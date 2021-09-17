طريقة عمل كيكة الريد فيلفت الأصلية في البيت وتزيينها

كيكة الريد فيلفت حلوى غربية لذيذة اشتهرت وأصبحت تقدم في أشهر الكافيهات تتميز بلونها الأحمر واليوم سنقدمها بطعمها الأصلي المميز وسنزينها بطريقة جميلة لتصبح مثل التورتة أو الجاتو، والمميز في هذا النوع من الكيك أنه يتسم بالطراوة. مقادير الريد فيلفت كوب وثلث تقريبًا من السكر أو 280 جرام.

3/4 كوب زيت نباتي. (188 مل).

3 حبة بيض.

ملعقة صغيرة خل.

كوب وربع الكوب لبن رايب. أو حوالي 300 مل.

ملعقة كبيرة لون أحمر مخصص للطعام.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

2 كوب ونصف دقيق أبيض. (300 جرام).

ملعقة ونصف كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر. مكونات طبقة التزيين نصف كيلو جبنة كريمي.

كوب زبدة.

200 جرام سكر بودر (أي كوب ونصف الكوب).

100 جرام حليب بودر. (أو مقدار كوب).

فانيليا. طريقة تحضير كيكة الريد فيلفت في إناء للعجن ضع البيض والخل والسكر والفانيليا السائلة والزيت واللبن الرايب، واخلطهم جيدًا بالمضرب الكهربائي ليصبح قوامهم متجانس.

ثم قم بإضافة لون الطعام الأحمر وقلبه معهم.

بعد ذلك ضع الدقيق الأبيض والكاكاو ويفضل نخلهم قبل ذلك والبيكنج بودر والبيكنج صودا.

قلب المكونات الجافة بالملعقة ثم بالمضرب على سرعة خفيفة.

قسم عجينة كيكة الريد فيلفت إلى 3 أقسام في 3 صواني فرن دائرية حجم كل واحدة منهم 16 سم.

ادهن الصواني بالزبدة قبل وضع عجينة الكيك بها ثم توضع في فرن درجة حرارته 180 حوالي 30 دقيقة أو حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تمامًا. طريقة التزيين للتزيين في العجان ضع الجبنة الكريمي الباردة على أعلى سرعة مع الدقيق ثم يضاف إلى الخليط الزبدة والفانيليا واستمروا في الخفق إلى الحصول على القوام الكريمي.

ضع أول طبقة من كيكة الريد فيلفت وعليها كمية من خليط التزيين، وفوقها الطبقة الثانية وطبقة من التزييك وأخيرًا آخر طبقة من الكيك.

ثم زينها من الخارج بالكامل بخليط التزيين الذي أعددناه.

في حالة توفر بواقي من الكيك أو فتافيت يمكن استخدامها في التزيين وستضفي شكل جميل بأن يتم وضعها على طبقة التزيين الكريمية وستلتصق بها وتعطي لمسة جمالية. الوسوم

كيكة الريد فيلفت حلوى غربية لذيذة اشتهرت وأصبحت تقدم في أشهر الكافيهات تتميز بلونها الأحمر واليوم سنقدمها بطعمها الأصلي المميز وسنزينها بطريقة جميلة لتصبح مثل التورتة أو الجاتو، والمميز في هذا النوع من الكيك أنه يتسم بالطراوة. مقادير الريد فيلفت كوب وثلث تقريبًا من السكر أو 280 جرام.

3/4 كوب زيت نباتي. (188 مل).

3 حبة بيض.

ملعقة صغيرة خل.

كوب وربع الكوب لبن رايب. أو حوالي 300 مل.

ملعقة كبيرة لون أحمر مخصص للطعام.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

2 كوب ونصف دقيق أبيض. (300 جرام).

ملعقة ونصف كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر. مكونات طبقة التزيين نصف كيلو جبنة كريمي.

كوب زبدة.

200 جرام سكر بودر (أي كوب ونصف الكوب).

100 جرام حليب بودر. (أو مقدار كوب).

فانيليا. طريقة تحضير كيكة الريد فيلفت في إناء للعجن ضع البيض والخل والسكر والفانيليا السائلة والزيت واللبن الرايب، واخلطهم جيدًا بالمضرب الكهربائي ليصبح قوامهم متجانس.

ثم قم بإضافة لون الطعام الأحمر وقلبه معهم.

بعد ذلك ضع الدقيق الأبيض والكاكاو ويفضل نخلهم قبل ذلك والبيكنج بودر والبيكنج صودا.

قلب المكونات الجافة بالملعقة ثم بالمضرب على سرعة خفيفة.

قسم عجينة كيكة الريد فيلفت إلى 3 أقسام في 3 صواني فرن دائرية حجم كل واحدة منهم 16 سم.

ادهن الصواني بالزبدة قبل وضع عجينة الكيك بها ثم توضع في فرن درجة حرارته 180 حوالي 30 دقيقة أو حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تمامًا. طريقة التزيين للتزيين في العجان ضع الجبنة الكريمي الباردة على أعلى سرعة مع الدقيق ثم يضاف إلى الخليط الزبدة والفانيليا واستمروا في الخفق إلى الحصول على القوام الكريمي.

ضع أول طبقة من كيكة الريد فيلفت وعليها كمية من خليط التزيين، وفوقها الطبقة الثانية وطبقة من التزييك وأخيرًا آخر طبقة من الكيك.

ثم زينها من الخارج بالكامل بخليط التزيين الذي أعددناه.

في حالة توفر بواقي من الكيك أو فتافيت يمكن استخدامها في التزيين وستضفي شكل جميل بأن يتم وضعها على طبقة التزيين الكريمية وستلتصق بها وتعطي لمسة جمالية.

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