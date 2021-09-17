أسرار بسبوسة المحلات المرملة بطريقة بسيطة وسهلة في المنزل

البسبوسة من الحلويات المشهورة والمعروفة منذ القدم وهي أكلة شرقية محببة ومفضلة عند بعض الناس وتقدم في جميع الاحتفالات والمناسبات ويمكن إعدادها للحلو بعد الأكل وتنتشر المحلات التي تقدم البسبوسة في جميع أنحاء العالم وهي أكلة بسيطة وخفيفة وعندما تريد كل سيدة أن تقوم بتحضير صنية بسبوسة لعائلاتها تريدها أن تكون مرملة ولذيذة مثل بسبوسة المحلات الجاهزة ونقدم لكي من خلال هذا المقال أسرار بسبوسة المحلات المرملة.

طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل مثل المحلات

يوجد عدد من الخطوات التي يجب ان تنتبهي إليها جيداً عندما تريدين عمل البسبوسة المرملة مثل بسبوسة المحلات وهي أن يكون سميد البسبوسة ناعم بدون أي إضافات والسمنة تكون طريقة ومتماسكة قليلاً وان تكون جميع المكونات مضبوطة ومتوفرة لديكي ولتحضير بسبوسة مرملة تشبه البسبوسة الجاهزة يجب عليكي التركيز ومعرفة تفاصيل كل خطوة.

اثنان كوب ونصف من سميد البسبوسة الناعم. علبة زبادي. كوب واحد سمنة. ربع كوب من السكر. جوز هند حسب رغبتك. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

المكونات

مكونات الشربات للبسبوسة



كوب وربع من السكر. كوب وربع من الماء. عصير ليمونة.

في إناء عميق يتم وضع سميد البسبوسة والسمن والسكر وجوز الهند ونبدأ بخلط المكونات مع بعضها برفق ثم نضع علبة الزبادي والبيكنج بودر ونخلط المكونات مع بعضها برفق ونلم المكونات مع بعضها.

نحضر صينية بسبوسة وندهن سطحها بالسمن جيداً ثم نضع خليط سميد البسبوسة ونفرده في الصينية ونقوم بوضع نقطة ماء على راحت اليد حتي نساوي وجه الصينية جيداً وتكون جواني الصينية متساوية.

شغلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة وادخلي صينية البسبوسة واتركيها لمدة 35 دقيقة لتأخذ اللون المناسب ثم أخرجيها.

لتحضير الشربات ضعي إناء على النار ضيفي به الماء والسكر وضعيه على النار وذوبي السكر بالتقليب وعندما يغلي الماء ضيفي عصير الليمونة واتركيه لمدة سبع دقائق وارفعيه من على النار.

بمجرد خروج البسبوسة من الفرن قومي بوضع الشربات عليها واتركيه حتي يتشرب ثم قطعي صينية البسبوسة حسب رغبتك وقدميها باردة بألف هنا.

طريقة التحضير