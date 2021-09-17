وصفة مغربية سحرية للحصول على شعر طويل حتى الركب

الوصفات المغربية للعناية بالشعر والبشرة تعدمن أشهر الوصفات على مستوى العالم، وتتميز الوصفات المغربية لتطويل الشعر بأنها وصفات طبيعية مائة بالمائة حيث يتم إعدادها بمكونات طبيعية وبدون أي إضافات كيميائية ضارة، وهذه الوصفة من أشهر الوصفات المغربية للحصول على شعر طويل في فترة قصيرة.

وصفة مغربية لتطويل الشعر

الوصفة التالية هي من أشهر الوصفات المغربية للحصول على شعر طويل في وقت قصير، والمكون الأساسي في الوصفة التالية هو نبات الغاب أو البوص وهو نبات ينمو في كثير من الدول بشكل طبيعي، وعادة ما تكون سيقان الغاب خضراء وطرية ورطبة ثم تجف.

وحتى نقوم بإعداد الوصفة يجب أن نحصل على البوص قبل جفافه، ثم نضعه في الفرن حتى يصبح مثل الفحم.

يتم طحن النبات حتى نصل على بودرة ناعمة.

نجلب كمية مناسبة من زيت الزيتون البكر، وننقع الغاب المطحون داخل زيت الزيتون، ونصبه في زجاجة داكنة اللون.

نحفظ وعاء الزيت في منطقة دافئة ومظلمة، ونتركه لمدة أسبوعين تقريبًا.

بعد ذلك نقوم بإخراج الزيت ورج الزجاجة جيدًا ثم عمل حمام زيت للشعر باستخدام هذا الزيت، ويجب تكرار استخدامه عدة مرات حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

الوصفة التالية من الوصفات التي أثبتت فاعليتها في زيادة طول الشعر وتنعيمه بالتجربة العملية، وهي أيضًا تعتمد على استخدام زيت لزيتون البكر والذي يعد مكون رئيسي في كثير من مستحضرات العناية بالشعر بسبب فوائده الكثيرة.

لإعداد الوصفة نحضر كمية من الفلفل الأخضر، ونضعها في وعاء زجاجي بغطاء محكم.

نصب زيت الزيتون فوق الفلفل، ونغطي الوعاء، ونترك الوعاء في مكان مظلم لمدة أسبوعين، ويفضل لف الوعاء بقطعة قماش داكنة.

بعد مرور الأسبوعين، يمكن استخدام الزيت بعد تصفيته.

بعد مرور الأسبوعين، يمكن استخدام الزيت بعد تصفيته. ولاستخدام تلك الوصفة يمكن جلب كمية من الجرجير وبعض فصوص الثوم، مزجهم في الخلاط مع كمية من زيت الزيتون.

يتم تدليك الشعر النظيف باستخدام الزيت، ونغطي الشعر ونتركه لمدة ساعة، ثم نشطف الشعر جيدًا.

يمكن غسل الشعر باستخدام الخل مرة واحدة بعد عمل حمام الزيت للتخلص من الرائحة، ثم نغسل الشعر ونضع عليه البلسم المناسب لنوع الشعر.

ويمكن تكرار تلك الوصفة من 2-3 مرات أسبوعيًا للحصول على شعر طويل وناعم.

وصفة الفلفل الأخضر والجرجير للشعر