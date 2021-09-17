سر تحضير الكبة السورية في البيت خطوة بخطوة لمقبلات سهلة وسريعة والتمتع بأطيب مذاق

نقدم لكم طريقة تحضير الكبة السورية في هذا المقال، والتي تعد واحدة من أشهر المقبلات في كثير من البلاد العربية مثل سوريا والأردن ولبنان والكويت وفلسطين، وانتقلت إلى باقي دول العالم العربي، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة في البيت بدون تعب أو مجهود كبير، وفي الفقرات التالية نقدم لكم أكثر من وصفة لعمل الكبة في البيت للحصول على أطيب مذاق. طريقة عمل الكبة السورية في البيت طريقة عمل الكبة السورية في البيت المكونات: 2 بصلة مفرومة.

كيلو من البرغل منقوع في ماء لمدة ربع ساعة.

كيلو من لحمة الكبة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. للحشو: كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

2 بصلة مفرومة ناعم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

صنوبر.

زنجبيل. طريقة التحضير: في محضرة الطعام نضع كلاً من اللحمة المفرومة والبرغل، ونخلط جيداً.

ثم نقوم بإضافة الملح والبهارات كلها، ونخلط بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتسخين كمية قليلة من الزيت على النار، ونضيف لها البصل، ونقلب حتى تذبل.

نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتى يتغير لونها، نضيف الملح والفلفل والنعناع والزنجبيل.

نترك اللحمة على النار حتى تستوي.

نقوم بعمل العجينة على شكل كرات، ونحشيها من الداخل بالحشو.

نكرر هذه الوصفة حتى تنتهي الكمية كلها من العجينة.

ونقوم بتحميرها في الزيت من جميع الجهات. طريقة عمل الكبة اللبنانية النية طريقة عمل الكبة اللبنانية النية المكونات: نصف كيلو من اللحم الضاني.

كوب من البرغل الأحمر.

بصلة صغيرة.

كوب ونصف من الجوز.

ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الشطة. طريقة التحضير: في الكبة نضع كلاً من البصل واللحمة والجوز، ونطحن بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والشطة والقرنفل والقرفة.

نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نقوم بغسل البرغل بالماء جيداً، ونصفيه، ونضيف له لحمة مفرومة.

نعجن المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة نقوم بتشكيلها. الوسوم

نقدم لكم طريقة تحضير الكبة السورية في هذا المقال، والتي تعد واحدة من أشهر المقبلات في كثير من البلاد العربية مثل سوريا والأردن ولبنان والكويت وفلسطين، وانتقلت إلى باقي دول العالم العربي، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة في البيت بدون تعب أو مجهود كبير، وفي الفقرات التالية نقدم لكم أكثر من وصفة لعمل الكبة في البيت للحصول على أطيب مذاق. طريقة عمل الكبة السورية في البيت طريقة عمل الكبة السورية في البيت المكونات: 2 بصلة مفرومة.

كيلو من البرغل منقوع في ماء لمدة ربع ساعة.

كيلو من لحمة الكبة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. للحشو: كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

2 بصلة مفرومة ناعم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

صنوبر.

زنجبيل. طريقة التحضير: في محضرة الطعام نضع كلاً من اللحمة المفرومة والبرغل، ونخلط جيداً.

ثم نقوم بإضافة الملح والبهارات كلها، ونخلط بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتسخين كمية قليلة من الزيت على النار، ونضيف لها البصل، ونقلب حتى تذبل.

نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتى يتغير لونها، نضيف الملح والفلفل والنعناع والزنجبيل.

نترك اللحمة على النار حتى تستوي.

نقوم بعمل العجينة على شكل كرات، ونحشيها من الداخل بالحشو.

نكرر هذه الوصفة حتى تنتهي الكمية كلها من العجينة.

ونقوم بتحميرها في الزيت من جميع الجهات. طريقة عمل الكبة اللبنانية النية طريقة عمل الكبة اللبنانية النية المكونات: نصف كيلو من اللحم الضاني.

كوب من البرغل الأحمر.

بصلة صغيرة.

كوب ونصف من الجوز.

ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الشطة. طريقة التحضير: في الكبة نضع كلاً من البصل واللحمة والجوز، ونطحن بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والشطة والقرنفل والقرفة.

نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نقوم بغسل البرغل بالماء جيداً، ونصفيه، ونضيف له لحمة مفرومة.

نعجن المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة نقوم بتشكيلها.

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