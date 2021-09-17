حفظ العجينة وتفريزها لحين استخدامها بخطوات ناجحة لبيتزا هشة معجنات ناجحة

حفظ عجينة في فريزر لحين استخدامها وتكون ناجحة وهشة لعمل بيتزا ومختلف أنواع المعجنات، حيث تعبر المعجنات من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها بكثرة ويفضلها الكبار والصغار وربات البيوت والأمهات لأنها بمكونات بسيطة يمكن إعداد الكثير من أنواع المعجنات بحشوات مختلفة، وبعض الأمهات العاملات لاتجد وقت في العجن والتخمير والخبز وتفضل صنع مأكولات السريعة، يمكن صنع عجينة البيتزا بوقت كافي وتفريزها وتلجأ الكثيرات إلى شراء بيتزا من الأسواق الجاهزة، التي لا تتأكد من جودة صنعها ولذلك سنقدم لكم طريقة حفظ عجينة بيتزا ومعجنات بكل سهولة من دون جهد.

تلك العجينة اصنعي منها ما ترغبين من بيتزا أو بوريك بحشو الجبن أو حشو اللحوم الباردة، سنضع لكم مكونات عمل تلك العجينة وطريقة تخزينها

يتم خلط العجينة بعد وتشكيلها على شكل كرات وتكون حجمها متوسط ليس كبير أو صغير لسهولة استخدامها بعد ذلك وتكون سهلة التخزين. لفي قطع العجين في غلاف بلاستيك وتخزينه في وعاء محكم الغلق أو وضعها في كيس بلاستيك كل كرة على حدى ولابد من تأكيد إغلاق الكيس على العجينة. قومي بوضع تاريخ على كيسه العجينة من خارج حتى تتمكني من معرفه تاريخ حديث عن تاريخ قديم لعجينة المخزنة. بعد حفظ العجينة في الفريزر، قبل استخدامها أخرجيها لمدة 10 دقائق حتى تتفكك من التفريز أو يمكن وضعها في ثلاجة اليوم التالي لحين استخدامها. وتخرج من ثلاجة وتلف بقطعة من القماش حتى ترتاح قليلا ويتضاعف حجمها مرة أخرى من دون أن تجف. ثم استخدميها مباشرة بعد أن تكون قد خمرت للمرة الثانية وتصنعي منها كل ما ترغبين من بيتزا أو معجنات.

نحتاج إلى عدد 4 كوب من دقيق مخبوزات.

عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

بيضة كبيرة الحجم بحرارة الغرفة.

نصف كوب من الزبادي.

كمية من الماء الدافئ للعجن.

لو يمكن تبديل الماء بالحليب الدافئ.

رشة صغير من البيكنج بودر.

طريقة تفريز العجينة هشة طرية لحين استخدامهامكونات عجينة قطنية لكافة معجنات وبيتزا الهشة