طريقة حمص بطحينة مقبلات مشاوي والفلافل

طريقة عمل حمص بالطحينة من أسهل وأشهى المقبلات الجانبية الشهيرة على المائدة العربية والخليجية، حيث يعد الحمص من بقوليات الشهية المعروفة عالميا، ولها الكثير من الفوائد الغنية والمشبعة بالكربوهيدرات والبروتينات وبها مواد مشبعة جدا لذلك فإن الحمص مناسب جدا لكل من يتبع الحميات الغذائية ونظام غذائي معين نباتي، ويمكن الإستفادة من الحمص في صناعة الكثير من الأكلات والاصناف المختلفة، التي تشتهر في كثر من الدول العربية خاصة بلاد الشام، ومحبب أيضا للكبار والصغار، فيمكن صنع الحمص وتناول مع الافطار في الخبز بجانب الفلافل أو يقدم بجانب وجبات اللحوم مثل المشويات أو الكبة أو التبولة أو البطاطا فكل تلك الأصناف من مأكولات طبق الحمص يعزز من طعمها ويكون فاتح للشهية رائع جدا ومميز ويحضر بسهولة كما سوف نذكر لكم خطوات ومكونات عمل حمص بالطحينة.

كوب من الحمص المطبوخ المنقوع ويقشر. فص كبير من الثوم المفروم ناعم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الكمون الناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. عدد 3 ملاعق كبيرة من الطحينة السائلة. ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم. للوجه وتزيين حمص مقطع وبقدونس مقطع.

في الخلاط ضعي كل من الحمص بعد تقشيره وتوضع عليه كل من الثوم وعصير الليمون وتغميسة الطحينة. وتخلط كل تلك المكونات مع بعضها حتى تطحن تماما وتكون ناعمة، ويوضع الخليط داخل وعاء ويضاف عليه ملح وكمون وبقدونس مقطع ويخلط مع جيدا. تصب سلطة حمص بالطحينة في طبق التقديم بشكل جميل ويرش على الوجه قطع حمص والبقدونس، ويقدم مع خبز عربي المحمص.

نصف ملعقة صغيرة من كمون الناعم مطحون. عدد 2 ملعقة كبيرة من الطحينة. نصف كوب من الزبادي. فلفل اسود ناعم. نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نصف كوب من زيت الزيتون. كيلو من حمص مقشر. عدد 2 فص ثوم مفروم ناعم. نصف ملعقة ملح صغيرة.

ضعي الحمص في وعاء وقومي بهرسه جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة أو خليط ناعم. ثم ضعي عليه الثوم والطحينة وعصير الليمون مع اللبن الزبادي.

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