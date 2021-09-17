اصنعي بنفسك كريم الفازلين والنشا الرائع في تفتيح البشرة 10 درجات

يعتبر كريم الفازلين والنشا ، من الوصفات الطبيعية المدهشة والتي تعمل على تفتيح البشرة وترطيب الجلد بشكل سريع جداً، كما يعمل الفازلين على تنقية البشرة من الشوائب والجلد الميت بشكل فعال جداً، كما يعمل النشا على شد البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويجعل البشرة صافية ونقية وخالية من البثور والحبوب، وطريقة تحضير هذه الوصفة في المنزل سهلة وبسيطة للغاية، ومكوناتها رخيصة ومتوفرة في كل منزل، كما لا تحتاج منا وقت أو مجهود كبيرة في عملية تحضيرها، كما لا تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامها، على عكس الكريمات التي يتم صناعتها من مركبات كيميائية تضر بالبشرة من كثرة استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا الرائع في تفتيح البشرة أكثر من 10 درجات. مكونات كريم الفازلين والنشا مكونات كريم الفازلين والنشا يحتوي هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على مكونات بسيطة ومتوفرة ورخيصة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة عصير ليمون كبيرة طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا الرائع في تبييض البشرة وهى كما يأتي:- نقلب جميع المكونات السابقة مع بعض حتى يتكون لدينا مزيج كريمي الشكل، وإذا كانت البشرة حساسة نستطيع تغيير عصير الليمون بأي زيت آخر مناسب للبشرة مثل زيت الترمس ، أو ملعقة لبن. نحضر علبة فارغة ونضع فيها الكريم، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة. نضع الكريم مرة واحدة في اليوم قبل النوم، ولا نستخدم الكريم أثناء الخروج حتى لا تسمر البشرة بسبب احتواء الكريم على الفازلين. هذه الكمية من الكريم تكفي لثلاثة أيام فقط، حيث أن الليمون والفازلين يتفاعلان مع البعض ولا نحصل على نتائج فاعلة بعد 3 أيام من صناعة الكريم. نقوم بغسل الوجه في الصباح جيداً بالماء، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء وخالية من الشوائب والتجاعيد. فوائد الفازلين والنشا يحتوي الفازلين والنشا على العديد من الفوائد الرائعة للبشرة وهى كما يلي: يعمل الفازلين والنشا على تفتيح البشرة وترطيبها بشكل كبير جداً في وقت قصير.

يستخدمان في عملية توحيد لون البشرة، كما يعملان على إزالة البقع الداكنة.

يعمل الفازلين على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف، ويزيل الشوائب منها.

الفازلين يعمل على تهدئة البشرة وإزالة الشعر الزائد، كما يعمل على إزالة آثار الحروق.

يستخدم الفازلين في إزالة المكياج، كما يستخدم في تبييض مناطق الركبة والكوع.

يعمل النشا على إزالة الجلد والخلايا الميتة.

النشا له دور فعال في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وإزالة البقع الداكنة.

يعمل النشا على شد الوجه ويقلل من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر. الوسوم

يعتبر كريم الفازلين والنشا ، من الوصفات الطبيعية المدهشة والتي تعمل على تفتيح البشرة وترطيب الجلد بشكل سريع جداً، كما يعمل الفازلين على تنقية البشرة من الشوائب والجلد الميت بشكل فعال جداً، كما يعمل النشا على شد البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويجعل البشرة صافية ونقية وخالية من البثور والحبوب، وطريقة تحضير هذه الوصفة في المنزل سهلة وبسيطة للغاية، ومكوناتها رخيصة ومتوفرة في كل منزل، كما لا تحتاج منا وقت أو مجهود كبيرة في عملية تحضيرها، كما لا تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامها، على عكس الكريمات التي يتم صناعتها من مركبات كيميائية تضر بالبشرة من كثرة استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا الرائع في تفتيح البشرة أكثر من 10 درجات. مكونات كريم الفازلين والنشا مكونات كريم الفازلين والنشا يحتوي هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على مكونات بسيطة ومتوفرة ورخيصة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة عصير ليمون كبيرة طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا الرائع في تبييض البشرة وهى كما يأتي:- نقلب جميع المكونات السابقة مع بعض حتى يتكون لدينا مزيج كريمي الشكل، وإذا كانت البشرة حساسة نستطيع تغيير عصير الليمون بأي زيت آخر مناسب للبشرة مثل زيت الترمس ، أو ملعقة لبن. نحضر علبة فارغة ونضع فيها الكريم، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة. نضع الكريم مرة واحدة في اليوم قبل النوم، ولا نستخدم الكريم أثناء الخروج حتى لا تسمر البشرة بسبب احتواء الكريم على الفازلين. هذه الكمية من الكريم تكفي لثلاثة أيام فقط، حيث أن الليمون والفازلين يتفاعلان مع البعض ولا نحصل على نتائج فاعلة بعد 3 أيام من صناعة الكريم. نقوم بغسل الوجه في الصباح جيداً بالماء، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء وخالية من الشوائب والتجاعيد. فوائد الفازلين والنشا يحتوي الفازلين والنشا على العديد من الفوائد الرائعة للبشرة وهى كما يلي: يعمل الفازلين والنشا على تفتيح البشرة وترطيبها بشكل كبير جداً في وقت قصير.

يستخدمان في عملية توحيد لون البشرة، كما يعملان على إزالة البقع الداكنة.

يعمل الفازلين على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف، ويزيل الشوائب منها.

الفازلين يعمل على تهدئة البشرة وإزالة الشعر الزائد، كما يعمل على إزالة آثار الحروق.

يستخدم الفازلين في إزالة المكياج، كما يستخدم في تبييض مناطق الركبة والكوع.

يعمل النشا على إزالة الجلد والخلايا الميتة.

النشا له دور فعال في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وإزالة البقع الداكنة.

يعمل النشا على شد الوجه ويقلل من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

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