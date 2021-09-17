سر نجاح عجينة البيتزا السريعة في المنزل بأقل التكاليف وطعم مثل المحلات

نقدم لكم سر نجاح عجينة البيتزا السريعة حيث كلنا نعلم كم أن البيتزا أصبحت من أشهر الوجبات في جميع أنحاء العالم كما أنها انتشرت بشكل رهيب وأصبحت مطاعم البيتزا من أكثر المطاعم إقبالا من حيث الزبائن إن لم تكن أكثرهم في العصر الحالي، بل أنها أصبحت مصدر ربح واسع وسهل المنال نظرا إلى أنها من الوجبات السريعة، وتتميز بطعمها اللذيذ والغني بفضل تنوع حشواتها بكل أنواع الخضراوات واللحوم المختلفة التي لا حصر لها وسنقدم إليكم طريقتين لعمل بيتزا سريعة ولذيذة . سر نجاح عجينة البيتزا السريعة سر نجاح عجينة البيتزا السريعة المقادير والمكونات نصف كيلوجرام من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ربع لتر من الماء الدافئ. طريقة التحضير نقوم بخلط الدقيق مع الملح والسكر.

وبعدها نقوم بإضافة الزعتر والخميرة ونعجن المكونات بشكل جيد.

ثم تترك لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تتخمر.

وبعد ذلك نقوم بإحضار صينية وندهنها بالقليل من الزيت.

نقوم بفرد العجينة في الصينية ونضع عليها الصلصة ونقوم برش الزعتر على وجهها.

ثم ثم نضيف إليها الخضراوات والجبن الموتزاريلا.

وبعدها توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة عشرين دقيقة على الأقل حتى تنضج البيتزا. طريقة أخرى لعمل البيتزا السريعة المقادير والمكونات ملعقة ونصف خميرة.

كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة سكر.

ملعقة زيت.

كوبان ونصف دقيق. مقادير لعمل صوص أو صلصة البيتزا ثلث كوب زيت زيتون.

بصلتين مفرومين.

أربع فصوص ثوم مفرومين.

ثلاث أكواب صلصة طماطم.

ملعقة ونصف أوريجانو مجفف.

ملعقتين من الريحان المجفف.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بخلط الخميرة مع السكر مع الماء ونقلبهم معاً حتى الذوبان.

بعد ذلك نحضر الدقيق ونخلطه مع الزيت وكوب ماء دافئ مع خليط الخميرة ونقلب المكونات ونقوم بعجنها.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ربع ساعه على الأقل.

ونحضر حلة إلى النار ونضع فيها زيت الزيتون حتى يقدح فقط ثم يضاف إليه البصل ونقوم بتشويحه قليلا.

ثم نضيف إليهم الثوم وصلصة الطماطم والأوريجانو والريحان والسكر.

ونقوم بتتبيلها بالملح والفلفل الأسود ونتركها على نار هادئة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد وبعدها نضعه في الخلاط الكهربائي ونقوم بخلطه بشكل جيد.

نفرد العجينة في صينية وندهن وجه العجينة بالصلصة التي حضرناها منذ برهة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الحشوات المختلفة البيتزا حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم وضع الصينية بالفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماماً وتحصل على اللون الذهبي وبعدها نقوم بتقديمها ساخنة. الوسوم

نقدم لكم سر نجاح عجينة البيتزا السريعة حيث كلنا نعلم كم أن البيتزا أصبحت من أشهر الوجبات في جميع أنحاء العالم كما أنها انتشرت بشكل رهيب وأصبحت مطاعم البيتزا من أكثر المطاعم إقبالا من حيث الزبائن إن لم تكن أكثرهم في العصر الحالي، بل أنها أصبحت مصدر ربح واسع وسهل المنال نظرا إلى أنها من الوجبات السريعة، وتتميز بطعمها اللذيذ والغني بفضل تنوع حشواتها بكل أنواع الخضراوات واللحوم المختلفة التي لا حصر لها وسنقدم إليكم طريقتين لعمل بيتزا سريعة ولذيذة . سر نجاح عجينة البيتزا السريعة سر نجاح عجينة البيتزا السريعة المقادير والمكونات نصف كيلوجرام من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ربع لتر من الماء الدافئ. طريقة التحضير نقوم بخلط الدقيق مع الملح والسكر.

وبعدها نقوم بإضافة الزعتر والخميرة ونعجن المكونات بشكل جيد.

ثم تترك لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تتخمر.

وبعد ذلك نقوم بإحضار صينية وندهنها بالقليل من الزيت.

نقوم بفرد العجينة في الصينية ونضع عليها الصلصة ونقوم برش الزعتر على وجهها.

ثم ثم نضيف إليها الخضراوات والجبن الموتزاريلا.

وبعدها توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة عشرين دقيقة على الأقل حتى تنضج البيتزا. طريقة أخرى لعمل البيتزا السريعة المقادير والمكونات ملعقة ونصف خميرة.

كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة سكر.

ملعقة زيت.

كوبان ونصف دقيق. مقادير لعمل صوص أو صلصة البيتزا ثلث كوب زيت زيتون.

بصلتين مفرومين.

أربع فصوص ثوم مفرومين.

ثلاث أكواب صلصة طماطم.

ملعقة ونصف أوريجانو مجفف.

ملعقتين من الريحان المجفف.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بخلط الخميرة مع السكر مع الماء ونقلبهم معاً حتى الذوبان.

بعد ذلك نحضر الدقيق ونخلطه مع الزيت وكوب ماء دافئ مع خليط الخميرة ونقلب المكونات ونقوم بعجنها.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ربع ساعه على الأقل.

ونحضر حلة إلى النار ونضع فيها زيت الزيتون حتى يقدح فقط ثم يضاف إليه البصل ونقوم بتشويحه قليلا.

ثم نضيف إليهم الثوم وصلصة الطماطم والأوريجانو والريحان والسكر.

ونقوم بتتبيلها بالملح والفلفل الأسود ونتركها على نار هادئة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد وبعدها نضعه في الخلاط الكهربائي ونقوم بخلطه بشكل جيد.

نفرد العجينة في صينية وندهن وجه العجينة بالصلصة التي حضرناها منذ برهة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الحشوات المختلفة البيتزا حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم وضع الصينية بالفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماماً وتحصل على اللون الذهبي وبعدها نقوم بتقديمها ساخنة.

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