموز، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير آيس كريم لذيذ في المنزل بدون ماكينة دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً سوف نتعرف على فوائد الموز على الجسم وطريقة حفظ سليمة له، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الآيس كريم بالموز في المنزل.

مقادير عمل آيس كريم بالموز

يحتوي آيس كريم الموز على مقادير سهلة وغير مكلفة لتحضيره في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الموز المقطع والمجمد.

ربع كوب من الكريمة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير آيس كريم بالموز في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بتقطيع الموز إلى قطع صغيرة ووضعها في كيس ونحتفظ به في الفريزر ليتجمد. نحضر الكبة ونقوم بوضع الموز المجمد وملعقة كبيرة من العسل مع إضافة ربع كوب من الكريمة ونخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم وضعه في علبة من البلاستيك ليتجمد قليلاً، بعد ذلك يصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفا.

فوائد الموز على الجسم

هناك عدة فوائد للموز على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعد من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية وتمد الجسم بالطاقة لذلك يأكله الرياضيين لأنه يعطيهم الطاقة والحيوية.

يقي من المشاكل الهضمية ويسهل حركة الأمعاء ويقي من الإمساك.

يقوي جهاز المناعة ويقي الجسم من الأمراض ويحارب الشيخوخة.

يحافظ على صحة القلب ويحسن من الحالة النفسية ويساعد على الاسترخاء.

طريقة حفظ الموز

سوف نقدم طريقة سهلة لحفظ الموز بشكل سليم في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-