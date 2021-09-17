طريقة عمل عجينة الميلفية تعرفي على طريقة تحضيرها في المنزل

عجينة الميلفية في المنزل من أفضل الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويعشقها ولكن دائما يتم شراؤها من محلات الحلويات اعتقادا بان طريقه تحضيرها في المنزل بها صعوبة وفشل في عملها، ولكن معنا يمكن تحضيرها بأسهل الطرق واسط المكونات المتواجدة في المطبخ من خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم من موقع ثقفني طريقه عمل عجينة الملفية الصحيحة في المنزل. طريقة عمل عجينة الميلفية في المنزل طريقة عمل عجينة الميلفية في المنزل المقادير.. مقدار نصف كيلو من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات.

كوب زبدة باردة.

كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة تحضير عجينة الميلفية المنزل نبدا في تحضير بوله كبيرة وواسعة ونضع فيها كمية الدقيق بعد نخله ثم يضاف إليه القليل من الملح وتقلب المكونات مع بعضها جيدا. يضاف الماء بشكل تدريجي مقابل العجن والتقليب باستخدام اليدين حتى الوصول إلى عجينة متماسكة لينة القوام. بعد الانتهاء من العجين يغطي بغطاء محكم عن طريق كيس بلاستيك ومنشفه نظيفة و يترك العجين جانبا حتى يرتاح لمدة نصف ساعة تقريبا. نبدا في تحضير الزبدة الطرية بوضعها بين ورقتي الزبدة ثم تفرد بالنشابة حتى تصير طبقة رقيقة مربعة الشكل. بعد أن ارتاحت العجينة قومي بفردها بواسطه النشابة على سطح أملس نظيف مرشوش بقليل من الدقيق. ثم احضري طبقة الزبدة الرقيقة مربعة الشكل وضعيها في منتصف العجينة. الآن قومي بثني أطراف العجينة فوق طبقة الزبدة حتى تغطيها تماما. ثم تغطى العجينة بالسوليفان و ضعي العجين بالثلاجة مدة نصف ساعة تقريبا. احضري العجينة من الثلاجة وعودي مرة اخرى و أفرديها بالنشابة ثم اثني الطرف اليمين والشمال إلي الداخل وبعدها أثني طرف العجين من الأعلى والأسفل الى الداخل. عودي مرة اخرى وغلفي العجينة بالسوليفان ثم كرري وضعيها بالثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا. قومي بتكرار هذه الخطوة السابقة ثلاث مرات وأخيرا ضعي العجين في الثلاجة لمدة 45 دقيقة تقريبا. سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ثم احضري صينية خبز وغطيها بورق الزبدة ثم افردي فيها العجينة حتى تصير بسمك 1سم. احضري شوكة واغمسيها في جميع أجزاء العجين ثم ادخلي صنية العجين الفرن الساخن وتترك فيه لمدة 12 دقيقة تقريبا. اسحبي صنية الميلفية من الفرن وقومى برشها بقليل من خليط الماء بالسكر. ثم ادخلي صنية الميلفية إلي الفرن مرة اخرى واتركيها لمدة خمس دقائق تقريبا. طريقة تحضير عجينة الميلفية المنزل تخرج الصينية من الفرن وتترك جانبا حتى تبرد قليلا وبعد ذلك قومى بتقطيع الميلفية إلى شكل مستطيلات متساويه في الطول وتقدم بصحة وهناء. الوسوم

عجينة الميلفية في المنزل من أفضل الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويعشقها ولكن دائما يتم شراؤها من محلات الحلويات اعتقادا بان طريقه تحضيرها في المنزل بها صعوبة وفشل في عملها، ولكن معنا يمكن تحضيرها بأسهل الطرق واسط المكونات المتواجدة في المطبخ من خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم من موقع ثقفني طريقه عمل عجينة الملفية الصحيحة في المنزل. طريقة عمل عجينة الميلفية في المنزل طريقة عمل عجينة الميلفية في المنزل المقادير.. مقدار نصف كيلو من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات.

كوب زبدة باردة.

كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة تحضير عجينة الميلفية المنزل نبدا في تحضير بوله كبيرة وواسعة ونضع فيها كمية الدقيق بعد نخله ثم يضاف إليه القليل من الملح وتقلب المكونات مع بعضها جيدا. يضاف الماء بشكل تدريجي مقابل العجن والتقليب باستخدام اليدين حتى الوصول إلى عجينة متماسكة لينة القوام. بعد الانتهاء من العجين يغطي بغطاء محكم عن طريق كيس بلاستيك ومنشفه نظيفة و يترك العجين جانبا حتى يرتاح لمدة نصف ساعة تقريبا. نبدا في تحضير الزبدة الطرية بوضعها بين ورقتي الزبدة ثم تفرد بالنشابة حتى تصير طبقة رقيقة مربعة الشكل. بعد أن ارتاحت العجينة قومي بفردها بواسطه النشابة على سطح أملس نظيف مرشوش بقليل من الدقيق. ثم احضري طبقة الزبدة الرقيقة مربعة الشكل وضعيها في منتصف العجينة. الآن قومي بثني أطراف العجينة فوق طبقة الزبدة حتى تغطيها تماما. ثم تغطى العجينة بالسوليفان و ضعي العجين بالثلاجة مدة نصف ساعة تقريبا. احضري العجينة من الثلاجة وعودي مرة اخرى و أفرديها بالنشابة ثم اثني الطرف اليمين والشمال إلي الداخل وبعدها أثني طرف العجين من الأعلى والأسفل الى الداخل. عودي مرة اخرى وغلفي العجينة بالسوليفان ثم كرري وضعيها بالثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا. قومي بتكرار هذه الخطوة السابقة ثلاث مرات وأخيرا ضعي العجين في الثلاجة لمدة 45 دقيقة تقريبا. سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ثم احضري صينية خبز وغطيها بورق الزبدة ثم افردي فيها العجينة حتى تصير بسمك 1سم. احضري شوكة واغمسيها في جميع أجزاء العجين ثم ادخلي صنية العجين الفرن الساخن وتترك فيه لمدة 12 دقيقة تقريبا. اسحبي صنية الميلفية من الفرن وقومى برشها بقليل من خليط الماء بالسكر. ثم ادخلي صنية الميلفية إلي الفرن مرة اخرى واتركيها لمدة خمس دقائق تقريبا. طريقة تحضير عجينة الميلفية المنزل تخرج الصينية من الفرن وتترك جانبا حتى تبرد قليلا وبعد ذلك قومى بتقطيع الميلفية إلى شكل مستطيلات متساويه في الطول وتقدم بصحة وهناء.

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