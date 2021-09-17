كيف تكون رائحة الجسم عطرة و طيبة و جميلة

كيف تكون رائحة الجسم عطرة وطيبة وجميلة كل شخص يهتم برائحة جسمه حتى لا ينفر من حوله الآخرين والأكثر أهتماما بذلك النساء حيث تبحث المرآة عن الرائحة الجذابة الذكية التي تعد لها رمز من رموز الأنوثة والجمال وتجعل لها سحرها الخاص ولتتجنب الروائح الغير مستحبة يوجد عدة أسباب التي تسبب تلك الرائحة فتابعوا معنا من خلال هذه المقالة حل هذه المشكلة وعلاجها بشرح مبسط تعرفنا كيف تكون رائحة الجسم جميله تابعوا معنا اهم التفاصيل. اهم أسباب رائحة الجسم الكريهة اهم أسباب رائحة الجسم الكريهة يوجد اكثر من سبب يسبب الروائح الكريهة للجسم وهي كالاتي: عدم الاهتمام والعناية بالجسم يعمل على تسبب تراكم البكتيريا الضارة فوق الجلد.

تناول الكحول.

رائحة العرق.

مرضى السكر.

تناول الأطعمة الحارة.

الجو الحار.

تناول بعض الأدوية التي تعمل على الروائح الكريهة.

تناول مشروبات الكافيين.

وجود مشاكل في الغده الدرقية. الأطعمة التي تسبب الروائح الكريهة للجسم الأطعمة التي تسبب الروائح الكريهة للجسم يوجد أكثر من نوع من الأطعمة تسبب رائحة كريهة للجسم وهي: اكل الثوم من أكثر الأطعمة التي تسبب رائحة كريهة بالجسم.

تناول اللحوم الحمراء التي تعمل على تراكم السموم في الدم وتساعد في انتشار الروائح الكريهة بالجسم.

تناول التوابل خاصة الكمون والفلفل الأحمر.

يوجد بعض الأطعمة التي تحتوي على الزيوت والسكر تتسبب في تراكم السموم بالجسم و انتشار الروائح الكريهة. وصفات طبيعية للتمتع برائحة طيبة وجذابة للجسم وصفات طبيعية للتمتع برائحة طيبة وجذابة للجسم وصفة الصابون المعطر والليمون. لتحضير هذه الوصفة قومى ببشر الصابون ذو الرائحة العطرة و يخلط مع عصير الليمون.

ثم يضاف إليه ملعقتين من زيت اللوز ثم ترفع هذه الخلطة على النار وتقلب حتى تمتزج ببعضها وتصبح مثل المرهم ويدهن بها الجسم في أي وقت. وصفة زيت الأطفال مع ماء الورد. كوب من زيت الأطفال مع كوب من ماء الورد يخلط جيدا ثم يدلك بها الجسم للحصول على رائحة جميلة ممتعة. وصفة زيت الجلسرين مع زيت المسك. حضري هذه الوصفة بخلط مقدار من زيت الجلسرين مع نفس المقدار من زيت المسك ويخلط جيدا ثم يدهن بهما الجسم كل يوم. وبهذا نكون قراء موقع ثقفني قد انتهت وصفتنا اليوم وهي كيف تكون رائحة الجسم عطرة طيبة وجميلة نرجو أن تكون استمتعوا بقراءة هذا المقال. الوسوم

كيف تكون رائحة الجسم عطرة وطيبة وجميلة كل شخص يهتم برائحة جسمه حتى لا ينفر من حوله الآخرين والأكثر أهتماما بذلك النساء حيث تبحث المرآة عن الرائحة الجذابة الذكية التي تعد لها رمز من رموز الأنوثة والجمال وتجعل لها سحرها الخاص ولتتجنب الروائح الغير مستحبة يوجد عدة أسباب التي تسبب تلك الرائحة فتابعوا معنا من خلال هذه المقالة حل هذه المشكلة وعلاجها بشرح مبسط تعرفنا كيف تكون رائحة الجسم جميله تابعوا معنا اهم التفاصيل. اهم أسباب رائحة الجسم الكريهة اهم أسباب رائحة الجسم الكريهة يوجد اكثر من سبب يسبب الروائح الكريهة للجسم وهي كالاتي: عدم الاهتمام والعناية بالجسم يعمل على تسبب تراكم البكتيريا الضارة فوق الجلد.

تناول الكحول.

رائحة العرق.

مرضى السكر.

تناول الأطعمة الحارة.

الجو الحار.

تناول بعض الأدوية التي تعمل على الروائح الكريهة.

تناول مشروبات الكافيين.

وجود مشاكل في الغده الدرقية. الأطعمة التي تسبب الروائح الكريهة للجسم الأطعمة التي تسبب الروائح الكريهة للجسم يوجد أكثر من نوع من الأطعمة تسبب رائحة كريهة للجسم وهي: اكل الثوم من أكثر الأطعمة التي تسبب رائحة كريهة بالجسم.

تناول اللحوم الحمراء التي تعمل على تراكم السموم في الدم وتساعد في انتشار الروائح الكريهة بالجسم.

تناول التوابل خاصة الكمون والفلفل الأحمر.

يوجد بعض الأطعمة التي تحتوي على الزيوت والسكر تتسبب في تراكم السموم بالجسم و انتشار الروائح الكريهة. وصفات طبيعية للتمتع برائحة طيبة وجذابة للجسم وصفات طبيعية للتمتع برائحة طيبة وجذابة للجسم وصفة الصابون المعطر والليمون. لتحضير هذه الوصفة قومى ببشر الصابون ذو الرائحة العطرة و يخلط مع عصير الليمون.

ثم يضاف إليه ملعقتين من زيت اللوز ثم ترفع هذه الخلطة على النار وتقلب حتى تمتزج ببعضها وتصبح مثل المرهم ويدهن بها الجسم في أي وقت. وصفة زيت الأطفال مع ماء الورد. كوب من زيت الأطفال مع كوب من ماء الورد يخلط جيدا ثم يدلك بها الجسم للحصول على رائحة جميلة ممتعة. وصفة زيت الجلسرين مع زيت المسك. حضري هذه الوصفة بخلط مقدار من زيت الجلسرين مع نفس المقدار من زيت المسك ويخلط جيدا ثم يدهن بهما الجسم كل يوم. وبهذا نكون قراء موقع ثقفني قد انتهت وصفتنا اليوم وهي كيف تكون رائحة الجسم عطرة طيبة وجميلة نرجو أن تكون استمتعوا بقراءة هذا المقال.

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