حضري المهلبية بالمكسرات والحليب بكل سهولة في البيت

طريقة تحضير المهلبية، تعد المهلبية من أفضل أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثيرين بفضل مذاقها الجيد ويمكن تحضير المهلبية بأكثر من طريقة ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير المهلبية بكل سهولة في المنزل. مقادير تحضير المهلبية: كليو من الحليب.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كأس من المياه البارد.

ثمانية ملاعق كبيرة من السكر.

مكسرات. طريقة تحضير المهلبية: يتم تسخين الحليب لحين أن يغلي.

بعد ذلك يتم إضافة السكر مع التقليب لحين الذوبان.

في نفس الوقت يتم تقليب النشاء في المياه البارد.

القيام بإضافة النشا إلى الحليب ويتم التقليب لحين أن تتجانس المكونات.

يتم وضعها في قالب شفاف ثم نقلها إلى الثلاجة وتركها لمدة ساعتين قبل أن يتم تناولها.

يتم تناولها مع الموز والكريمة والعسل والمكسرات وبالهناء على الجميع. طريقة عمل المهلبية بالبسكويت والجلي: مقادير تحضير المهلبية:طريقة تحضير المهلبية:طريقة عمل المهلبية بالبسكويت والجلي: يتم تحضير المهلبية بالبسكويت والجلي بطريقة سهلة للغاية وإليكم المكونات: جلي بودرة.

خمسة ملاعق من النشا.

لتر واحد من المياه.

ستة ملاعق من الحليب السائل.

كمية من بسكويت الشاي.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير مهلبية البسكويت والجلي: طريقة تحضير مهلبية البسكويت والجلي: إليكم طريقة تحضير مهلبية البسكويت والجلي: يتم تحضير مهلبية البسكويت والجلي بطريقة سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك الطريقة: القيام بوضع البسكويت المفتت في الصينية المرغوب تحضيرها ومن الأفضل أن تكون هذه الصينية من البايركس. يتم وضع السكر والفانيلا والحليب. يتم إذابة النشا مع كمية من الحليب السائل ثم يتم خلط كافة المكونات بصورة جيدة. يتم إضافة النشا والحليب إلى خليط الفانيليا والحليب المغلي ثم تحريك كافة المكونات بصورة جيدة. يتم وضع المهلبية فوق البسكويت المفتت ويتم الانتظار لحين أن يصبح جامد وبعد ذلك يتم تركها في الثلاجة لمدة ساعتين. يتم إضافة كأسين من المياه على النار وحين الوصول لدرجة الغليان يتم إضافة بوردة الجلي ثم خلط جميع المكونات بصورة جيدة ثم بعد ذلك يتم وضعه فوق المهلبية والبسكويت. يتم نقل الصينية إلى الثلاجة وتركه لمدة ثلاثة ساعات لحين أن يصبح بارد ويقدم وبالهناء على الجميع. الوسوم

طريقة تحضير المهلبية، تعد المهلبية من أفضل أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثيرين بفضل مذاقها الجيد ويمكن تحضير المهلبية بأكثر من طريقة ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير المهلبية بكل سهولة في المنزل. مقادير تحضير المهلبية: كليو من الحليب.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كأس من المياه البارد.

ثمانية ملاعق كبيرة من السكر.

مكسرات. طريقة تحضير المهلبية: يتم تسخين الحليب لحين أن يغلي.

بعد ذلك يتم إضافة السكر مع التقليب لحين الذوبان.

في نفس الوقت يتم تقليب النشاء في المياه البارد.

القيام بإضافة النشا إلى الحليب ويتم التقليب لحين أن تتجانس المكونات.

يتم وضعها في قالب شفاف ثم نقلها إلى الثلاجة وتركها لمدة ساعتين قبل أن يتم تناولها.

يتم تناولها مع الموز والكريمة والعسل والمكسرات وبالهناء على الجميع. طريقة عمل المهلبية بالبسكويت والجلي: مقادير تحضير المهلبية:طريقة تحضير المهلبية:طريقة عمل المهلبية بالبسكويت والجلي: يتم تحضير المهلبية بالبسكويت والجلي بطريقة سهلة للغاية وإليكم المكونات: جلي بودرة.

خمسة ملاعق من النشا.

لتر واحد من المياه.

ستة ملاعق من الحليب السائل.

كمية من بسكويت الشاي.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير مهلبية البسكويت والجلي: طريقة تحضير مهلبية البسكويت والجلي: إليكم طريقة تحضير مهلبية البسكويت والجلي: يتم تحضير مهلبية البسكويت والجلي بطريقة سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك الطريقة: القيام بوضع البسكويت المفتت في الصينية المرغوب تحضيرها ومن الأفضل أن تكون هذه الصينية من البايركس. يتم وضع السكر والفانيلا والحليب. يتم إذابة النشا مع كمية من الحليب السائل ثم يتم خلط كافة المكونات بصورة جيدة. يتم إضافة النشا والحليب إلى خليط الفانيليا والحليب المغلي ثم تحريك كافة المكونات بصورة جيدة. يتم وضع المهلبية فوق البسكويت المفتت ويتم الانتظار لحين أن يصبح جامد وبعد ذلك يتم تركها في الثلاجة لمدة ساعتين. يتم إضافة كأسين من المياه على النار وحين الوصول لدرجة الغليان يتم إضافة بوردة الجلي ثم خلط جميع المكونات بصورة جيدة ثم بعد ذلك يتم وضعه فوق المهلبية والبسكويت. يتم نقل الصينية إلى الثلاجة وتركه لمدة ثلاثة ساعات لحين أن يصبح بارد ويقدم وبالهناء على الجميع.

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