كريم النشا لتبييض البشرة وتفتيح لونها درجتين خلال 5 أيام فقط .. جربيه ولن تندمي

تقوم جميع الفتيات بشراء العديد من مستحضرات التجميل باهظة الثمن لتبييض البشرة والحصول على لون موحد وجذاب لها، وعلى الرغم من إنفاق الكثير من الأموال لذلك لا يحصلون على النتيجة المطلوبة، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم النشا في البيت لتبييض البشرة وتفتيح لونها خلال أيام قليلة، وبالتالي يتم التخلص من البقع والآثار الداكنة في الوجه بسهولة وبأقل تكلفة من خلال استخدام مواد طبيعية موجودة في كل بيت. طريقة تحضير كريم النشا لتبييض البشرة طريقة تحضير كريم النشا لتبييض البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقتين من عصير الجزر. طريقة تحضير الكريم: نقوم بوضع كلاً من النشا والحليب مع بعضهما البعض في وعاء على النار الهادئة.

نقلب بشكل جيد، حتى نحصل على قوام كريمي، ونبعد الوعاء من على النار بعد ذلك.

ونقوم بإضافة عصير الجزر، ونقلب بشكل جيد لكي تتجانس المكونات مع بعضها.

نتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نقوم بتوزيعه على الوجه بالتساوي، ونتركه حتى يجف.

نتركه لمدة حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسله بالماء الفاتر.

يجب تطبيق هذا الكريم على البشرة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على أسرع نتيجة وبشرة موحدة اللون. طريقة تحضير كريم النشا لتفتيح الوجه طريقة تحضير كريم النشا لتفتيح الوجه المكونات: 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير: في وعاء متوسط الحجم نقوم بخلط الكركم والزبادي والحليب والعسل مع ماء الورد بشكل جيد.

نستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ونقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيداً.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه مع الابتعاد عن العينين والفم.

نترك الخليط على الوجه حتى يجف تماماً أي حوالي نصف ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ والتخلص من الخليط.

ثم نغسله بالماء البارد لغلق المسام.

في حالة وجود لون أصفر على البشرة، نقوم بمسحها بقطنة مغموسة في الحليب أو ماء الورد.

يجب تكرار تطبيق هذا الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع لأفضل نتيجة. الوسوم

تقوم جميع الفتيات بشراء العديد من مستحضرات التجميل باهظة الثمن لتبييض البشرة والحصول على لون موحد وجذاب لها، وعلى الرغم من إنفاق الكثير من الأموال لذلك لا يحصلون على النتيجة المطلوبة، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم النشا في البيت لتبييض البشرة وتفتيح لونها خلال أيام قليلة، وبالتالي يتم التخلص من البقع والآثار الداكنة في الوجه بسهولة وبأقل تكلفة من خلال استخدام مواد طبيعية موجودة في كل بيت. طريقة تحضير كريم النشا لتبييض البشرة طريقة تحضير كريم النشا لتبييض البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقتين من عصير الجزر. طريقة تحضير الكريم: نقوم بوضع كلاً من النشا والحليب مع بعضهما البعض في وعاء على النار الهادئة.

نقلب بشكل جيد، حتى نحصل على قوام كريمي، ونبعد الوعاء من على النار بعد ذلك.

ونقوم بإضافة عصير الجزر، ونقلب بشكل جيد لكي تتجانس المكونات مع بعضها.

نتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نقوم بتوزيعه على الوجه بالتساوي، ونتركه حتى يجف.

نتركه لمدة حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسله بالماء الفاتر.

يجب تطبيق هذا الكريم على البشرة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على أسرع نتيجة وبشرة موحدة اللون. طريقة تحضير كريم النشا لتفتيح الوجه طريقة تحضير كريم النشا لتفتيح الوجه المكونات: 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير: في وعاء متوسط الحجم نقوم بخلط الكركم والزبادي والحليب والعسل مع ماء الورد بشكل جيد.

نستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ونقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيداً.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه مع الابتعاد عن العينين والفم.

نترك الخليط على الوجه حتى يجف تماماً أي حوالي نصف ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ والتخلص من الخليط.

ثم نغسله بالماء البارد لغلق المسام.

في حالة وجود لون أصفر على البشرة، نقوم بمسحها بقطنة مغموسة في الحليب أو ماء الورد.

يجب تكرار تطبيق هذا الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع لأفضل نتيجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا لتبييض البشرة وتفتيح لونها درجتين خلال 5 أيام فقط .. جربيه ولن تندمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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