العناية بالشعر بوصفات طبيعية ومكونتها متوفرة في كل منزل

العناية بالشعر من الأمور الهامة التي تشغل بال النساء والفتيات بشكل عام، حيث أن الشعر الطويل والكثيف ذو اللون اللامع والبراق يعتبر من علامات جمال المراءة، ولهذا نقدم لكم وصفتان رائعتان للعناية بالشعر وإعادة لونه الأصلي.

وصفة أوراق الكاري لمكافحة الشعر الأبيض

أوراق الكاري لها فوائد عديدة لتحسين صحة فروة الرأس، حيث تحفز الشعر علي النمو وتعالج الشعر التالف والمتضرر نتيجة التعرض لأشعة الشمس، وأيضاً صبغة وكيه باستمرار، تقشر فروة الرأس وتخلصها من الخلايا الميتة وتجدد خلاياه ولذلك يعطي الشعر الحيوية والنشاط، ترطب فروة الرأس وتحميها من الجفاف، تعالج التهابات الفروة، كما تعمل أوراق الكاري علي حماية الشعر من الشيب المبكر وظهور الشعر الأبيض، يعيد للشعر لونه الأصلي، كما يبطأ انتشار الشعر الأبيض في الرأس، ولذلك جهزنا لكم وصفة لإعادة الشعر الي لونه الطبيعي وحمايته من ظهور الشعر الأبيض به.

طريقة تحضير وصفة الكاري في المنزل

مكونات الوصفة:

حفنة من الكاري أو ملاعق كبيرة من الكاري المطحون. ربع كوب من زيت جوز الهند الطبيعي.

الطريقة:

قومي بوضع زيت جوز الهند علي الناري ووضع أوراق الكاري به ليغلي المكونين سوياً.

قومي برفع الخليط من النار، ثم تركهما ليبردا.

احتفظي بالخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق لاستخدامه عند اللزوم.

عند استخدامه قومي بأخذ ملعقة من الزيت وفرك فروة الرأس بهما، ثم وفرك الشعر بالزيت أيضاً.

اتركي الخليط لمدة ساعة ثم غسل الشعر بالشامبو.

تكرار العملية مرتين أو مرات في الأسبوع.

وصفة أوراق الميرمية لمكافحة الشعر الأبيض

أوراق الميرمية لها فوائد عديدة للشعر نظراً لما تحتويه من فيتامينات عديدة وأملاح معدنية مهمة جداً لتعزيز نمو الشعر وصحته، حيث تعطي للشعر لمعاناً وبريقاً، تحسن الدورة الدموية، تخلص الشعر من القشرة، وله فوائد كثيرة وفضل واسع في إعادة للشعر لونه الطبيعي، ولهذا نقدم لكم وصفة لمكافحة ظهور الشعر الأبيض.

طريقة تحضير وصفة للحفاظ علي لون الشعر

مكونات الوصفة:

حفنة من الميرمية الطازجة كوب من الماء زجاجة رشاشة

طريقة تحضير الوصفة: