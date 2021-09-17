تفتيح البشرة في 7 أيام أسهل وأبسط الوصفات ونصائح للاهتمام بالبشرة والحفاظ علي نضارتها

تفتيح البشرة في 7 أيام. نظرا لتأثير أشعة الشمس الضارة علي البشرة وخاصة في فصل الصيف وتعرضنا بصورة واضحة لأشعه الشمس والحرارة المباشرة لفترات طويلة. بسبب النزول المستمر سواء للمصايف أو العمل أو التنزه أو المشاوير الهامة ولذلك بحث الكثير من الفتيات والسيدات علي أسهل طريقة لتفتيح البشرة وكيفية الحفاظ علي نضارة البشرة والوجه. وقد قررنا عرض بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح لون البشرة في مده 7 أيام وذلك لأحتوائها علي عناصر طبيعية تعمل علي معالجة اثار الحروق الناتجة من التعرض للحرارة أو الأشعة الضارة.

تفتيح البشرة في 7 أيام

يوجد العديد من الماسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة ولكن بدخول بعض المكونات الطبيعية شديدة التأثير علي البشرة مما يعجل من وقت عملية التفتيح لترجع لون البشرة موحدة كمان كان ومن هذه الوصفات ما يلي:

ماسك النشا لتفتيح البشرة والوجه

يعد النشا من أهم المكونات في ماسكات ووصفات تفتيح الوجه كما يعمل علي تنعيم ملمس الوجه والتخلص من أي خلايا ميته ويمكن تحضيره باستخدام عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا ويضاف إليها 4 ملاعق كبيرة من الزبادي وعصير حامض الليمون. ونقلب الخليط جيدا ويتم فرد طبقة من المزيج علي الوجه ويوزع جيدا. يترك لمدة 20 دقيقة ثم يتم غسله بالغسول المناسب لنوع البشرة. يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا وستلاحظ الفرق في لون البشرة من أول مرة.

ماسك الزبادي بالعسل لتفتيح الوجه

العسل من العناصر الأساسية في علاج مشاكل البشرة أو الشعر لذلك يستخدم في معظم منتجات الشعر والبشرة وسوف نقوم باستخدامه كعنصر أساسي في ماسك طبيعي يساعد علي معالجة اسمرار الوجه ومنحه النضارة والنعومة المطلوبة ويمكن عمله باستخدام عدد 2 ملعقة صغيرة عسل نحل. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبادي. عصير نصف ليمونه. يتم مرج المكونات جيدا ووضع طبقة سميكة منه علي الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسله بالغسول المناسب. يمكن لهذا الماسك أن يكرر يوميا وستلاحظين الفرق الواضح في لون البشرة.

يجب تحديد نوع غسول مناسب للبشرة سواء كانت البشرة جافة أو دهنيه أو مختلطة. لابد من استخدام ذلك الغسول بصورة يومية. يجب متابعة الماسكات الطبيعية التي تساعد علي ترطيب البشرة ومنحه النضارة. لابد من استخدام أنواع الكريمات الواقية من أشعة الشمس الضارة عند النزول في الشمس أو في درجات الحرارة المرتفعة.

نصائح للاهتمام بالبشرة والوجه