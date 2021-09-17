طريقة عجينة بيتزا فاهيتا الدجاج الإيطالية بوصفة المطاعم

طريقة بيتزا ايطالية بفاهيتا الدجاج من أشهر الأطباق الإيطالية والتي تقدم وتتفنن في صنعها المطاعم الإيطالي والمطاعم العالمية الكبرى، وتعد من أسهل وجبات السريعة تحضير والتي تعد بمكونات متنوعة وحشوات مختلفة فوقها بأطعمة مختلفة ويمكن صنعها على حسب رغبة كل فرد، وتعد بيتزا من مقبلات الشهية وعمل عجينة البيتزا سهلة جدا كما يتم صنعها في المطاعم الكبرى، وسنتعرف على وصفة عجينة بيتزا إيطالي فاهيتا الدجاج بمكونات متوفرة بكل منزل سهلة وسريعة التحضير. طريقة عجينة بيتزا فاهيتا الدجاج الإيطالية ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. كوب كبير من الماء الدافئ. عدد 4 كوب من الدقيق الأبيض المخبوزات. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نصف ملعقة صغيرة سكر. رشة ملح صغيرة. لعمل حشو بيتزا فاهيتا ربع كيلو صدور دجاج مقطع شرائح. نصف ثمرة بصل مقطعة شرائح. ربع كوب فلفل أصفر مقطع شرائح. ربع كوب فلفل أحمر مقطع شرائح. ربع كوب فلفل أخضر مقطع شرائح. ملعقة كبيرة ثوم مفروم. ملعقة كبيرة عصير الليمون. ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار. نصف ملعقة صغيرة زعتر ناعم. ملعقة كبيرة زيت زيتون. ملعقة صغيرة بابريكا. كوب من صلصة البيتزا الجاهزة. نصف كيلو من جبن موتزاريلا باللبن الطبيعي. القليل من الملح والفلفل الأسود على حسب رغبتك. خطوات بيتزا فاهيتا الدجاج بوصفة مطاعم الإيطالي لعمل العجينة في وعاء كبير عميق يتم وضع الدقيق والسكر والملح والخميرة الفورية، ويضاف عليه الماء الدافئ والزيت مع العجن حتى تكون عجين طرية.

يتم عجن العجين على طاولة مرشوشة بالدقيق وعجنها لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة متماسكة غير لاصقة باليد، ثم تترك في مكان دافئ للتخمير حتى يتضاعف حجمها.

ثم بعد تخمير العجينة تدخل العجينة لمدة ساعة إلى الثلاجة ثم تخرج من الثلاجة وتوضع على سطح مرشوش بالدقيق وتعجن لمدة 2 دقيقة.

وتفرد العجينة في صواني بيتزا وعليها طبقة من الصلصة وأطراف العجينة تدهن بالبيض مع فلفل الأسود وفي منتصف يوضع حشو دجاج فاهيتا وعليها الجبن الموتزاريلا.

تترك الصينية جانبا حتى تختمر مرة ثانية، واشعلي الفرن على حرارة عالية 200 مئوية، لمدة 10 دقائق حتى تتأكدي بأن الفرن ساخن.

تدخل البيتزا في الفرن وتترك داخلة حتى تنضج تماما وتذوب الجبن على الوجه بالكامل. طريقة عجينة بيتزا فاهيتا الدجاج الإيطاليةخطوات بيتزا فاهيتا الدجاج بوصفة مطاعم الإيطالي الوسوم

طريقة بيتزا ايطالية بفاهيتا الدجاج من أشهر الأطباق الإيطالية والتي تقدم وتتفنن في صنعها المطاعم الإيطالي والمطاعم العالمية الكبرى، وتعد من أسهل وجبات السريعة تحضير والتي تعد بمكونات متنوعة وحشوات مختلفة فوقها بأطعمة مختلفة ويمكن صنعها على حسب رغبة كل فرد، وتعد بيتزا من مقبلات الشهية وعمل عجينة البيتزا سهلة جدا كما يتم صنعها في المطاعم الكبرى، وسنتعرف على وصفة عجينة بيتزا إيطالي فاهيتا الدجاج بمكونات متوفرة بكل منزل سهلة وسريعة التحضير. طريقة عجينة بيتزا فاهيتا الدجاج الإيطالية ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. كوب كبير من الماء الدافئ. عدد 4 كوب من الدقيق الأبيض المخبوزات. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نصف ملعقة صغيرة سكر. رشة ملح صغيرة. لعمل حشو بيتزا فاهيتا ربع كيلو صدور دجاج مقطع شرائح. نصف ثمرة بصل مقطعة شرائح. ربع كوب فلفل أصفر مقطع شرائح. ربع كوب فلفل أحمر مقطع شرائح. ربع كوب فلفل أخضر مقطع شرائح. ملعقة كبيرة ثوم مفروم. ملعقة كبيرة عصير الليمون. ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار. نصف ملعقة صغيرة زعتر ناعم. ملعقة كبيرة زيت زيتون. ملعقة صغيرة بابريكا. كوب من صلصة البيتزا الجاهزة. نصف كيلو من جبن موتزاريلا باللبن الطبيعي. القليل من الملح والفلفل الأسود على حسب رغبتك. خطوات بيتزا فاهيتا الدجاج بوصفة مطاعم الإيطالي لعمل العجينة في وعاء كبير عميق يتم وضع الدقيق والسكر والملح والخميرة الفورية، ويضاف عليه الماء الدافئ والزيت مع العجن حتى تكون عجين طرية.

يتم عجن العجين على طاولة مرشوشة بالدقيق وعجنها لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة متماسكة غير لاصقة باليد، ثم تترك في مكان دافئ للتخمير حتى يتضاعف حجمها.

ثم بعد تخمير العجينة تدخل العجينة لمدة ساعة إلى الثلاجة ثم تخرج من الثلاجة وتوضع على سطح مرشوش بالدقيق وتعجن لمدة 2 دقيقة.

وتفرد العجينة في صواني بيتزا وعليها طبقة من الصلصة وأطراف العجينة تدهن بالبيض مع فلفل الأسود وفي منتصف يوضع حشو دجاج فاهيتا وعليها الجبن الموتزاريلا.

تترك الصينية جانبا حتى تختمر مرة ثانية، واشعلي الفرن على حرارة عالية 200 مئوية، لمدة 10 دقائق حتى تتأكدي بأن الفرن ساخن.

تدخل البيتزا في الفرن وتترك داخلة حتى تنضج تماما وتذوب الجبن على الوجه بالكامل. طريقة عجينة بيتزا فاهيتا الدجاج الإيطاليةخطوات بيتزا فاهيتا الدجاج بوصفة مطاعم الإيطالي

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