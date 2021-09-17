طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأسود خطوات عمل الحناء السوداء

طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأسود من الأمور التي يبحث عنها النساء كثيرا عبر محركات البحث وربما الرجال أيضا لما في هذا اللون من جاذبية خاصة يسعى إليها كلا من الجنسين، وفي هذا المقال نستعرض سويا خطوات عمل الحناء السوداء باعتبارها من الصبغات الطبيعية التي لا تؤدي إلي الإضرار بالشعر .

طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأسود

يوجد الكثير من الطرق الخاصة بـ صبع الشعر بالحناء والاستفادة بما لها من فوائد متعددة للشعر مثل الحصول على اللمعان والكثافة المطلوبة ، ومن أجل الحصول على طريقة سهلة مجدية في نفس الوقت من أجل صبغ الشعر باللون الأسود يمكنك إضافة مقدار من الحنة الطبيعية للشعر مع مقدار من عشبة اكليل الجبل المنقوع، كما يمكن استخدام عشبة المريمية أيضا لمقدار الحنة ثم الخلط جيدا حتي التماسك .

كيفية جعل لون الحناء أسود للشعر

خطوات طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأسود

إضافة 3 ملاعق من عشب المريمية إلى عدد 2 كوب من الماء

ترك الخليط السابق على النار حتي مرحلة التبخر

خلط مسحوق الحناء مع عدد 3 ملاعق من عصير الليمون

إضافة المريمية على الخليط مع العجن حتي الوصول إلي العجينة المناسبة

دهن الشعر بالخليط وتركه من 4 إلي 6 ساعات ثم غسله بالماء الدافئ

فوائد الحناء للشعر

يجب استخدام طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأسود بطريقة صحيحة من اجل الاستفادة من فوائد الحنه للشعر

علاج قشرة الشعر

ويعمل على منع تساقط الشعر

كما أنه يغذي فروة الرأس

زيادة لمعان الشعر والحصول على النعومة المطلوبة

خلط كمية الحناء المطلوبة بالماء الدافئ

ثم تغليف الخليط السابق بعد عجنه جيدا بغلاف من البلاستيك

من اجل عمل طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأسود يجب ترك الخليط من 2 إلى 4 من الساعات

بعد ذلك، توزيع الخليط على الشعر

ويترك على الشعر ما يقارب من 6 ساعات ثم غسله بالماء الدافئ

طريقة عمل الحنة السوداء للشعر الجاف

كما يجب غسل الشعر جيدا مع التمشيط الجيد له ومنع التشابك قبل دهن الحناء وذلك من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة والاستفادة من فوائد الحناء للشعر بكل أنواعه والحصول على اللون المناسب .