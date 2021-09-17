اعملي الكمونية باللحمة بالطريقة الفلاحي زي بتاعة جدتي

طريقة تحضير كمونية اللحم، تعتبر كمونية اللحم من المأكولات المفضلة عند الكثيرين وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة وبخلاف ذلك فهي تتسم بالمذاق الجيد واللذيذ وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير كمونية اللحم وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كمونية اللحم. مقادير تحضير كمونية اللحم: كيلو من اللحم.

رأسان من البصل المقطع إلى حلقات صغيرة.

حبتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

أربعة ملاعق صغيرة من الزبدة.

ملعقتان صغيرتان من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من كلاً من الملح والبهارات المشكلة والفلفل. طريقة تحضير كمونية اللحم: مقادير تحضير كمونية اللحم:طريقة تحضير كمونية اللحم: تتسم طريقة تحضير كمونية اللحم بالسهولة وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: الحصول على مقلاة ويتم وضع الزبدة فيها ثم يتم تركها على النار. يتم تقطيع اللحم إلى قطع متوسطة ثم يتم إضافة الزبدة يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يصبح لونها ذهبي. يتم بعد ذلك إضافة كلاً من البصل والفلفل والطماطم والبهارات والكمون والفلفل الأخضر على الخليط. يتم خلط كافة المكونات سوياً لحين أن تتجانس مع بعضها البعض. يتم إضافة كأسين من المياه ويتم تحريك المكونات مرة أخرى. يتم ترك الصينية على النار لمدة نصف ساعة. بتم وضع الملح على الكمونية ويتم الخلط مرة أخرى. القيام بإدخال الكمونية بالدجاج إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج. طريقة عمل الكمونية بالكبدة: طريقة عمل الكمونية بالكبدة: يتك تحضير الكمونية بالكبدة من خلال إحضار المكونات التالية: كيلو من الكبدة.

رأسان من البصل المفروم.

كأس من الزيت النباتي.

أربعة ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الكمون.

فص من الثوم المهروس.

حبة من الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وباودر الفلفل الأحمر.

رشة من البهارات المشكلة.

ثماني أكواب من المياه.

أربعة ملاعق من الكزبرة الخضراء. طريقة التحضير: الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزيت ثم يتم رفعه على النار. يتم إضافة كلاً من الطماطم والصلصة والبهارات والبصل ويتم خلط المكونات جيداً لحين أن تختلط. بعد ذلك يتم ترك الإناء على النار لحين أن يغلي. يتم إضافة المياه على الخليط ثم تركه لحين أن يغلي. القيام بإضافة الكبدة المقطعة مع الكمون والثوم المهروس ويتم ترك المكونات على النار لحين أن تغلي. يتم رفع الإناء من على النار. طريقة التحضير: الوسوم

طريقة تحضير كمونية اللحم، تعتبر كمونية اللحم من المأكولات المفضلة عند الكثيرين وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة وبخلاف ذلك فهي تتسم بالمذاق الجيد واللذيذ وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير كمونية اللحم وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كمونية اللحم. مقادير تحضير كمونية اللحم: كيلو من اللحم.

رأسان من البصل المقطع إلى حلقات صغيرة.

حبتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

أربعة ملاعق صغيرة من الزبدة.

ملعقتان صغيرتان من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من كلاً من الملح والبهارات المشكلة والفلفل. طريقة تحضير كمونية اللحم: مقادير تحضير كمونية اللحم:طريقة تحضير كمونية اللحم: تتسم طريقة تحضير كمونية اللحم بالسهولة وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: الحصول على مقلاة ويتم وضع الزبدة فيها ثم يتم تركها على النار. يتم تقطيع اللحم إلى قطع متوسطة ثم يتم إضافة الزبدة يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يصبح لونها ذهبي. يتم بعد ذلك إضافة كلاً من البصل والفلفل والطماطم والبهارات والكمون والفلفل الأخضر على الخليط. يتم خلط كافة المكونات سوياً لحين أن تتجانس مع بعضها البعض. يتم إضافة كأسين من المياه ويتم تحريك المكونات مرة أخرى. يتم ترك الصينية على النار لمدة نصف ساعة. بتم وضع الملح على الكمونية ويتم الخلط مرة أخرى. القيام بإدخال الكمونية بالدجاج إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج. طريقة عمل الكمونية بالكبدة: طريقة عمل الكمونية بالكبدة: يتك تحضير الكمونية بالكبدة من خلال إحضار المكونات التالية: كيلو من الكبدة.

رأسان من البصل المفروم.

كأس من الزيت النباتي.

أربعة ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الكمون.

فص من الثوم المهروس.

حبة من الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وباودر الفلفل الأحمر.

رشة من البهارات المشكلة.

ثماني أكواب من المياه.

أربعة ملاعق من الكزبرة الخضراء. طريقة التحضير: الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزيت ثم يتم رفعه على النار. يتم إضافة كلاً من الطماطم والصلصة والبهارات والبصل ويتم خلط المكونات جيداً لحين أن تختلط. بعد ذلك يتم ترك الإناء على النار لحين أن يغلي. يتم إضافة المياه على الخليط ثم تركه لحين أن يغلي. القيام بإضافة الكبدة المقطعة مع الكمون والثوم المهروس ويتم ترك المكونات على النار لحين أن تغلي. يتم رفع الإناء من على النار. طريقة التحضير:

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