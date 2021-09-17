طريقة تحضير معمول التمر الفاخر منزلياً بطعم رائع وقوام ناعم جداً، للتمر فوائد عديدة حيث تبحث كل الأمهات عن طرق متنوعة للاستعانة به وإدخاله في الوصفات المختلفة لكي يستفيد منه الأطفال. اليوم نقدم لكم اختراع مذهل كثير الفائدة يعتمد على التمر، وهو يتميز بطعم رائع إلى جانب تلك الفوائد التي سوف يحصل عليها من يتناوله، نشارك معكم اليوم أفضل طريقة لإعداد معمول التمر الذي يعشقه الكبار والصغار.

طريقة تحضير معمول التمر الفاخر

لصنع 2 كيلو ونصف من معمول التمر اللذيذ احضري 2 كوب زبدة بمقدار 420 جرام، كوب سكر بودرة بمقدار 150 جرام، كوب زيت نباتي بمقدار 250 مللي، كوب حليب مجفف، 2 حبة بيض كبير، فانيليا بودرة أو سائلة، كيلو جرام دقيق بمقدار 6 كوب ونصف، نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير في وعاء يضاف الزبدة والسكر البودرة ثم يتم الخفق بالمضرب الكهربائي جيداً إلى أن نحصل على قوام فاتح اللون قليلاً، بعد ذلك نضيف الزيت والحليب المجفف ويتم الخفق مرة أخرى حتى نحصل على قوام كريمي فاتح، ثم نضيف البيض، الفانيليا ونخفق حتى تمام الذوبان والحصول على قوام متماسك ثم يتم التقليب بملعقة خشبية أو سيليكون.

بعد ذلك يتم غربلة الدقيق في وعاء مع البيكنج بودر ثم نضيف مزيج الزبدة إلى الدقيق ويتم التقليب والخلط بشكل جيد إلى أن يمتزج الدقيق بالمزيج، ثم يوضع العجين في وعاء كبير ويتم العجن يدوياً قليلاً ثم تغطى وتترك ربع ساعة ترتاح. للحشو 1 ونصف كيلو عجوة أو معجون تمر نصف ملعقة صغيرة قرفة 4 ملاعق كبيرة زيت أو زبدة في وعاء يضاف معجون التمر والزبدة والقرفة ثم يتم العجن يدوياً، ويجب أن يكون التمر لين ليسهل علينا العجن والحشو، بعد ذلك يتم تكوير وتشكيل التمر إلى كرات متساوية الحجم وتكون صغيرة نوعاً ما.

تجهيز معمول التمر في المنزل

ثم نستخدم قوالب المعمول البلاستيك ويكون كبس حتى لا تلتصق العجين، نأخذ قطعة صغيرة من العجين ونحشيها بالتمر ثم نكورها ونضعها داخل القالب ونكبس ثم نخرجها، هذه الخطوة تكرر على باقي كمية العجين ثم نحضر قالب وندهنه زيت ثم يتم رص قطع المعمول. يتم تنزيل شبكة الفرن آخر رف ويتم تسخينه على درجة حرارة 200 مئوية ثم يوضع القالب مدة 20 دقيقة،ثم نشغل الفرن من أعلى لتحمير الوجه قليلاً والحصول على لون ذهبي، بعد ذلك تترك لتبرد تماماً ثم توضع في علب محكمة الغلق للاحتفاظ به، ثم يقدم مع كوب شاي.