وصفات تبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة بخلطات سريعة

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من ظهور بعض المناطق السمراء في الجسم نتيجة الاستخدام الخاطئ لمزيل العرق أو بعض أنواع الكريمات ومستحضرات التجميل، التي تعمل على اسمرار البشرة والجلد،ونتيجة لذلك تعاني معظم الفتيات وتشعر بالأحراج عند ارتداء بعض الملابس المفتوحة داخل المنزل، ولذلك تبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية والغير مكلفة لتفتيح البشرة، وجعل المناطق الداكنة أكثر بياضاً، باستخدام بعض الوصفات التي تحتوي على العناصر الطبيعية.

إذا كنت تعاني من اسمرار منطقة الإبط واكتسابها لون أسود أغمق من لون الجلد الطبيعي، فيمكنك أن تقوم بتفتيحها باستخدام بعض الوصفات الطبيعية، والتي من بينها استخدام وصفة الليمون والنشا، ووصفة الكركم وماء الورد، ووصفة القرفة والليمون، وأيضاً وصفة السكر الخشن، فكل وصفة من تلك الوصفات سهلة الاستخدام ومن أول استخدام ستلاحظي الفرق في بياض متكامل وبدون استخدام مواد كيماوية.

استخدمي وصفة الليمون والنشا في التبييض السريع عن طريق استخدام بضع قطرات من الليمون مضاف إلى ملعقتان من النشا الأبيض، ويتم خلطهم سوياً ثم يوضع الخليط على الإبط النظيف، ويترك حتى يجف، ثم يفرك ويشطف بالماء الفاتر، ويدهن تحت الإبط بعصر الليمون بعد الاستحمام، وتستخدم تلك الوصفة مرتين خلال الأسبوع، وهناك وصفة الكركم وماء الورد والكركم يحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الهامة للجسم، ويعرف عند الهنود بأنه من أشهر التوابل التي تدخل في المنتجات الطبية لعلاج بعض الأمراض، ويحسن الصحة العامة ويعالج الجروح، ويمكن تناول نصف ملعقة من الكركم مذابه في كوب من اللبن ويتم تناوله، وطريقة استخدام تلك الوصفة بوضع ملعقة من الكركم المخصص للتجميل وليس للطعام، ووضع ملعقة من ماء الورد وخلطهم سويا، ووضع الخليط تحت الإبط لمدة 15 دقيقة، ويشطف بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق بعد استخدامها، وتكرر تلك الطريقة ثلاث مرات خلال الأسبوع.

هناك أيضاً وصفة القرفة ولكنها غير مستحبة لأصحاب البشرة الحساسة والذين يعانون من ظهور بعض الحبوب، ولذلك لا ينصح باستخدام تلك الوصفة، وهي عبارة عن ملعقة من القرفة المطحونة، ووضع بضع قطرات من الليمون وخلطهم بماء الورد، ووضع الخليط على المنطقة السوداء، وتركها حتى تجف، وإذا أحسست بأي حرقان في الجلد فيرجى غسل المنطقة جيداً وسريعا لتلاشي الشعور بالحرقان، ولذلك فأن هذه الوصفة على الرغم من أنها سريعة في تفتيح المنطقة السوداء بالجسم ألا أنها غير مستحبة لأصحاب البشرة الحساسة.