طريقه عمل الارز المعمر باللحم المفروم مع اللحم المشوي بالطريقة التركية في المنزل حيث يتميز بسهوله وسرعه التحضير كما يعد وجبه رئيسيه تحتوي علي قيمه غذائية كبيره كما يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات بجانب أنواع مختلفه من المقبلات كما يمكن التقديم بجانب أنواع مختلفه من اللحوم أو الدجاج المشوي. المقادير المطلوبة لعمل الارز المعمر باللحم المفروم كيلو من الارز الأبيض.

لحم مفروم.

كوب من الماء.

2 كوب من الحليب.

ملعقه من الزبدة.

2 بصل متوسطه الحجم مقطعه قطع صغيره.

نصف معلقه صغيرة من الزنجبيل والقرفة.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة. طريقه تحضير الارز المعمر باللحم المفروم نبدأ بوضع كل من البصل واللحمة المفرومة في الزبدة على النار ثم نضيف بهارات لحم والقرفة والزنجبيل البودرة مع القليل من الملح والفلفل الأسود مع كميه قليله من الحبهان حسب الرغبة.

نقوم بغسل الارز جيدا ثم نضيف عليه 2 كوب من الحليب مع كوب من الماء أو حسب الحاجة حسب كميه الارز كما يمكن أن نضيف القليل من ألقشطه.

نقوم بوضع الارز في الفرن لمده لا تقل عن نصف ساعه تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه حتي يحمر الوجه ويتم الطهي جيدا. المقادير المطلوبة لتتبيله اللحم علي الطريقة التركية كيلو من اللحم الأحمر.

ربع كوب من الزيت.

2 بصله مفرومه جيدا.

2 حبه من الطماطم وعدد 2 حبه من الفلفل الأخضر.

ثوم مفروم مع نصف معلقه صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقه صغيرة من الحبهان.

شرائح من الجزر والبطاطس المقطعة للشوى في الفرن. تحضير اللحم المشوى بالطريقة التركية نبدأ بتتبيل اللحم بوضع كل من الثوم والفلفل الأسود والملح مع بابريكا والحبهان والخلط جيدا

نضيف الزيت ونقوم بدهن شرائح اللحم بالخليط على الجهتين حتى يتم تتبيل اللحم جيدا ويفضل أن يترك اللحم في التتبيله لمدة سته ساعات لتصبح أسهل في الشوى.

نحضر صنية ونقوم بتغليف اللحم بورق الألمنيوم ثم نقوم بإدخاله في الفرن حتى يحتفظ اللحم بالتتبيله داخل أوراق.

نضع شرائح البطاطس في الصنية مع شرائح البصل ونضيف عليها شرائح اللحم مع التتبيله ونقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة ربع ساعه وعلى درجه حرارة 180درجه حتى يتم الشوى جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الارز المعمر باللحم المفرومطريقه تحضير الارز المعمر باللحم المفرومالمقادير المطلوبة لتتبيله اللحم علي الطريقة التركيةتحضير اللحم المشوى بالطريقة التركية الوسوم

طريقه عمل الارز المعمر باللحم المفروم مع اللحم المشوي بالطريقة التركية في المنزل حيث يتميز بسهوله وسرعه التحضير كما يعد وجبه رئيسيه تحتوي علي قيمه غذائية كبيره كما يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات بجانب أنواع مختلفه من المقبلات كما يمكن التقديم بجانب أنواع مختلفه من اللحوم أو الدجاج المشوي. المقادير المطلوبة لعمل الارز المعمر باللحم المفروم كيلو من الارز الأبيض.

لحم مفروم.

كوب من الماء.

2 كوب من الحليب.

ملعقه من الزبدة.

2 بصل متوسطه الحجم مقطعه قطع صغيره.

نصف معلقه صغيرة من الزنجبيل والقرفة.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة. طريقه تحضير الارز المعمر باللحم المفروم نبدأ بوضع كل من البصل واللحمة المفرومة في الزبدة على النار ثم نضيف بهارات لحم والقرفة والزنجبيل البودرة مع القليل من الملح والفلفل الأسود مع كميه قليله من الحبهان حسب الرغبة.

نقوم بغسل الارز جيدا ثم نضيف عليه 2 كوب من الحليب مع كوب من الماء أو حسب الحاجة حسب كميه الارز كما يمكن أن نضيف القليل من ألقشطه.

نقوم بوضع الارز في الفرن لمده لا تقل عن نصف ساعه تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه حتي يحمر الوجه ويتم الطهي جيدا. المقادير المطلوبة لتتبيله اللحم علي الطريقة التركية كيلو من اللحم الأحمر.

ربع كوب من الزيت.

2 بصله مفرومه جيدا.

2 حبه من الطماطم وعدد 2 حبه من الفلفل الأخضر.

ثوم مفروم مع نصف معلقه صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقه صغيرة من الحبهان.

شرائح من الجزر والبطاطس المقطعة للشوى في الفرن. تحضير اللحم المشوى بالطريقة التركية نبدأ بتتبيل اللحم بوضع كل من الثوم والفلفل الأسود والملح مع بابريكا والحبهان والخلط جيدا

نضيف الزيت ونقوم بدهن شرائح اللحم بالخليط على الجهتين حتى يتم تتبيل اللحم جيدا ويفضل أن يترك اللحم في التتبيله لمدة سته ساعات لتصبح أسهل في الشوى.

نحضر صنية ونقوم بتغليف اللحم بورق الألمنيوم ثم نقوم بإدخاله في الفرن حتى يحتفظ اللحم بالتتبيله داخل أوراق.

نضع شرائح البطاطس في الصنية مع شرائح البصل ونضيف عليها شرائح اللحم مع التتبيله ونقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة ربع ساعه وعلى درجه حرارة 180درجه حتى يتم الشوى جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الارز المعمر باللحم المفرومطريقه تحضير الارز المعمر باللحم المفرومالمقادير المطلوبة لتتبيله اللحم علي الطريقة التركيةتحضير اللحم المشوى بالطريقة التركية

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