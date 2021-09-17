تفتيح البشرة في أسبوع بأبسط الوصفات والماسكات وكيفية العناية بالبشرة ونضارتها

تفتيح البشرة في أسبوع. يبحث الكثيرون عن وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وكيفية الحفاظ علي نضارة البشرة نظرا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتعرض لأشعه الشمس في وقت الظهيرة المعروفة بأشعة الشمس الضارة. ومن المعروف أن درجات الحرارة كافية للعمل علي اسمرار لون الوجه وفقد البشرة نضارتها ونعومتها لذلك قررنا عرض بعض الماسكات الطبيعية والوصفات المنزلية التي يمكن استخدامها للعمل علي توحيد لون البشرة والحصول علي بشرة صحية نضرة ذات ملمس حريري كما يتمني الكثير من الفتيات.

تفتيح البشرة في أسبوع واحد فقط

يوجد عدد من العناصر الطبيعية التي لها مفعول السحر علي البسرة وتساعد بشكل ملحوظ علي تفتيح البشرة واسترجاع نعومتها ونضارتها ومنها الأتي:

ماسك عسل النحل لتفتيح البشرة

يعتبر عسل النحل المعروف باسم العسل الأبيض من اهم عناصر معالجة الشعر والبشرة لاحتواءه علي عناصر مفيدة جدا تعيد للبشرة والشعر حيويتهم وتجعلهم أكثر نضارة ولمعانا ونعومة. ويمكن استخدامه باستخدام عدد 2 ملعقة من عسل النحل يضاف إليها ملعقة من زيت الزيتون وعدد 2 ملعقة زبادي. يمزج الخليط جيدا ويتم فرده علي البشرة أو المنطقة المراد تفتيحها ويترك الماسك لمدة نصف ساعة. وبعد ذلك يتم شطفه باستخدام غسول الوجه والماء الفاتر. يفضل وضع ماء الورد علي البشرة أو استخدام ثلجة وتمريرها علي البشرة حيث تعمل علي سد المسام فلا تشرب البشرة الأتربة الموجودة حولها وتكون البثور السوداء. يمكن عمل هذا المساك الطبيعي مرتين أسبوعيا وستلاحظ الفرق في لون البشرة من أول تجربة.

ماسك الألوفيرا لتفتيح الوجه والبشرة

الألوفيرا هو جل الصبار المعروف باحتوائه علي العديد من الفيتامينات المضادة للأكسدة. والتي تحمي الجلد والبشرة من التلف أو الأسمرار أو التشقق أيضا. ويمكن عمل ماسك الصبار باستخدام ملعقة كبيرة من الألوفيرا جل ومعها ملعقة كبيرة من الليمون ويضاف اليهم عدد ملعقة كبيرة من عسل النحل. يمزج الخليط جيدا ويوضع طبقة منه علي البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة. ثم يشطف بالماء الفاتر ويمكن استخدام غسول الوجه المناسب. ولا ننسي تمرير الثلج علي الوجه بعد أي ماسك أو صنفره علي الوجه. يعمل هذا الماسك علي تفتيح الأماكن الداكنة في البشرة وسيظهر الفرق بعد استخدامه أول مره ومع التكرار ستلاحظين تفتيح لون البشرة في أسبوع واحد فقط.

كيفية العناية بالبشرة والحفاظ علي نضارتها

يجب علي كل فتاه وكل سيدة وضع روتين مناسب للبشرة للحفاظ علي نضارتها ومن هذه الخطوات الواجب اتباعها: