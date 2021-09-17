علاج الهالات السوداء تحت العين بالماسكات الطبيعية

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علاج الهالات السوداء تحت العين بالوصفات الطبيعية هو حل يلجأ إليه العديد من الأشخاص، وخاصةً إذا كان السبب في ظهور الهالات السوداء غير مرضي، مثل أن يكون بسبب حدوث خلل في نظام النوم أو عدم وضع كريم واقي الشمس أثناء التعرض لها، والوصفات الطبيعية من بينها الخيار، الشاي الأخضر، تعالج تلك المشكلة بفاعلية بشرط استخدام وصفات طبيعية للبشرة بشكل مستمر.علاج الهالات السوداء
تظهر الهالات السوداء في منطقة تحت العين نتيجة لعدة أسباب، وإليكم أبرز الأسباب مع خطوات علاج الهالات السوداء:
- يتوجب معرفة سبب وجود هذه الهالات سواء كان النوم بضعة ساعات قليلة في اليوم، أو السهر لفترات متأخرة، أو بسبب الإكثار من وضع المكياج وخاصةً تحت العين، حيث يستغرق الأمر بضعة دقائق إلى أن يتم إزالة المكياج، وخلال هذه الفترة يتم فرك العين بكثرة مما يتسبب في ظهور الهالات، كما يُمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى عامل الوراثة.
- بعد معرفة سبب ظهور الهالات وتجنبه تمامًا أو علاجه، يجب ترطيب العين بإستمرار، تجنبًا لجفاف منطقة تحت العين، الذي يجعلها أكثر قابلية لظهور تلك الهالات.
- يُمكن تطبيق الوصفات الطبيعية للمساعدة في علاج الهالات السوداء، ويعتمد ذلك على استخدام المكونات المرطبة للعين، والتي لا تتحسس منها.
يُمكن استخدام الخيار للهالات السوداء، حيث يمنحها نسبة كافية من الترطيب، كما يعالج مشكلة الهالات بفاعلية، وإليكم طريقة استخدامه بالتفصيل:
- يتم بشر حبة خيار كاملة أو عصرها؛ للحصول على ماء الخيار، ثم نقوم بإحضار قطع القطن الدائرية المخصصة للعناية بالبشرة، وقسمها إلى نصفين.
- نقوم بغمر القطن في عصير الخيار إلى أن يصبح لونه أخضر مثل العصير، وعلى بشرة نظيفة يوضع القطن تحت العين لبضعة دقائق، ثم يُغسل الوجه بالماء.
بعد الانتهاء من تناول كوب الشاي الأخضر يُمكن استخدام أكياس الشاي في عمل كمادات للعين على النحو التالي:
- نضع أكياس الشاي في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حيث يجب أن تكون الكمادات باردة؛ حتى تمنحك النتيجة المرغوبة.
- يتم عمل كمادات للعين من خلال وضع أكياس الشاي عليها لبضعة دقائق، أي حوالي ربع ساعة.
- بعد مرور المدة المحددة يُغسل الوجه بالماء البارد، مع مراعاة تكرار وضع أكياس الشاي على العين للحصول على أفضل نتيجة.
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علاج الهالات السوداء تحت العين بالوصفات الطبيعية هو حل يلجأ إليه العديد من الأشخاص، وخاصةً إذا كان السبب في ظهور الهالات السوداء غير مرضي، مثل أن يكون بسبب حدوث خلل في نظام النوم أو عدم وضع كريم واقي الشمس أثناء التعرض لها، والوصفات الطبيعية من بينها الخيار، الشاي الأخضر، تعالج تلك المشكلة بفاعلية بشرط استخدام وصفات طبيعية للبشرة بشكل مستمر.علاج الهالات السوداء
تظهر الهالات السوداء في منطقة تحت العين نتيجة لعدة أسباب، وإليكم أبرز الأسباب مع خطوات علاج الهالات السوداء:
- يتوجب معرفة سبب وجود هذه الهالات سواء كان النوم بضعة ساعات قليلة في اليوم، أو السهر لفترات متأخرة، أو بسبب الإكثار من وضع المكياج وخاصةً تحت العين، حيث يستغرق الأمر بضعة دقائق إلى أن يتم إزالة المكياج، وخلال هذه الفترة يتم فرك العين بكثرة مما يتسبب في ظهور الهالات، كما يُمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى عامل الوراثة.
- بعد معرفة سبب ظهور الهالات وتجنبه تمامًا أو علاجه، يجب ترطيب العين بإستمرار، تجنبًا لجفاف منطقة تحت العين، الذي يجعلها أكثر قابلية لظهور تلك الهالات.
- يُمكن تطبيق الوصفات الطبيعية للمساعدة في علاج الهالات السوداء، ويعتمد ذلك على استخدام المكونات المرطبة للعين، والتي لا تتحسس منها.
يُمكن استخدام الخيار للهالات السوداء، حيث يمنحها نسبة كافية من الترطيب، كما يعالج مشكلة الهالات بفاعلية، وإليكم طريقة استخدامه بالتفصيل:
- يتم بشر حبة خيار كاملة أو عصرها؛ للحصول على ماء الخيار، ثم نقوم بإحضار قطع القطن الدائرية المخصصة للعناية بالبشرة، وقسمها إلى نصفين.
- نقوم بغمر القطن في عصير الخيار إلى أن يصبح لونه أخضر مثل العصير، وعلى بشرة نظيفة يوضع القطن تحت العين لبضعة دقائق، ثم يُغسل الوجه بالماء.
بعد الانتهاء من تناول كوب الشاي الأخضر يُمكن استخدام أكياس الشاي في عمل كمادات للعين على النحو التالي:
- نضع أكياس الشاي في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حيث يجب أن تكون الكمادات باردة؛ حتى تمنحك النتيجة المرغوبة.
- يتم عمل كمادات للعين من خلال وضع أكياس الشاي عليها لبضعة دقائق، أي حوالي ربع ساعة.
- بعد مرور المدة المحددة يُغسل الوجه بالماء البارد، مع مراعاة تكرار وضع أكياس الشاي على العين للحصول على أفضل نتيجة.
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