سحر كريم الفازلين والليمون لعلاج تجاعيد الوجه وحول العين أقوي من البوتوكس

التجاعيد هي عبارة عن انكماشات تظهر على الجلد في فترات تقدم العمر، وتكون هذه التجاعيد أكثر انتشارًا في الوجه وبالأخص منطقة العينين والفم وبالإضافة إلى ذلك، الجبهة والخدود، وهي تظهر سريعًا عند النساء عن الرجال، فتقوم بالبحث عن طرق لإزالة هذه التجاعيد المزعجة، فتلجأ إلى عمليات التجميل وحقن البوتكس وغيرها من الطرق الاصطناعية في علاج التجاعيد؟، ولكن جميعها مضرة للوجه.

يوجد الكثير من وصفات الكريمات الطبيعية التي لها دور فعال في علاج التجاعيد وشد البشرة، وعلاوة على ذلك إعادة الكولاجين إلى البشرة مرة أخري وجعلها تبدو أصغر من سنها، ومن ضمن هذه الكريمات:

كريم الكركم والزبادي

من أشهر الكريمات الطبيعية التي لها دور فعال في إزالة التجاعيد، وجعل البشرة تعود إلى شبابها مرة أخرى، لكن عزيزاتي وصفة الكريم بالتفصيل:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الكركم.

2 ملعقة من النشا.

3 ملاعق من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

في البداية يتم عمل حمام بخار وإذابة الفازلين عليه. بعد ذلك يتم تركه يبرد قليلًا، ثم يتم إضافة باقي المكونات وتقليبها بملعقة خشبية صغيرة. يتم وضع الخليط الكريمي في عبوة محكمة الغلق ثم وضعها في الثلاجة لحين استخدامها.

من الكريمات الطبيعية الفعالة جدًا في تخليص البشرة من التجاعيد، وإعادة الحيوية والنضارة لها مرة أخرى وجميع مكوناته طبيعية ومتوفرة في البيت، ولك سيدتي الوصفة بالتفصيل:

المكونات

4 ملاعق من الفازلين.

2 ملعقة من عصير الليمون بدون سكر.

3 ملاعق من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

في البداية يتم إذابة الفازلين على حمام مائي، ثم تركه لعدة دقائق حتى بيرد. بعد ذلك يتم إضافة باقي المكونات، مع مراعاة تقليبها جيدًا حتى تمتزج والحصول على قوام كريمي. بعدها يتم وضع الخليط ذو القوام الكريمي في عبوة محكمة الغلق. بعد ذلك يتم وضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.