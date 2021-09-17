طريقه عمل مكرونه النودلز بقطع الدجاج في المنزل بطريقه بسيطه وسهله وسريعه التحضير كما يعد من الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار وتقدم مكرونه النودلز بقطع الدجاج كوجبه رئيسيه بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكاس كما يمكن استخدام الدجاج أو اللحم في التحضير ويمكن أضافه الجبن الموزاريلا حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل مكرونه النودلز بقطع الدجاج نصف كيلو غرام من صدور الدجاج أو الحم حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

بصلة مقطع إلي شرائح.

فلفل اخضر مقطع إلى شرائح.

جزر مقطع إلي مكعبات.

زيتون.

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم.

بصل اخضر.

2 ملعقه من الصلصة.

ملعقتين صويا صوص غامق.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

مرقة دجاج.

ملعقة صغيره من بابريكا.

ملعقه صغيره من الثوم البودر.

نصف ملعقه صغيره من الشطه حسب الرغبة.

بهارات النودلز.

ثلاثة أكواب من الماء تقريبا.

جبن موزاريلا حسب الرغبة. طريقه تحضير مكرونه النودلز بقطع الدجاج نبدأ بتقطيع كل من البصل والفلفل الأخضر إلي شرائح ثم نقوم بتقطيع الجزر إلي مكعبات متوسطه الحجم والزيتون.

نحضر طاسه ونضعها علي النار ونضع بها القليل من الزيت ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر والجزر ونقلب علي النار ثم نضيف ثلاثة فصوص من الثوم المفروم مع الزيتون ونقلب حتي يتغير اللون.

نضيف الدجاج آو اللحم حسب الرغبة مع باقي المكونات في الطاسة علي النار ونقلب ثم نتركهم حتي يتم الطهي.

بعد أن يتم الطهي نضيف ملعقتين من الصلصة مع ملعقتين من الصويا صوص وملعقه صغيره من البابريكا والمرقة ونصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ونصف ملعقه صغيره من الشطه حسب الرغبة وملعقه صغيره من الثوم البودره وبهارات النودلز ورشه من الملح حسب الرغبة ويتم وضع الملح بعد أن يتم الطهي جيدا.

نضيف اثنان كوب من الماء مع مكرونه النودلز ويغطي لمده لا تقل عن خمس دقائق ونقلب ثم نضيف البصل الأخضر المقطع ويغطي لمده خمس دقائق حتي يتم الطهي جيدا ثم نضيف الجبن الموزاريلا علي الوجه حسب الرغبة ثم نغطي. المقادير المطلوبة لعمل مكرونه النودلز بقطع الدجاجطريقه تحضير مكرونه النودلز بقطع الدجاج الوسوم

طريقه عمل مكرونه النودلز بقطع الدجاج في المنزل بطريقه بسيطه وسهله وسريعه التحضير كما يعد من الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار وتقدم مكرونه النودلز بقطع الدجاج كوجبه رئيسيه بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكاس كما يمكن استخدام الدجاج أو اللحم في التحضير ويمكن أضافه الجبن الموزاريلا حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل مكرونه النودلز بقطع الدجاج نصف كيلو غرام من صدور الدجاج أو الحم حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

بصلة مقطع إلي شرائح.

فلفل اخضر مقطع إلى شرائح.

جزر مقطع إلي مكعبات.

زيتون.

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم.

بصل اخضر.

2 ملعقه من الصلصة.

ملعقتين صويا صوص غامق.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

مرقة دجاج.

ملعقة صغيره من بابريكا.

ملعقه صغيره من الثوم البودر.

نصف ملعقه صغيره من الشطه حسب الرغبة.

بهارات النودلز.

ثلاثة أكواب من الماء تقريبا.

جبن موزاريلا حسب الرغبة. طريقه تحضير مكرونه النودلز بقطع الدجاج نبدأ بتقطيع كل من البصل والفلفل الأخضر إلي شرائح ثم نقوم بتقطيع الجزر إلي مكعبات متوسطه الحجم والزيتون.

نحضر طاسه ونضعها علي النار ونضع بها القليل من الزيت ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر والجزر ونقلب علي النار ثم نضيف ثلاثة فصوص من الثوم المفروم مع الزيتون ونقلب حتي يتغير اللون.

نضيف الدجاج آو اللحم حسب الرغبة مع باقي المكونات في الطاسة علي النار ونقلب ثم نتركهم حتي يتم الطهي.

بعد أن يتم الطهي نضيف ملعقتين من الصلصة مع ملعقتين من الصويا صوص وملعقه صغيره من البابريكا والمرقة ونصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ونصف ملعقه صغيره من الشطه حسب الرغبة وملعقه صغيره من الثوم البودره وبهارات النودلز ورشه من الملح حسب الرغبة ويتم وضع الملح بعد أن يتم الطهي جيدا.

نضيف اثنان كوب من الماء مع مكرونه النودلز ويغطي لمده لا تقل عن خمس دقائق ونقلب ثم نضيف البصل الأخضر المقطع ويغطي لمده خمس دقائق حتي يتم الطهي جيدا ثم نضيف الجبن الموزاريلا علي الوجه حسب الرغبة ثم نغطي. المقادير المطلوبة لعمل مكرونه النودلز بقطع الدجاجطريقه تحضير مكرونه النودلز بقطع الدجاج

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