ما هي الطريقة الصحيحة لعمل المقلقل باللحم

طريقة عمل المقلقل باللحم من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء في الكثير من الدول العربية وخاصة في دول الخليج, حيث أن عمل المقلقل باللحم من أبسط وأسهل الوصفات التي يمكن أن يتم عملها علي وجبة الغذاء للأسرة, كما يفضلها الكثير من الأبناء والأزواج لما بها من شكل وطعم مختلف وجميل, كما أن مكونات المقلقل باللحم موجوده ومتوفرة و بسهولة يمكن إحضارها وعمل الوصفة في أي وقت. مكونات المقلقل باللحم مكونات المقلقل باللحم يتم إحضار المكونات التالية من أجل الحصول علي افضل وصفة لعمل المقلقل باللحم. ربع كيلو من اللحم مع تقطيع اللحم إلي قطع صغيرة الحجم.

إحضار ملعقة والنصف ملعقة من السمن.

ملعقتين صغيرتين من الملح, بجانب حبيتين صغيرتين من الليمون, مع حبة من ثمرة الطماطم, مع إحضار عدد واحد بصلة.

إحضار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود, وملعقة صغيرة أيضاً من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم. خطوات عمل المقلقل باللحم خطوات عمل المقلقل باللحم عندما تبداين بعمل وصفة المقلقل باللحم المفروم لابد أن تقومي باتباع الخطوات التالية بالتفاصيل حتي تحصلي علي افضل وصفة. إحضار وعاء كبير, ويتم وضع في هذا الوعاء الملعقة والنصف من السمنة التي قمنا بإحضارها, ثم تترك علي النار حتي تسخن.

نقوم بوضع بعد ذلك قطع اللحم المقطع, ثم عندما نلاحظ تغير لون اللحم نبدأ في وضع البصل ثم الثوم ثم نمزجهم ببعض جيداً.

يتم تقليب المكون السابق جيداً حتي يذوب البصل, ثم يتم إضافة إليه الفلفل وثمرة الطماطم ويتم تقليبهم جميعاً مع بعض. بعد مزج الخليط السابق يتم وضع بعض البهارات التي قمنا بإحضارها مثل الكمون والفلفل الأسود والملح, وإذا رغبتي في إضافة أي عنصر آخر فلكي الحرية.

بعد ذلك يتم وضع الثمرتين الصغيرتين التي قمنا بإحضارها من قبل ووضعها علي المكونات السابقة ويتم خلطهم وتقليبهم جيداً مع بعض حتي يصيروا كأنهم مزيج واحد, ثم يتم ترك هذا المزيج علي النار الهادئة لمدة تصل إلي تلت ساعة تقريباً. يتم التأكد ما إذا كان المكون قد اكتمل أم لا عندما تحسسي علي اللحم ونجده قد استوي أم لا. الوسوم

طريقة عمل المقلقل باللحم من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء في الكثير من الدول العربية وخاصة في دول الخليج, حيث أن عمل المقلقل باللحم من أبسط وأسهل الوصفات التي يمكن أن يتم عملها علي وجبة الغذاء للأسرة, كما يفضلها الكثير من الأبناء والأزواج لما بها من شكل وطعم مختلف وجميل, كما أن مكونات المقلقل باللحم موجوده ومتوفرة و بسهولة يمكن إحضارها وعمل الوصفة في أي وقت. مكونات المقلقل باللحم مكونات المقلقل باللحم يتم إحضار المكونات التالية من أجل الحصول علي افضل وصفة لعمل المقلقل باللحم. ربع كيلو من اللحم مع تقطيع اللحم إلي قطع صغيرة الحجم.

إحضار ملعقة والنصف ملعقة من السمن.

ملعقتين صغيرتين من الملح, بجانب حبيتين صغيرتين من الليمون, مع حبة من ثمرة الطماطم, مع إحضار عدد واحد بصلة.

إحضار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود, وملعقة صغيرة أيضاً من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم. خطوات عمل المقلقل باللحم خطوات عمل المقلقل باللحم عندما تبداين بعمل وصفة المقلقل باللحم المفروم لابد أن تقومي باتباع الخطوات التالية بالتفاصيل حتي تحصلي علي افضل وصفة. إحضار وعاء كبير, ويتم وضع في هذا الوعاء الملعقة والنصف من السمنة التي قمنا بإحضارها, ثم تترك علي النار حتي تسخن.

نقوم بوضع بعد ذلك قطع اللحم المقطع, ثم عندما نلاحظ تغير لون اللحم نبدأ في وضع البصل ثم الثوم ثم نمزجهم ببعض جيداً.

يتم تقليب المكون السابق جيداً حتي يذوب البصل, ثم يتم إضافة إليه الفلفل وثمرة الطماطم ويتم تقليبهم جميعاً مع بعض. بعد مزج الخليط السابق يتم وضع بعض البهارات التي قمنا بإحضارها مثل الكمون والفلفل الأسود والملح, وإذا رغبتي في إضافة أي عنصر آخر فلكي الحرية.

بعد ذلك يتم وضع الثمرتين الصغيرتين التي قمنا بإحضارها من قبل ووضعها علي المكونات السابقة ويتم خلطهم وتقليبهم جيداً مع بعض حتي يصيروا كأنهم مزيج واحد, ثم يتم ترك هذا المزيج علي النار الهادئة لمدة تصل إلي تلت ساعة تقريباً. يتم التأكد ما إذا كان المكون قد اكتمل أم لا عندما تحسسي علي اللحم ونجده قد استوي أم لا.

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